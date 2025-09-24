Hatalmasat bukott Margot Robbie: a kritika nem kímélte új filmjét

Margot Robbie és Colin Farrell nagy sajtókampánnyal vezették fel romantikus vígjátékukat, ám a produkció mindössze 3,5 millió dollárt hozott az amerikai mozikban a premier hétvégéjén, globálisan pedig 8 millió dollárnál állt meg. A film költségvetése 50 millió dollár volt, így a bevétel messze elmaradt a várakozásoktól.

Margot Robbie új filmje rosszul debütált

A statisztikák szerint a Mágikus, merész, meseszép utazás az amerikai jegypénztárak toplistáján a hatodik helyen végzett, jócskán lemaradva olyan vetélytársaktól, mint a Him és a Demon Slayer. A kritikai fogadtatás sem bizonyult kedvezőnek: a Rotten Tomatoes értékelése jelenleg 37 százalékon áll, a legtöbb bírálat az „üres történetmesélést” emelte ki fő hibaként - írja a RadarOnline.

Robbie korábbi filmje, a 2023-as Barbie hatalmas siker volt és világszerte 1,5 milliárd dollár bevételt hozott.

A színésznőt a kinézetéért is kritizálták

Margot Robbie feltűnő outfitekben jelent meg a Mágikus, merész, meseszép utazás premierjein, megjelenése azonban nem aratott osztatlan sikert. Bár az tény, hogy nincs mit rejtegetnie, írták a rajongók, többen hozzátették, a kevesebb több és nem utolsósorban elegánsabb is lenne. „Margot, nagyon szép vagy, de szerintem rúgd ki a stylistodat” − írta a színésznő egyik követője. „Amióta édesanya, többet pucérkodik, mint előtte, pedig soha nem tűnt ledér nőnek” − olvasható ugyanitt.