Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 31., vasárnap Bella, Erika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Disney

Jön A Karib-tenger kalózai 6. - Vajon összeáll a régi csapat a folytatásra?

Disney Keira Knightley A Karib-tenger kalózai Orlando Bloom Johnny Depp
Life.hu
2025.08.31.
2017 után végre folytatást kap minden idők egyik legnépszerűbb kalózfilmje. Úgy tűnik, 8 év nélkülözés után végre újra belecsaphatunk a hullámokba és élvezhetjük Jack Sparrow legújabb kalandjait. Jön az új A Karib-tenger kalózai film.

Az új A Karib-tenger kalózai film szereplőgárdáját pontosan még nem tudni, azonban biztosnak tűnik, hogy Orlando Bloom közöttük lesz. A hatodik rész állítólag egyfajta „újraindítás” lesz, de a producer, Jerry Bruckheimer hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartják az eredeti filmek örökségét.

Lehet, hogy Johnny Depp is feltűnik A Karib-tenger kalózaiban
Lehet, hogy Johnny Depp is feltűnik A Karib-tenger kalózaiban
Forrás: Getty Images North America

A Karib-tenger kalózai 6. már a láthatáron 

A hírek szerint a Disney már egy ideje tárgyalásokat folytat Orlando Bloommal az új A Karib-tenger kalózai filmről, Jerry Bruckheimer producer pedig megerősítette, hogy már igent is mondott és wisszatér Will Turnerként, így talán Johnny Deppet is sikerült meggyőzni a szereplésre. Bár a Disney hivatalosan még nem jelentette be, hogy Depp visszatérne Jack Sparrowként, Bruckheimer utalt rá, hogy semmi sem kizárt. Arról egyelőre nem szól a fáma, hogy Keira Knightley hogy áll a projekthez, de a legnagyobb rajongók bíznak benne, hogy Elizabeth Swann is feltűnik a filmvásznon.

Az új rész várhatóan jövőre kerül a moziba - bár még pontos premierdátum nincs - és hozni fogja az elődei kalandos, de vicces hangulatát.

@life.hu_official

Jön az új Karib tenger kalózai film 2017 után végre folytatást kap minden idők egyik legnépszerűbb kalózfilmje. #life #KaribTengerKalózai #OrlandoBloom #JohnnyDepp #film #mozi #Disney

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu