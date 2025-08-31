Jön A Karib-tenger kalózai 6. - Vajon összeáll a régi csapat a folytatásra?

Az új A Karib-tenger kalózai film szereplőgárdáját pontosan még nem tudni, azonban biztosnak tűnik, hogy Orlando Bloom közöttük lesz. A hatodik rész állítólag egyfajta „újraindítás” lesz, de a producer, Jerry Bruckheimer hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartják az eredeti filmek örökségét.

Lehet, hogy Johnny Depp is feltűnik A Karib-tenger kalózaiban

Forrás: Getty Images North America

A Karib-tenger kalózai 6. már a láthatáron

A hírek szerint a Disney már egy ideje tárgyalásokat folytat Orlando Bloommal az új A Karib-tenger kalózai filmről, Jerry Bruckheimer producer pedig megerősítette, hogy már igent is mondott és wisszatér Will Turnerként, így talán Johnny Deppet is sikerült meggyőzni a szereplésre. Bár a Disney hivatalosan még nem jelentette be, hogy Depp visszatérne Jack Sparrowként, Bruckheimer utalt rá, hogy semmi sem kizárt. Arról egyelőre nem szól a fáma, hogy Keira Knightley hogy áll a projekthez, de a legnagyobb rajongók bíznak benne, hogy Elizabeth Swann is feltűnik a filmvásznon.

Az új rész várhatóan jövőre kerül a moziba - bár még pontos premierdátum nincs - és hozni fogja az elődei kalandos, de vicces hangulatát.