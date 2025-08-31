Jön A Karib-tenger kalózai 6. - Vajon összeáll a régi csapat a folytatásra?

Az új A Karib-tenger kalózai film szereplőgárdáját pontosan még nem tudni, azonban biztosnak tűnik, hogy Orlando Bloom közöttük lesz. A hatodik rész állítólag egyfajta „újraindítás” lesz, de a producer, Jerry Bruckheimer hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartják az eredeti filmek örökségét.
A hírek szerint a Disney már egy ideje tárgyalásokat folytat Orlando Bloommal az új A Karib-tenger kalózai filmről, Jerry Bruckheimer producer pedig megerősítette, hogy már igent is mondott és wisszatér Will Turnerként, így talán Johnny Deppet is sikerült meggyőzni a szereplésre. Bár a Disney hivatalosan még nem jelentette be, hogy Depp visszatérne Jack Sparrowként, Bruckheimer utalt rá, hogy semmi sem kizárt. Arról egyelőre nem szól a fáma, hogy Keira Knightley hogy áll a projekthez, de a legnagyobb rajongók bíznak benne, hogy Elizabeth Swann is feltűnik a filmvásznon.
Az új rész várhatóan jövőre kerül a moziba - bár még pontos premierdátum nincs - és hozni fogja az elődei kalandos, de vicces hangulatát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.