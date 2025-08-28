Az USA-ban betiltott kezeléseket végeztetett magán Khloe Kardashian — A híresség az ijesztő eljárásokért Mexikóba ment

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 28., csütörtök

2025.08.28.
Khloe Kardashian szerdán, az Instagram-oldalán mondta el a rajongóinak, hogy Mexikóban olyan kezelésen vett részt, amely az Egyesült Államokban tiltólistán van. A valóságshow-sztár megosztotta követőivel a tapasztalatait, és több fotót is közzétett.

Nem veszi komolyan a tiltásokat Khloe Kardashian, és félelem sincs benne, hogy esetleg baja származhat abból, ha olyan kezeléseket végeztet magán, amelyeket valamiért a hazájában nem engedélyeznek. Sőt, büszke rá, hogy ha kell, Mexikóig is elmegy, hogy aztán fotókat oszthasson meg többek között arról is, ahogy egy cső lóg ki a karjából vagy arról, ahogy egy táskányi gyógyszeres üvegeket tart a kezében. 

Khloe Kardashian az USA-ban tiltott kezelésen esett át
Khloe Kardashian Muse őssejtkezelésen vett részt

A híresség az Instagramon elárulta, hogy őssejtkezelésen esett át, amely „teljes sejtregenerációt” eredményez azáltal, hogy „a károsodott sejteket teljesen működőképes szövetekkel helyettesíti” olyan területeken, mint az ízületek vagy az izmok.

„Dr. Akhantól (a legkedvesebb/legokosabb sráctól) kaptam egy Múzsa őssejtkezelést. Hetente 5 napot edzek, szóval az, hogy van valami, ami segít a regenerálódásban, a gyulladáscsökkentésben és az általános jóllétben, már a következő szint. Nem is beszélve az öregedésgátló hatásról (talán ez a kedvenc előnyöm)” — írta Khloe Kardashian, aki azt is hozzátette, hogy lenyűgözi a tudomány, és nagyon bízik a jövőben, és az az álma, hogy egy napon az ilyen kezelések mindenki számára elérhetőek és megfizethetőek legyenek, mindenhol.

„Tudom, micsoda kiváltság ez a kezelés, és hihetetlenül áldottnak érzem magam, hogy megkaphattam, ráadásul ilyen gondossággal. Hamarosan visszatérek. Teljesen beleszerettem az őssejtekbe” — írta a celeb. 

