Démonokkal való küzdelem és szerelmi csalódások után tért vissza Krasznai Tünde: a nehéz sorsú énekesnő a Megasztár egyik nagy befutója lehet

Tündét évekkel ezelőtt egy másik tehetségkutatóban ismerte meg az ország, de jó ideje semmit nem lehetett hallani róla, legalábbis, ami az énekesnői karrierjét illeti. Krasznai Tünde nem tagadja, rengeteg nehézségen ment keresztül, most azonban készen áll, hogy újra bizonyítson.

Krasznai Tünde nagy esélye a Megasztár

Krasznai Tünde legnagyobb vágyáról beszélt

Az énekesnő korábban többször beszélt harcáról a szenvedélybetegséggel, most pedig szó esett küzdelmeiről a tiszta életért és arról, hogy rossz tapasztalatai miatt még mindig fél a szerelemtől, de egyelőre a stabilabb anyagi háttér megteremtése a célja. „Nem vágyom túl sokra, csak arra, hogy az albérletemet és a kajámat ki tudjam fizetni. Még soha nem adatott meg, hogy egyedül élhessek és magamat tudjam eltartani, most ez a legnagyobb vágyam. De egyelőre nem vagyok kétségbeesve. Tudom, hogy lesznek akadályok, de nem aggódom miattuk” - nyilatkozta a Borsnak az énekesnő, aki szombaton este a Megasztárban könnyeket csalt a zsűritagok szemébe.

Egyelőre nem bízik a férfiakban

„A férfi szív számomra még hatalmas rejtély, viszont nagyon fontos nekem a kapcsolódás, a szeretetteljes bizalomra épülő intimitással. Ezen még dolgozunk a terapeutámmal” - árulta el a Borsnak énekesnő, aki nem tagadja, szakemberekkel dolgozik a felépülésén.

