Rettegtek az emberek az igazi Lady Whistledowntól - Videó

A 17. századi Angilában virágkorukat élték a pletykalapok, az egyik leghírhedtebb szerző pedig Mrs. Crackenthorpe volt, aki heti három alkalommal publikálta az általa alapított The Female Tatler hasábjain a szaftos pletykáit az elit, elsősorban felsőbb osztálybeli nők életéről, akárcsak A Bridgerton családban Lady Whistledown.
Mrs. Crackenthorpe soraiban élesen kritizálta az arisztokráciát – akárcsak Lady Whistledown – melynek tagjai szerinte képmutatóak és romlottak voltak, így érthető, hogy a felsőbb osztályok nőtagjai rettegtek attól, hogy az ő nevük is megjelenik az írásokban. A cikkek szereplőit ugyanis gyakran teljesen kirekesztették, remek példa Derby grófja, akinek egy színésznővel folytatott viszonyán hónapokig csámcsogott a díszes társaság. Ha valakiről megjelent egy cikk két választása volt: visszavonult vidéki birtokára vagy családjával nyilvánosan megjelent az eseményeken, fenntartva a normalitás látszatát. Mrs. Crackenthorpe lapja alig egy évig volt forgalomban 1709-ben, de ez idő alatt mintegy 100 kiadást élt meg.
