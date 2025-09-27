Priscilla Presley új könyvében kiteregeti a szennyest: botrányos dolgokat állít Michael Jacksonról

Kívülről mesés szerelmi történet, de belül maga a fekete métely. Ilyen lett volna a valóságban a Lisa Marie Michael Jackson házasság? Priscilla Presley új könyve pontosan így mutatja be. A memoár, amely bepillantást enged a Presley-dinasztia titkaiba, igazán botrányosra sikeredett, hiszen nem kíméli sem magát, sem Michael Jacksont.

Priscilla Presley új könyve lánya és Michael Jackson házasságáról is kendőzetlen őszinteséggel mesél.

Forrás: Corbis Entertainment

Priscilla Presley új könyve minden szennyest kitereget

Elvis Presley egykori felesége a Softly, As I Leave You: Life After Elvis című új memoárjában döbbenetes őszinteséggel vall arról, milyen érzések kavarogtak benne, amikor lánya, Lisa Marie 1994-ben bejelentette, hogy hozzáment a pop királyához, Michael Jacksonhoz. A köztudatban álompárnak tartották őket, a két ikonikus név összefonódását, de az aggódó anya, Priscilla Presley számára ez inkább egy rémálom kezdete volt.

A lelkem mélyén tudtam, hogy Michael nem Lisa Marie-t veszi feleségül, hanem a Presley-dinasztiát.

A Priscilla Presley Softly as I Leave You könyv kíméletlenül ragadja meg ennek a házasságnak az árnyoldalait. Lisa Marie Presley anyja már a legelejétől úgy érezte, Michael Jackson nem valódi érzelmekből, hanem a Presley-név csillogása miatt kérte meg lánya kezét. A popkirályban sosem a kedves és odaadó embert látta, inkább egy manipulatív férfit, aki tudatosan játszott másokkal, és így az ő gyermekével is. „Azt hiszem, már jóval azelőtt kiszemelte magának, hogy a lányom erre rájött volna.”

Priscilla Presley memoárjából az is kiderül, hogy sosem bízott teljesen Michael Jacksonban, és úgy vélte, Lisa Marie túl fiatal és sérülékeny volt ahhoz, hogy átlásson ezen a mázon.

Amikor elváltak, szinte hallottam Elvis megkönnyebbült sóhajtását

– idézi a könyvből Priscilla szavait az Independent. A Lisa Marie Michael Jackson házasság szűk két évig tartott, és eddig mindenki úgy tudta, a pár barátsággal vált el egymástól. Ám, joggal merülhet fel bennünk a kérdés, hogy valóban csak a szerelem múlt el vagy más okok is meghúzódtak a színfalak mögött?

Lisa Marie és Michael Jackson házassága két évig se tartott.

Forrás: Sygma

Elvis Presley árnyékában

Ez a könyv nemcsak egy életrajz, hanem egy családi dráma krónikája is. A 80 éves Priscilla Presley korábban írt Elvis és én könyvének szinte a folytatása, ugyanis onnan veszi fel a fonalat, ahol az véget ért. Ez a memoár arról szólt, hogy miként élte meg férje elvesztését, és milyen volt utána az élete színésznőként, üzletasszonyként és anyaként. Nagy hangsúlyt kap az is, milyen volt végignézni, hogy lánya olyan döntéseket hoz, amelyekkel ő mélyen nem értett egyet. A Presley-család tragédiái – köztük Lisa Marie Presley halála – még súlyosabb fényt vetnek ezekre a sorokra. A könyv lapjain így nem csupán egy nő és anya szubjektív valósága, de kézzelfogható fájdalma is megjelenik.