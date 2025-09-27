Szívszorító történettel érkezik a Megasztár színpadára Emma

A Megasztár szombat esti adásában mutatkozik be egy kivételes nő, Oláh Emma. A 4. előválogató szereplője segédnővérként és szociális munkásként dolgozik, azt vallja, a zene gyógyít. Emmának örökbefogadott lánya is küldi az energiát.

Oláh Emmának a Megasztár színpadára lánya is küldi az energiát

Oláh Emma a Megasztárban mutatkozik be

„Segédnővérként dolgozom, szívügyem, hogy segítsünk, ahol csak lehet. Foglalkozom hátrányos helyzetű gyerekekkel és felnőttekkel is, mert tudom milyen nélkülözni. Nem az számít, hogyan kezdődik egy történet, hanem az, hogyan ér véget. Szerettem volna saját gyermeket, ez sajnos nem adatott meg, viszont örökbe fogadtam egy kislányt, aki azóta már felnőtt. Nagyon jó a kapcsolatunk, támogatjuk egymást, most is küldi nekem a pozitív energiát, ami nagyon sokat számít nekem” − mutatkozott be Emma a Megasztárban, ahol legutóbb egy jósnő is megmutatta tehetségét.

Hogy küldetéstudata a Megasztár színpadán is célt ér-e, az szombat este kiderül.

