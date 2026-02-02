A szlovák sajtó információi szerint néhány nappal Jákli Mónika halálos balesete után Boráros Gábor mostani párja is karambolozott. A baleset ezúttal szerencsére nem végződött tragédiával.

Jákli Mónika halála után Boráros Gábor jelenlegi párja is súlyos autóbalesetet szenvedett.

Forrás: Instagram

Boráros Gábor új kedvese is autóbalesetet szenvedett

Dunaszerdahely közelében súlyos közúti balesetet szenvedett Boráros Gábor barátnője, Dóra. Két személygépkocsi ütközött össze, a rendőrség szerint a baleset valószínű oka figyelmetlenség volt, az egyik sofőr nem adott elsőbbséget – írja a Nový Čas napilap nyomán a Bors. Hozzátette, hogy a balesetben mindkét sofőr megsérült, kórházba vitték őket. „A barátnőm, Dóra balesetet szenvedett. Egy olyan kereszteződésben történt, ahol gyakorlatilag minden nap történik baleset. Nemrég ott még két ember is életét vesztette” – nyilatkozta a Borsnak Boráros Gábor.

Jákli Mónikát pénteken temették el

Az egész országot sokkolta Jákli Mónika, Boráros Gábor exfeleségének, gyereke édesanyjának halála. A fitneszmodell január 21-én szenvedett autóbalesetet Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között. A kocsija darabjaira esett szét és kigyulladt, a fiatal influenszer kirepült autóból, az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. Jákli Mónikát pénteken temették el Alistálon.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: