Ijesztő öregemberként tér vissza Hollywoodba Johnny Depp: felismerhetetlen az új fotóin

Johnny Depp új külseje az élő bizonyíték arra, hogy az ünnepek nem mindig meghittek: néha inkább rémálomszerűek és olyan érzést keltenek, amitől a Boldog karácsonyt! felér egy fenyegetéssel.

Johnny Depp döbbenetesen néz ki új filmje forgatásán.

Felismerhetetlenül néz ki Johnny Depp új filmje forgatásán Johnny Depp főszerepet játszik a Karácsonyi ének új feldolgozásában.

A forgatásról kiszivárogtak az első lesifotók, a 62 éves színész pedig döbbenetesen néz ki rajtuk.

Tartozunk egy vallomással: ha Johnny Deppre gondolunk, még mindig az a kiskutyaszemű, tökéletes állkapcsú hamvas szépfiú jut eszünkbe, akit a Cry-Baby című filmben megismertünk. Hiába az azóta jócskán megfakult külső, az egész Amber Heard-balhé és az állítólagos bűzfelhő, ami körbelengi, mi csak arra tudunk gondolni, hogy valahol mélyen még mindig ott van benne az a szívtipró, aki úgy tud szeretni, mint senki más.

Nos, ez az álomkép ma hivatalosan is összetört, mivel megpillantottuk Johnny Depp karrierjének legdurvább átalakulását, amire készülő új filmje, a Karácsonyi ének miatt volt szükség.

A lesifotókon a 62 éves színész legalább egy tízessel idősebbnek tűnik és a szoros, fekete sapka és a zabolázatlan dús szemöldök sem szolgálja feltétlenül az ő érdekeit.

A látvány már csak azért is különös, hiszen Depp híres az átalakulásairól, de míg eddig Ollókezű Edward és Jack Sparrow karakterébe is sikerült egy kis sármot csempésznie, addig most úgy néz ki, mint az az idős rokon, aki mindig indokolatlanul nyálas puszikat adott látogatáskor.

Az új film egyébként a hírek szerint a klasszikus történet sötétebb és izgalmasabb feldolgozása lesz olyan neves szereplőkkel, mint Rupert Grint, Sam Claflin és Daisy Ridley, a bemutató pedig 2027 karácsonyára várható.

