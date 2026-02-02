Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ijesztő öregemberként tér vissza Hollywoodba Johnny Depp: felismerhetetlen az új fotóin

Getty Images Europe - Stefania D'Alessandro
lesifotó forgatás Johnny Depp
Nagy Kata
2026.02.02.
Pontosan tudjuk, hogy bármennyire is küzdenek ellene, bizony a sztárokon is fog az idő és már ők sem lesznek újra olyan zsengék és gyönyörűek, mint fiatalkorukban. Arra viszont egyáltalán nem számítottunk, hogy legújabb filmje forgatásán Johnny Depp olyan külsővel jelenik meg, hogy még a helyi galambok is elrepülnek mellőle!

Johnny Depp új külseje az élő bizonyíték arra, hogy az ünnepek nem mindig meghittek: néha inkább rémálomszerűek és olyan érzést keltenek, amitől a Boldog karácsonyt! felér egy fenyegetéssel. 

Johnny Depp egy nyilvános eseményen
Johnny Depp döbbenetesen néz ki új filmje forgatásán. 
Forrás: Variety

Felismerhetetlenül néz ki Johnny Depp új filmje forgatásán 

  • Johnny Depp főszerepet játszik a Karácsonyi ének új feldolgozásában. 
  • A forgatásról kiszivárogtak az első lesifotók, a 62 éves színész pedig döbbenetesen néz ki rajtuk. 

Tartozunk egy vallomással: ha Johnny Deppre gondolunk, még mindig az a kiskutyaszemű, tökéletes állkapcsú hamvas szépfiú jut eszünkbe, akit a Cry-Baby című filmben megismertünk. Hiába az azóta jócskán megfakult külső, az egész Amber Heard-balhé és az állítólagos bűzfelhő, ami körbelengi, mi csak arra tudunk gondolni, hogy valahol mélyen még mindig ott van benne az a szívtipró, aki úgy tud szeretni, mint senki más. 

Nos, ez az álomkép ma hivatalosan is összetört, mivel megpillantottuk Johnny Depp karrierjének legdurvább átalakulását, amire készülő új filmje, a Karácsonyi ének miatt volt szükség. 

A lesifotókon a 62 éves színész legalább egy tízessel idősebbnek tűnik és a szoros, fekete sapka és a zabolázatlan dús szemöldök sem szolgálja feltétlenül az ő érdekeit. 

A látvány már csak azért is különös, hiszen Depp híres az átalakulásairól, de míg eddig Ollókezű Edward és Jack Sparrow karakterébe is sikerült egy kis sármot csempésznie, addig most úgy néz ki, mint az az idős rokon, aki mindig indokolatlanul nyálas puszikat adott látogatáskor. 

Az új film egyébként a hírek szerint a klasszikus történet sötétebb és izgalmasabb feldolgozása lesz olyan neves szereplőkkel, mint Rupert Grint, Sam Claflin és Daisy Ridley, a bemutató pedig 2027 karácsonyára várható. 

Azt beszélik: Angelina Jolie-ba szerelmes Johnny Depp - Videó

Bár pár napja még azt pletykálták, hogy a színész a 40 évvel fiatalabb Jenna Ortegára vetette ki a hálóját, úgy tűnik, egész máson ügyködik valójában. Azt beszélik, Johnny Depp új választottja, Angelina Jolie.

Ismert magyar színésznőt szúrt ki magának Johnny Depp: nagy ígéretet tett neki

A világhírű színész tavaly Magyarországon forgatta új filmjét, amelyben több hazai művész is lehetőséget kapott. Csoma Judit Jászai Mari-díjas színésznő elárulta, milyen volt a közös munka Johnny Depp-pel, és milyen váratlan ígéretet kapott tőle.

Láttad már Johnny Depp 23 éves fiát? Ő az — FOTÓ

Johnny Depp és Vanessa Paradis kapcsolatából két gyere született. A lányukat, Lily-Rose Deppet mindenki ismeri, szülei nyomdokaiba lépve modellként és színésznőként dolgozik, Ám fiuk, a 23 éves Jack már messzebb esett a fájától, ő inkább távol tartja magát a rivaldafénytől.

 

