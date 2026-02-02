Kellemetlen igazság a brit monarchiáról: Károlyt frusztrálja, hogy milliárdosnak nevezik

II. Erzsébet királynő 2022-es halála után Károly király nemcsak a trónt, hanem egy rendkívül összetett birtok- és vagyonrendszert is örökölt. Az utóbbi hónapokban azonban a dokumentumfilmek és oknyomozó anyagok nyomán a személyes vagyonát immár a 2 milliárd dollár körüli összegre becsülik. Ezt azonban a király a hozzá közel állók szerint sem nem ismer el, sem nem fogad el.

Károly király elutasítja a milliárdos uralkodó címkét.

Forrás: Getty Images Europe

Károly király kikéri magának, hogy milliárdosnak bélyegezzék

Lapinformációk szerint Károly királyt borzasztóan feszélyezi az, hogy milliárdosként hivatkoznak rá. „Károly utál pénzről beszélni, és mindig is utálta. Az, hogy nyilvánosan milliárdosnak bélyegezték, számára a magánélet megsértése és a királyi pénzügyek működésének félreértése. Mélységesen kínosnak találja” − fogalmazott egy, az uralkodóhoz közel álló bennfentes. A figyelem azért irányult most erre, mert a monarchia pénzügyeit egyre több kérdés övezi: az örökösödési adó alóli mentességek, a jövedelemadó-fizetés önkéntes jellege és a királyi végrendeletek titkosítása mind a nyilvános viták középpontjába kerültek. Ezeket a kérdéseket vizsgálta a BBC Mire való a monarchia? című dokumentumfilmje is, amely a királyi hatalom, az imázs és a vagyon szerepét elemezte a változó politikai környezetben.

„Nem magántőkét örökölt, hanem kötelezettségeket”

Bennfentesek szerint a brit uralkodó, aki köztudottan szívügyének tekinti a takarékoskodást, különösen sértőnek tartja azt az értelmezést, amely szerint vagyonát egy modern szupergazdag magánbefektetőéhez hasonlítják. „Károlyt teljesen feldühíti a felvetés, miszerint valami szupergazdag mágnás, aki vagyont halmoz fel. Ettől kirázza a hideg. A saját szemszögéből ő évszázados birtokokat és a koronához kötött kötelezettségeket örökölt, nem pedig magántőkét, amit címlapon kellene mutogatni” – mondta egy forrás. „Károlyt arra nevelték, hogy a pénzről nyíltan beszélni ízléstelen” – idéz egy bennfentest a RadarOnline. A király becsült vagyonának jelentős része a Lancasteri Hercegség jövedelméből származik, valamint olyan régóta a család tulajdonában lévő magánbirtokokból, mint Sandringham és Balmoral. Ezek jogilag elkülönülnek a koronavagyontól, de a gazdasági nehézségekkel küzdő társadalom számára egyre nehezebb megmagyarázni a rendszer összetettségét.