Rettentően lefogyott Catherine O'Hara: így nézett ki három hónappal a halála előtt − Fotó

A Los Angeles-i Proper Hotel Santa Monicában tartott eseményen Catherine O'Hara férjével, Bo Welch-csel jelent meg. A beszámolók szerint elegáns és jókedvű volt, viszont a szokásosnál is törékenyebbnek tűnt.

Catherine O'Hara a 2025-ös Angel-díjátadón már nagyon sovány volt.

Forrás: FilmMagic

Catherine O'Hara a 2025-ös Angel-díjátadón jelent meg tavaly októberben, a Los Angeles-i Proper Hotel Santa Monicában.

Egy zöld csíkos nadrágkosztümöt viselt, láthatóan sokat fogyott.

A jelenlévők szerint a színésznő nagyon jó hangulatban volt.

Catherine O'Hara sokat fogyott

Mint kiderült, a január 30-án elhunyt Catherine O'Hara betegségéről férje kivételével szinte senki nem tudott. Bár a 2025-ös Angel-díjátadón tavaly októberben zöld, csíkos nadrágkosztümjében már nagyon soványnak tűnt, senki se gyanakodott, hogy baj lehet.

A díjakat olyan Los Angeles-i szakácsok kapták, akik étellel segítik a súlyos és életveszélyes betegségben szenvedőket.

A színésznő jókedvű és mindenkivel kedves volt, így halála derült égből villámcsapás volt− írja a Page Six. Azt, hogy miért hunyt el, még mindig nem hozták nyilvánosságra, csupán annyit tudni, hogy pénteken hajnalban légzési nehézségek miatt került kórházba, ahol nem sokkal később meghalt.

Különleges anatómiai eltéréssel élt

Catherine O'Harának anatómiai rendellenessége volt, nevezetesen a situs inversus. Az érintett személy szervei „tükörképként” jelennek meg a testben: ami a legtöbb embernél jobb oldalon található, az nála bal oldalon, és fordítva. Az eltérés nem életveszélyes, és szinte biztos, hogy nincs köze a halálához.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek