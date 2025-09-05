Megtörte a csendet Freddie Mercury eltitkolt lánya: memoárt írt apja naplóiból

A Love, Freddie című memoár szerzője, aki magát csak B-nek nevezi, azt állítja: 1977-ben született Freddie Mercury egyik rövid viszonyából. B azt állítja, hogy a zenész haláláig kapcsolatban állt vele, még ha mindez titokban is zajlott. Korábban azt is lemondta, hogy csak egy nagyon szűk kör tudott arról, hogy ki az apja.

Megtörte a csendet Freddie Mercury eltitkolt lánya

Freddie Mercury lánya nem fedi fel a nevét

A nevét titkoló, 48 éves orvos jelenleg Európában él és azt állítja, hogy anyja Freddie Mercury egyik közeli barátjának felesége volt, akivel a zenész viszonyt folytatott. Állítólag a lány a kezdetektől tudta, hogy ki az apja, Freddie pedig a halála előtt gyakran meg is látogatta őt. Állítása szerint édesapja imádta őt és mindig odaadó szülőként viselkedett. A nevét pedig azért nem szeretné felfedni, mert ezzel magát szeretné védeni: nem akarja ugyanis, hogy az egész életét az újságírók elől bujkálva kelljen töltenie, mint az apjának.

Mary Austin szerint Freddie Mercurynak nem volt gyermeke

Mary Austin, Freddie Mercury egykori menyasszonya úgy véli, az énekesnek nem született gyereke. „Freddie mindig nyílt és őszinte ember volt. Elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen jelentős eseményt titokban tartott volna” – nyilatkozta és hozzátette, soha nem látta Mercuryt naplót írni. Azt is elmondta, hogy 1976-ban még együtt éltek, így az első állítólagos bejegyzés időpontja sem stimmel.