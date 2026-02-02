Főhős-szindróma: Amikor valaki azt hiszi, hogy körülötte forog a világ, és mindenki más statiszta

A főhős-szindróma nem „újkeletű találmány”. Már az ókori színház nézőterén is ültek olyan karakterek, akik úgy gondolták, hogy nélkülük el sem húzódna a függöny. A modern változatuk viszont lehuppan melléd egy kávézóban, és elkezdi nagyon mesélni, hogy ma már háromszor majdnem felmondott a munkahelyén, mert ő tényleg nem erre van teremtve.

A főhős-szindróma egyik legfeltűnőbb tünete, hogy te csak statiszta lehetsz mellettük, a statisztáknak pedig nem számít a véleménye.

Forrás: Shutterstock

Főhős-szindróma: Magabiztosság helyett – extrém figyeleméhség Egészséges és természetes, amikor valaki kiáll magáért vagy szereti önmagát.

A főhős-szindrómás nem egyszerűen szereti magát – ő isteníti.

És elvárja, hogy te is így tegyél.

Hogyan ismered fel? Ezek a baljós jelek egyértelműen elárulják őt.

A legyegyértelműbb jele az extrémizmus.

Az ilyen személy még a parkolóautomatánál való bénázását is hőskölteménnyé változtatja. Az élete tele van drámával. Történt egy apró baleset? Azt fogja mondani, hogy „Majdnem meghaltam a villamoson…” Nem tudja elviselni, ha valami nem úgy történik, ahogy ő akarja.

Ha nem látja a performansza iránti lelkesedést az arcodon, vérig sértődik – nála csak a reflektorfény számít. Gyakran gondolja magát vezetőnek, inspirátornak

A valódi vezető hátralép, figyel másokra; a főhős meg bejelenti: „Önismereti utazáson vagyok”, majd óránként posztol valamit a belső békéről. Nem érzékeli az énhatárokat

Úgy tűnik, hogy nem tudja hol ér véget ő és hol kezdődik a másik. Egész egyszerűen nem vesz tudomást ezekről a határokról.

És miért fáraszt ez minket halálra?

Mert az ilyen karakterek nem partnerként vannak jelen az interakciókban, hanem csak közönséget keresnek. Velük nem lehet együtt lenni, csak körülöttük. A figyelem csakis rájuk irányulhat, mert különben megsértődnk, mint egy díva, akit lehagytak a VIP-party vendéglistájáról. Igazi energiavámpírok, akiken nem fognak a nap sugarai.

És tudod mi a legijesztőbb? Hogy ez gyakran nem feltűnő. Nem kiabálnak, nem viselnek „én vagyok a legfontosabb ember a bolygón” pólót , egyszerűen csak elszívják az életerődet, mint egy spirituális porszívó – és mire észbe kapsz, már egy olyan sorozat statisztája lettél, amelyben még a neved sincs feltüntetve.