Ledobta a textilt a 67 éves Madonna: szinte semmi nem takarja az énekesnő testét

A világsztár nagy bejelentést tett az Instagramon. Madonna zavarbaejtő fotókkal illusztrálta, hogy 2005-ös Confessions on a Dance Floor című albuma folytatást kap, amivel visszatér a Warner Recordshoz.

A 67 éves popikon merész fotósorozattal jelentkezett az Instagramon. Madonna a képekkel zenei visszatérését is bejelentette, valamint azt is, hogy 2026-ban megjelenik a Vallomások című film folytatása. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Madonna attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
Madonna bejelentette, hogy a 2005-ös Confessions on a Dance Floor című albuma folytatást kap
Forrás: Getty Images North America

Madonna pikáns fotókat osztott meg 

A popdíva csütörtökön az Instagramján teste szinte minden porcikáját megmutatva jelentette be a karrierjét érintő híreket. Madonna elárulta, hogy visszatér eredeti kiadójához, a Warner Bros.-hoz, valamint hogy 2026-ban megjelenik a Vallomások című film folytatása. „Majdnem 2 évtizeddel később – és olyan érzés, mintha otthon lennék a Warner Recordsnál! Vissza a zenéhez, vissza a táncparkettre, vissza oda, ahol minden elkezdődött!” – írta az énekesnő.

Párja meggyőzte, nincs szüksége plasztikára

Madonna a 29 éves Akeem Morrisszal jár, aki meggyőzte a sztárt arról, hogy nincs szüksége botoxra és egyéb beavatkozásokra, amelyek miatt a 2023-as Grammy-gála után sok negatív kommentet kapott. 

Madonna LOS ANGELES, CALIFORNIA FEBRUARY 5: 65th GRAMMY AWARDS Madonna speaks on stage at the 65th Grammy Awards, held at the Crytpo.com Arena on February 5, 2023. -- (Photo by Robert Gauthier / Los Angeles Times via Getty Images)
Madonnát a 2023-as Grammy-gála után sok kritika érte
Forrás: Los Angeles Times

„Kezd hallgatni Akeemre, aki azt mondja neki, hogy gyönyörű. Általában senkire sem hallgat, de rá igen” – fogalmazott egy bennfentes, aki hozzátette, Madonna most már elfogadja a korát: „Jól kinéző, egészséges 67 évesnek akarja érezni magát, ahelyett, hogy 27-nek próbálna látszani. Ezért az oxigénes arckezelésekre és nyirokmasszázsra jár, amelyek felfrissítik az arcbőrét” – mondta.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Madonna and Akeem Morris attend the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/MG25/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
Madonna és Morris  2024 óta egy pár
Forrás: Getty Images North America

