Ledobta a textilt a 67 éves Madonna: szinte semmi nem takarja az énekesnő testét

A 67 éves popikon merész fotósorozattal jelentkezett az Instagramon. Madonna a képekkel zenei visszatérését is bejelentette, valamint azt is, hogy 2026-ban megjelenik a Vallomások című film folytatása.

Madonna bejelentette, hogy a 2005-ös Confessions on a Dance Floor című albuma folytatást kap

Forrás: Getty Images North America

Madonna pikáns fotókat osztott meg

A popdíva csütörtökön az Instagramján teste szinte minden porcikáját megmutatva jelentette be a karrierjét érintő híreket. Madonna elárulta, hogy visszatér eredeti kiadójához, a Warner Bros.-hoz, valamint hogy 2026-ban megjelenik a Vallomások című film folytatása. „Majdnem 2 évtizeddel később – és olyan érzés, mintha otthon lennék a Warner Recordsnál! Vissza a zenéhez, vissza a táncparkettre, vissza oda, ahol minden elkezdődött!” – írta az énekesnő.

Párja meggyőzte, nincs szüksége plasztikára

Madonna a 29 éves Akeem Morrisszal jár, aki meggyőzte a sztárt arról, hogy nincs szüksége botoxra és egyéb beavatkozásokra, amelyek miatt a 2023-as Grammy-gála után sok negatív kommentet kapott.

Madonnát a 2023-as Grammy-gála után sok kritika érte

Forrás: Los Angeles Times

„Kezd hallgatni Akeemre, aki azt mondja neki, hogy gyönyörű. Általában senkire sem hallgat, de rá igen” – fogalmazott egy bennfentes, aki hozzátette, Madonna most már elfogadja a korát: „Jól kinéző, egészséges 67 évesnek akarja érezni magát, ahelyett, hogy 27-nek próbálna látszani. Ezért az oxigénes arckezelésekre és nyirokmasszázsra jár, amelyek felfrissítik az arcbőrét” – mondta.