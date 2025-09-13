Készítsd a popcornt: jön a Mamma Mia 3. és ennél izgatottabbak már nem is lehetnénk

2018-ban debütált a mozikban a Mamma Mia 2., ami egy előzménytörténet volt az első 2008-as filmhez és Donna fiatalkorát mutatta be, illetve azt, hogyan ismerkedett meg Sophie lehetséges apukáival. A rajongók azóta is lázban égnek és a színészek által újragondolt ABBA dalok streamelése a mai napig nagy népszerűségnek örvendenek, így nem is volt kérdés, hogy a készítők elgondolkoztak a folytatáson. Már csak arra vagyunk kíváncsiak, vajon mi lesz a harmadik részben?
A tavalyi év végén felröppentek a pletykák, hogy az alkotók a legújabb Mamma Mia film fogatókönyvén gondolkoznak, azonban semmi konkrétumot nem osztottak meg róla. A Sophie-t alakító színésznő, Amanda Seyfried, most úgy gondolta, hogy megtöri a csendet és nemrégiben egy eseményen mesélt a produkcióról. Ő maga túl sokat nem árult el, de azt legalább megtudtuk, hogy nyitott a folytatásra és már alig várja, hogy visszatérjen a világszerte népszerű musicalhez.
Judy Craymer, aki az eredeti filmek alkotója és producere, végre elárulta a titkot a nagyközönségnek: kész van a harmadik rész forgatókönyve és már csak arra vár, hogy meg is valósítsák. Sajnos pontosan nem közölte, mikorra várható a film, de annyit elárult, hogy nem rebootról van szó, hanem egy folytatásról, ami még közelebb hozná a rajongók szívéhez a már így is megszeretett karaktereket.
Seyfried elmondta, hogy a színészek közül Meryl Streep, Christine Baranski, Pierce Brosnan és Stellan Skarsgård is visszatérne, hogy nosztalgiázzanak egyet. Mindannyian boldogan szerepelnének a folytatásban és úgy gondolják, hogy mivel ennyire összetartóak és támogatják a produkciót, így már csak idő kérdése és újra a képernyőkön láthatjuk az aranyhangú tehetségeket.
Aki látta a második filmet, az biztosan emlékszik rá, hogy Donna (Meryl Streep) elhunyt és az ő fiatalkoráról tudtunk meg több dolgot, így a film ugrált a jelen és a múlt között. Az információk szerint a harmadik rész ott fogja felvenni a fonalat, ahol a második befejeződött: Sophie terhes és megjelenik a nagymamája, Ruby (Cher). Ha minden igaz, akkor a történet a születendő kisfiúról és a családról fog szólni és ezúttal Ruby is nagyobb szerepet kaphat, ami a legtöbb rajongót azonnal lázba hozta.
A pletykák szerint Sabrina Carpenter is csatlakozhat a Mamma Mia 3. stábjához Donna rokonaként.
