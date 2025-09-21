Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 21., vasárnap Máté, Mirella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
intimitás

"A nagyobb nem mindig jobb" − Matthew McConaughey megosztotta hálószobatitkait

intimitás Matthew McConaughey Camila Alves
A színész könyvében árulta el, hogy mi mentette meg a házasságát. Matthew McConaughey titka tulajdonképpen egy praktikus apróság.

A 13 éve házas színész új könyvében és egy friss interjúban is hangsúlyozta, hogy a kisebb ágyon alvás közelebb hozta őt feleségéhez, Camila Alveshez. Matthew McConaughey ezt a módszert ajánlja mindenkinek. 

Matthew McConaughey megosztotta hálószobatitkait
Matthew McConaughey megosztotta hálószobatitkait
Forrás: Anadolu

Matthew McConaughey titka

Matthew McConaughey legújabb könyvében, a Versek & imákban saját házassági tapasztalatairól vallott. Az egyik bejegyzésben a hálószobai intimitás titkát osztotta meg: a kisebb ágy szerinte kulcsfontosságú lehet. „A legjobb dolog, amit a házasságodért tehetsz, ha megszabadulsz a hatalmas matractól és egy kisebbre cseréled” − írta. 

„Szabadulj meg attól a rohadéktól!”

McConaughey a Fox Newsnak részletesen is kifejtette gondolatait.  Felidézte, hogy gyermekeikkel együtt töltöttek néhány éjszakákat barátjuk otthonában, ahol egy óriási ágyban aludtak. Hozzátette, ha ekkora az ágy, a gyerekek is gyakran bemásznak a szülők közé, és máris oda az intimitás.  A színész szerint egy túl nagy ágyban könnyen eltávolodhatnak egymástól a felek „Arra ébredtem, hogy Camila a túloldalon fekszik, és rájöttem, hogy egy nagyobb ágy nem tesz jót a házasságnak. Szabadulj meg attól a rohadéktól!”  − vélekedik McConaughey, aki szerint így a gyerekeknek sincs „helyük” közéjük feküdni.

A színész és felesége 2012-ben kötöttek házasságot, idén júniusban ünnepelték 13. évfordulójukat. Három közös gyermekük van: a 17 éves Levi, a 15 éves Vida és a 12 éves Livingston. McConaughey egy 2024-es közös interjúban egy másik titkot is megosztott kapcsolatuk tartósságáról. „Menj, és vegyél valami édeset: az édes íz enyhíti a feszültséget, legyen az egy csoki vagy fagylalt”  − fogalmazott. 

Katalin és Vilmos gesztusa Harry felé többet mond ezer szónál

Harry herceg lehet, hogy valaha még kibékül a legszűkebb családjával, de nagyon úgy tűnik, ez nem mostanában lesz. Ha Katalinon és Vilmoson múlik, talán sosem áll helyre a jó viszony.

Brad Pittnek Ines de Ramon lesz a felesége: jó oka van a színésznek a nősülésre

Barátaik szerint Ines de Ramon fontosabb a színésznek, mint bárki is gondolta volna. Brad Pitt is egyre komolyabban veszi a kapcsolatot: többek szerint össze is házasodnak.

Katalin elárulta Lajos herceg új szokását: ezzel szórakoztatja magát a legkisebb gyereke

Ahol Katalin hercegné és Vilmos herceg kisfia feltűnik, ott azonnal kialakul valamiféle vicces helyzet is. Lajos herceg a palota rendezvényein rendre ellopja a show-t, most pedig édesanyja új szokásáról számolt be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu