"A nagyobb nem mindig jobb" − Matthew McConaughey megosztotta hálószobatitkait

A 13 éve házas színész új könyvében és egy friss interjúban is hangsúlyozta, hogy a kisebb ágyon alvás közelebb hozta őt feleségéhez, Camila Alveshez. Matthew McConaughey ezt a módszert ajánlja mindenkinek.

Matthew McConaughey megosztotta hálószobatitkait

Matthew McConaughey titka

Matthew McConaughey legújabb könyvében, a Versek & imákban saját házassági tapasztalatairól vallott. Az egyik bejegyzésben a hálószobai intimitás titkát osztotta meg: a kisebb ágy szerinte kulcsfontosságú lehet. „A legjobb dolog, amit a házasságodért tehetsz, ha megszabadulsz a hatalmas matractól és egy kisebbre cseréled” − írta.

„Szabadulj meg attól a rohadéktól!”

McConaughey a Fox Newsnak részletesen is kifejtette gondolatait. Felidézte, hogy gyermekeikkel együtt töltöttek néhány éjszakákat barátjuk otthonában, ahol egy óriási ágyban aludtak. Hozzátette, ha ekkora az ágy, a gyerekek is gyakran bemásznak a szülők közé, és máris oda az intimitás. A színész szerint egy túl nagy ágyban könnyen eltávolodhatnak egymástól a felek „Arra ébredtem, hogy Camila a túloldalon fekszik, és rájöttem, hogy egy nagyobb ágy nem tesz jót a házasságnak. Szabadulj meg attól a rohadéktól!” − vélekedik McConaughey, aki szerint így a gyerekeknek sincs „helyük” közéjük feküdni.