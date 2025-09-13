Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ez a fiatal lány a Megasztár egyik nagy reménysége: Marics Peti is odavan érte

TV2 tehetségkutató Marics Peti Megasztár
2025.09.13.
Fiatal tehetség bemutatkozását láthatjuk ma este a TV2 tehetségkutatójában. A Megasztár színpadára lép Szabó Kamilla Lilla, akire Marics Peti is felkapja a fejét. Hogy miért? Azonnal kiderül.

Ma este tűnik fel a Megasztár színpadán Szabó Kamilla Lilla, akiről már most azt beszélik: kivételes tehetség. A fatal tiktokerre Marics peti már korábban felfigyelt, olyannyira, hogy rendre lájkolja is a lány posztjait. 

Szabó Kamilla a Megasztár egyik reménysége
Szabó Kamilla a Megasztár egyik reménysége
Forrás: TV2

A Megasztárba is Manuel-dallal érkezik

Ismerős arcot pillantott meg Marics Peti a Megasztár válogatóján. A színpadra lépő lány, akin megakadt a szeme, Szabó Kamilla, akit a zenész a közösségi médiából, nevezetesen a TikTokról ismer és lájkolni is szokta - vallotta be a zsűritag. A többieket nem hagyja nyugodni Peti lelkesedése, és rögtön faggatni is kezdték. „Igen, lájkolgatom, mert Manuel dalokat énekel, én meg szeretem Manuelt, ő meg rohadt jól énekli” - válaszolta Marics Peti. Szabó Kamilla pedig úgy érzi, az idei Megasztár nagy lehetőség számára: „Jelenleg egyetemi hallgató vagyok, de már kiskoromban is nagyon vonzott a zene. Michael Jackson és Justin Bieber voltak a kedvenceim, már akkor szerettem énekelni a dalaikat. A Tik-tok felületemre gyakran töltök fel feldolgozásokat, gitárral. Gondoltam, talán színpadra is kellene állnom, és talán most jött el az én időm” - nyilatkozta. 

Hogy Kamilla az adásban végül hogy teljesít, az szombat este kiderül a Megasztár második válogatójában.

