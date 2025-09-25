Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Meghan Markle legjobb barátnője retteg a hercegné haragjától

botrány bosszú Meghan Markle
2025.09.25.
Jess Mulroney éveken át volt a legfőbb bizalmasa Harry herceg feleségének. Meghan Markle legjobb barátnője most meglepő ajánlatot kapott: 1 millió dollárt ajánlottak neki a hercegné titkaiért.

Mint borsó meg a héja, olyan elválaszthatatlan volt éveken át Meghan Markle és Jessica Mulroney. A korábbi pajtások viszonya azonban megromlott az elmúlt évek botrányai során, és a sussexi hercegné elveszítette a legfőbb bizalmasát. Nemrég kiderült, hogy egy könyvkiadó 1 millió dollárt fizetett volna érte, hogy Meghan Markle legjobb barátnője kiteregesse a hercegné szennyesét, Jes azonban nem vállalta el a felkérést, mert retteg a befolyásos üzletasszony haragjától.

Meghan Markle legjobb barátnője nem meri nyilvánosságra hozni, hogy mi történt köztük a hercegnével
Meghan Markle legjobb barátnője mindent tud a hercegné múltjáról

A Mirror számolt be róla, hogy Meghan és Jess Mulroney még Kanadában lett jóban egymással, amikor mindketten a munkájuk miatt rövid ideig ott éltek. Az évek alatt azonban a színésznő és a stylist kapcsolata versengéssé vált, később pedig egy marketingbotrány miatt megszakadt. Jessica ugyanis konfliktusba került egy másik tévéssel, Meghan pedig nem állt ki a pártján, és nem is kereste őt a vita során, vagy utána. A stylist úgy érezte, hogy magára hagyta őt a legjobb barátnője azért, hogy nehogy árnyékot vessen a növekvő népszerűségére. A köztük történt szakításról azonban azóta sem Meghan, sem Jess nem árult el részleteket. Most kiderült, hogy miért nem. A lap nyilvánosságra hozta, hogy egy könyvkiadó 1 millió dolláros szerződést ajánlott Jessicának azért, hogy a stylist magánéleti titkokat kotyogjon ki Harry herceg feleségéről. Arra lettek volna kíváncsiak, hogy miért romlott meg a barátnők viszonya, és milyen ember valójában a sussexi hercegné. Jes azonban visszautasította az ajánlatot, mert úgy érzi, hogy a mai napig rengeteg ismerőse és befolyásos barátja van az üzletasszonynak Kanadában.

Meghan-nek szeme és füle van Kanadában. Gyanítom, hogy Jessica nem tudná megvédeni magát a hercegné haragjától, ha Meghan bosszút akarna állni rajta. Valószínűleg évek múlva borítani fogja a bilit, de most még nem áll készen arra, hogy kiteregesse a hercegné szennyesét. Retteg tőle, hogy mi történne a családjával, ha a sussexi házaspár keresztbe akarna tenni nekik.

 - árulta el a tévés egyik közeli barátja a lapnak.

