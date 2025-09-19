Szakított egymással a Wednesday rendezője Tim Burton és Monica Bellucci

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.19.
Mindössze két évvel azután, hogy nyilvánosságra került a kapcsolatuk, szakított egymással a legendás rendező és a korábbi modell. Tim Burton és Monica Bellucci szerelme békés keretek között ért véget.

Alig néhány héttel azután, hogy a szakmai életében újabb sikert könyvelt el Tim Burton, kiderült, hogy a magánéletében hatalmas törés következett be: szakított a kedvesével Monica Bellucci-val. A Wednesday direktora, és a korábbi modell mindössze 2 éve alkotott egy párt hivatalosan, miután 2023-ban megerősítették egy interjúban, hogy romantikus kapcsolatban állnak egymással. Most azonban közösen jelentették be, hogy a szerelmük véget ért.

Békésen szakított egymással Tim Burton és Monica Bellucci
Békésen szakított egymással Tim Burton és Monica Bellucci
Forrás: Corbis Entertainment

Békésen váltak el Tim Burton és Monica Bellucci útjai

A Mirror számolt be róla, hogy Tim Burton és Monica Bellucci közös közleményben jelentették be, hogy szakítottak:

Monica Bellucci és Tim Burton az egymás iránti mély tiszteletük és törődésük miatt úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják a továbbiakban.

 - olvasható a szűkszavú közleményben.

A lap beszámolt róla, hogy a páros már évtizedek óta ismerte egymást, azonban amikor először találkoztak 2006-ban, akkor még mind a ketten párkapcsolatban éltek. Évekkel később 2022-ben azonban újra találkoztak, amikor Monica átadta a Lumiére Filmfesztivál életműdíját Burton-nek. Ezután randevúzgatni kezdtek egymással, míg nem 2022 októberében a hölgy bevallotta, hogy őrülten szerelmes a rendezőzsenibe. A kapcsolatuk nem csak romantikus volt, hanem szakmai is, ugyanis a Burton által rendezett Beetlejuice Beetlejuice remake-jében már a korábbi modell is szerepet kapott. Tim Burton-ről köztudott, hogy szívesen szerepelteti az aktuális partnereit a saját filmjeiben, úgy látszik ezalól nem volt kivétel Monica Bellucci sem - zárta sorait a lap.

