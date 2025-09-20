Nepo babyk, akik kiérdemelték a sikert – Ők tényleg tehetségesek

A legtöbb ember számára nem ismeretlen a nepo baby kifejezés – olyan hírességekre használják, akik híres, sikeres családba születtek. Nekik a hírnevet már gyermekkoruktól fogva tálcán kínálták. Legtöbben közülük csak a nevük miatt lehetnek ott, ahol jelenleg is vannak, azonban nem szabad általánosítani. Köztük is vannak éppúgy tehetségesek, és most be is mutatunk néhány nepo babyt, aki megérdemelten van ott, ahová eddig eljutott.

Nepo babyk? A Skarsgard család egy színészekből álló dinasztia

Nepo babyk, akik tényleg tehetségesek:

Maya Hawke

A fiatal színésznő Uma Thurmann és Ethan Hawke lánya. Elmondása alapján a szülei fiatalkorában óvva intették a színészettől és minden vele járó nyűgtől, de amikor rájöttek, hogy lányuk tényleg ezt akarja csinálni és tehetsége is van hozzá, onnantól támogatták. Az igazi hírnevet a Stranger Things című sorozat hozta meg számára, ahol a 3. évadtól kezdve alakítja Robin Buckley karakterét. Több filmben is feltűnt, mint a Félelem utcája és a Bosszúra készen. Legközelebb pedig az Éhezők Viadala új előzményfilmjében láthatjuk majd.

Sokan nem tudják, de Maya elég sokoldalú és a színészet mellett a másik nagy szenvedélye az éneklés. Több dala is megjelent már, és azok szövegeit is magának írja.

Maya Hawk saját jogán sztár

Kate Hudson

Goldie Hawn lánya, nevelőapja pedig Kurt Russell. Édesapja, Bill Hudson, a Hudson Brothers zenekar énekese. Kate alapjáraton egy könnyed és bohém személyiség, aki főleg romantikus vígjátékokban kapott szerepet, de karrierje során már többször is bebizonyította, hogy komolyabb filmekben is ott a helye. Saját márkája van, ami azt mutatja, hogy több dologhoz is ért. Üzletasszonyként sem az utolsó, nála a tehetség a kamerák mögött is megtalálható.

Kate Hudson sem a szülei miatt híres

Skarsgård fivérek

Stellan Skarsgård neve mára összefonódott Hollywooddal. A férfi olyan produkciókban szerepelt, mint a Mamma Mia!, a Csernobil és a Dűne. Fiai a nyomdokaiba léptek, és már bevett helyük van az Angyalok városában. A svéd család legtöbb tagja már bizonyított. A legidősebb, Alexander, a True Blood sorozatnak köszönheti az igazi hírnevet, de olyan filmekben is feltűnt, mint a Zoolander és a Tarzan legendája. A sorban, Gustaf, következik, aki szintén a színészet mellett tette le a voksát. Őt főleg a Vikingek sorozatból ismerhetjük. Jelenleg Bill neve lehet a legismerősebb, aki életre keltette a méltán hírhedt Pennywise karakterét, a Stephen King Az című könyvéből készült filmben, de nemrégiben Nosferatu bőrébe is belebújt. A horrorok koronázatlan királya lett az évek alatt.