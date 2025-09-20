Nepo babyk, akik kiérdemelték a sikert – Ők tényleg tehetségesek

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hollywoodot behálózták az olyan hírességek, akiknek sikere a családi háttérből fakad. Azonban nem minden nepo babyt kell egy kalap alá venni, vannak köztük olyanok, akiket hasonló tehetséggel áldott meg a sors, mint szüleiket.

A legtöbb ember számára nem ismeretlen a nepo baby kifejezés – olyan hírességekre használják, akik híres, sikeres családba születtek. Nekik a hírnevet már gyermekkoruktól fogva tálcán kínálták. Legtöbben közülük csak a nevük miatt lehetnek ott, ahol jelenleg is vannak, azonban nem szabad általánosítani. Köztük is vannak éppúgy tehetségesek, és most be is mutatunk néhány nepo babyt, aki megérdemelten van ott, ahová eddig eljutott.

nepo baby
Nepo babyk? A Skarsgard család egy színészekből álló dinasztia
Forrás: Getty Images North America

Nepo babyk, akik tényleg tehetségesek:

Maya Hawke

A fiatal színésznő Uma Thurmann és Ethan Hawke lánya. Elmondása alapján a szülei fiatalkorában óvva intették a színészettől és minden vele járó nyűgtől, de amikor rájöttek, hogy lányuk tényleg ezt akarja csinálni és tehetsége is van hozzá, onnantól támogatták. Az igazi hírnevet a Stranger Things című sorozat hozta meg számára, ahol a 3. évadtól kezdve alakítja Robin Buckley karakterét. Több filmben is feltűnt, mint a Félelem utcája és a Bosszúra készen. Legközelebb pedig az Éhezők Viadala új előzményfilmjében láthatjuk majd. 
Sokan nem tudják, de Maya elég sokoldalú és a színészet mellett a másik nagy szenvedélye az éneklés. Több dala is megjelent már, és azok szövegeit is magának írja.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Maya Hawke attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Theo Wargo/FilmMagic)
Maya Hawk saját jogán sztár
Forrás: FilmMagic

Kate Hudson

Goldie Hawn lánya, nevelőapja pedig Kurt Russell. Édesapja, Bill Hudson, a Hudson Brothers zenekar énekese. Kate alapjáraton egy könnyed és bohém személyiség, aki főleg romantikus vígjátékokban kapott szerepet, de karrierje során már többször is bebizonyította, hogy komolyabb filmekben is ott a helye. Saját márkája van, ami azt mutatja, hogy több dologhoz is ért. Üzletasszonyként sem az utolsó, nála a tehetség a kamerák mögött is megtalálható.

SANTA MONICA, CALIFORNIA - APRIL 05: Kate Hudson attends the 11th Breakthrough Prize Ceremony at Barker Hangar on April 05, 2025 in Santa Monica, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images)
Kate Hudson sem a szülei miatt híres
Forrás: Getty Images North America

Skarsgård fivérek

Stellan Skarsgård neve mára összefonódott Hollywooddal. A férfi olyan produkciókban szerepelt, mint a Mamma Mia!, a Csernobil és a Dűne. Fiai a nyomdokaiba léptek, és már bevett helyük van az Angyalok városában. A svéd család legtöbb tagja már bizonyított. A legidősebb, Alexander, a True Blood sorozatnak köszönheti az igazi hírnevet, de olyan filmekben is feltűnt, mint a Zoolander és a Tarzan legendája. A sorban, Gustaf, következik, aki szintén a színészet mellett tette le a voksát. Őt főleg a Vikingek sorozatból ismerhetjük. Jelenleg Bill neve lehet a legismerősebb, aki életre keltette a méltán hírhedt Pennywise karakterét, a Stephen King Az című könyvéből készült filmben, de nemrégiben Nosferatu bőrébe is belebújt. A horrorok koronázatlan királya lett az évek alatt.

HOLLYWOOD, CA - SEPTEMBER 05: (L-R) Actors Gustaf Skarsgard, Bill Skarsgard and Alexander Skarsgard attend the premiere of "It" at TCL Chinese Theatre on September 5, 2017 in Hollywood, California. (Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)
Stellan Skarsgård fiaiért is a tehetségük miatt rajongunk
Forrás: FilmMagic

Michael Douglas

Talán sokan nem tudják, de Michael Douglas is egy nepo baby. Édesapja, Kirk Douglas westernfilmekben, drámákban és háborús filmekben szerepelt. Nem szereti a nepo kifejezést, nem tetszését is kinyilvánította róla pár évvel ezelőtt, mivel úgy gondolja, hogy bármilyen szakmát is választanak a gyerekek, a szülőknek kötelességük támogatni és előretolni őket az úton. Douglas egyik leghíresebb alakítása az Elemi ösztön című filmben volt, de hosszú karrierje alatt rengeteg szuperprodukcióból ismert a neve.

MIAMI BEACH, FLORIDA - MAY 01: Actor Michael Douglas attends the F1 Academy x American Express Screening of F1: The Academy with Hello Sunshine and Netflix at The Fillmore Miami Beach on May 01, 2025 in Miami Beach, Florida. (Photo by Mireya Acierto/Getty Images)
Michael Douglas gyűlöli a nepo kifejezést
Forrás: Getty Images North America

Jamie Lee Curtis

A magyar felmenőkkel rendelkező, amerikai színésznő Tony Curtis és Janet Leigh lánya. Már több, mint 40 éve szerepel a filmvásznon, és bérelt helye van Hollywoodban. Többszörösen is megugrotta szülei sikerét. Nemrég tért vissza újra a mozikba a Már megint nem férek a bőrödbe című filmben, Lindsay Lohan oldalán. Ugyan most egy vígjátékban láthatjuk, de a sikert az 1978-as Halloween hozta el számára, ami abszolút horror.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 28: Jamie Lee Curtis attends the Freakier Friday NYC Special Screening on July 28, 2025 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for Disney)
Jamie Lee Curtis Tony Curtis és Janet Leigh lánya, de ez senkinek eszébe sem jut, ha a filmvásznon látja őt
Forrás: Getty Images North America

