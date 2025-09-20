Nepo babyk, akik kiérdemelték a sikert – Ők tényleg tehetségesek

A legtöbb ember számára nem ismeretlen a nepo baby kifejezés – olyan hírességekre használják, akik híres, sikeres családba születtek. Nekik a hírnevet már gyermekkoruktól fogva tálcán kínálták. Legtöbben közülük csak a nevük miatt lehetnek ott, ahol jelenleg is vannak, azonban nem szabad általánosítani. Köztük is vannak éppúgy tehetségesek, és most be is mutatunk néhány nepo babyt, aki megérdemelten van ott, ahová eddig eljutott.
A fiatal színésznő Uma Thurmann és Ethan Hawke lánya. Elmondása alapján a szülei fiatalkorában óvva intették a színészettől és minden vele járó nyűgtől, de amikor rájöttek, hogy lányuk tényleg ezt akarja csinálni és tehetsége is van hozzá, onnantól támogatták. Az igazi hírnevet a Stranger Things című sorozat hozta meg számára, ahol a 3. évadtól kezdve alakítja Robin Buckley karakterét. Több filmben is feltűnt, mint a Félelem utcája és a Bosszúra készen. Legközelebb pedig az Éhezők Viadala új előzményfilmjében láthatjuk majd.
Sokan nem tudják, de Maya elég sokoldalú és a színészet mellett a másik nagy szenvedélye az éneklés. Több dala is megjelent már, és azok szövegeit is magának írja.
Goldie Hawn lánya, nevelőapja pedig Kurt Russell. Édesapja, Bill Hudson, a Hudson Brothers zenekar énekese. Kate alapjáraton egy könnyed és bohém személyiség, aki főleg romantikus vígjátékokban kapott szerepet, de karrierje során már többször is bebizonyította, hogy komolyabb filmekben is ott a helye. Saját márkája van, ami azt mutatja, hogy több dologhoz is ért. Üzletasszonyként sem az utolsó, nála a tehetség a kamerák mögött is megtalálható.
Stellan Skarsgård neve mára összefonódott Hollywooddal. A férfi olyan produkciókban szerepelt, mint a Mamma Mia!, a Csernobil és a Dűne. Fiai a nyomdokaiba léptek, és már bevett helyük van az Angyalok városában. A svéd család legtöbb tagja már bizonyított. A legidősebb, Alexander, a True Blood sorozatnak köszönheti az igazi hírnevet, de olyan filmekben is feltűnt, mint a Zoolander és a Tarzan legendája. A sorban, Gustaf, következik, aki szintén a színészet mellett tette le a voksát. Őt főleg a Vikingek sorozatból ismerhetjük. Jelenleg Bill neve lehet a legismerősebb, aki életre keltette a méltán hírhedt Pennywise karakterét, a Stephen King Az című könyvéből készült filmben, de nemrégiben Nosferatu bőrébe is belebújt. A horrorok koronázatlan királya lett az évek alatt.
Talán sokan nem tudják, de Michael Douglas is egy nepo baby. Édesapja, Kirk Douglas westernfilmekben, drámákban és háborús filmekben szerepelt. Nem szereti a nepo kifejezést, nem tetszését is kinyilvánította róla pár évvel ezelőtt, mivel úgy gondolja, hogy bármilyen szakmát is választanak a gyerekek, a szülőknek kötelességük támogatni és előretolni őket az úton. Douglas egyik leghíresebb alakítása az Elemi ösztön című filmben volt, de hosszú karrierje alatt rengeteg szuperprodukcióból ismert a neve.
A magyar felmenőkkel rendelkező, amerikai színésznő Tony Curtis és Janet Leigh lánya. Már több, mint 40 éve szerepel a filmvásznon, és bérelt helye van Hollywoodban. Többszörösen is megugrotta szülei sikerét. Nemrég tért vissza újra a mozikba a Már megint nem férek a bőrödbe című filmben, Lindsay Lohan oldalán. Ugyan most egy vígjátékban láthatjuk, de a sikert az 1978-as Halloween hozta el számára, ami abszolút horror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.