Érkezik a Bármit, csak ezt ne 2. évada: folytatódik a kedvenc romantikus sorozatunk

Tavaly debütált a Bármit, csak ezt ne Adam Brody és Kristen Bell főszereplésével, ami már a neves színészeknek köszönhetően ígéretesnek bizonyult. A sok szerelmi történet között tudott még újat mutatni a Netflix sorozata, ami igazi felüdülés volt a megszokott sémák között.
A Bármit, csak ezt ne című romantikus vígjátéksorozat Joanne (Kristen Bell) és Noah (Adam Brody) életét követi végig, ahol a férfi egy zsidó rabbi, akinek nemrégiben ért véget a kapcsolata és egyelőre nem is keresett mást addig a pontig, míg az a bizonyos nő be nem toppant az életébe. Joanne a testvérével, Morgannel (Justine Lupe) vezet egy podcastet, amiben többnyire elfuserált kapcsolatokról beszélgetnek. Tipikusan olyan nő, aki megtestesíti az összes sztereotípiát és pont ebben rejlik az, ami az igazi bonyodalmat adja a történetnek. Egy rabbi hogyan szerethet bele egy átlagos lányba? A kultúrájuk és a családjaik közötti különbségek epizódról epizódra egyre inkább körvonalazódtak és már csak meg kell találniuk, hogy ebben a helyzetben, hogyan is lehetnének ők ketten boldogok.
Noah nem tudta, hogyan egyensúlyozzon az élete és a kapcsolata között, amiben kevés támogatásra lelt a szülei részéről. Joanne az utolsó részben elhatározta magát, hogy megtér és zsidó lesz, azonban elég hamar meggondolta magát, miután beszélt a férfi exével és véget vetett a kapcsolatuknak. Ezzel mind a kettejükben hatalmas sebet ejtett. A rajongókat azóta lázban tartja, hogy vajon miként alakul majd a kapcsolatuk és vajon a következő évadban sikerül-e végre együtt lennie az álompárnak.
Noah nagy álma, hogy egy napon főrabbi legyen, azonban ez nem valósulhat meg, ha egy olyan nővel van együtt, aki nem tér át a zsidó hitre. A trailerből hamar kiderült, hogy a kettejük kapcsolata folytatódni fog, hiszen Joanne és Morgan a podcastjükben egyenesen kimondják, hogy a főszereplő nő nem egyedülálló. A dráma abban látszik kicsúcsosodni, hogy mi lesz a vallással és az átkeresztelkedéssel és az előzetesből hamar kiderül, hogy Joanne-nek még mindig megvannak a szándékai, azonban Noah már bizonytalan.
A 2. évadban főszereplőinknek meg kell tanulniuk, hogyan legyenek együtt.
A főszereplőkön kívül két új színésszel is találkozhatunk, akik visszatérő karaktereket fognak alakítani. Leighton Meester, aki a való életben Adam Brody felesége, Abby-t fogja játszani, aki Joanne középiskolai nemezise és a mai napig feszültség van köztük, így attól sem fog félni, hogy felkavarja az állóvizet. Seth Rogen is visszatér a sorozatok világába, aki egy rabbi szerepét kapta meg. Vajon ugyanolyan komikus alakítást nyújt majd, mint amit tőle már megszokhattunk?
Rajtuk kívül Miles Fowler, Alex Karpovsky, Arian Moayed és Kate Berlant is feltűnnek majd.
A Bármit, csak ezt ne 2. évada október 23-án tér vissza a Netflixre és mi már alig várjuk, hogy újra végigkövethessük Noah és Joanne életét!
Ha felkeltette az érdeklődésed, akkor itt a 2. évad előzetese:
