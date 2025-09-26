Érkezik a Bármit, csak ezt ne 2. évada: folytatódik a kedvenc romantikus sorozatunk

Tavaly debütált a Bármit, csak ezt ne Adam Brody és Kristen Bell főszereplésével, ami már a neves színészeknek köszönhetően ígéretesnek bizonyult. A sok szerelmi történet között tudott még újat mutatni a Netflix sorozata, ami igazi felüdülés volt a megszokott sémák között.

Októberben érkezik a Netflixre a Bármit, csak ezt 2. évada

Forrás: Getty Images

Miről szól a Bármit, csak ezt ne?

A Bármit, csak ezt ne című romantikus vígjátéksorozat Joanne (Kristen Bell) és Noah (Adam Brody) életét követi végig, ahol a férfi egy zsidó rabbi, akinek nemrégiben ért véget a kapcsolata és egyelőre nem is keresett mást addig a pontig, míg az a bizonyos nő be nem toppant az életébe. Joanne a testvérével, Morgannel (Justine Lupe) vezet egy podcastet, amiben többnyire elfuserált kapcsolatokról beszélgetnek. Tipikusan olyan nő, aki megtestesíti az összes sztereotípiát és pont ebben rejlik az, ami az igazi bonyodalmat adja a történetnek. Egy rabbi hogyan szerethet bele egy átlagos lányba? A kultúrájuk és a családjaik közötti különbségek epizódról epizódra egyre inkább körvonalazódtak és már csak meg kell találniuk, hogy ebben a helyzetben, hogyan is lehetnének ők ketten boldogok.

Hogyan lett vége az első évadnak?

Noah nem tudta, hogyan egyensúlyozzon az élete és a kapcsolata között, amiben kevés támogatásra lelt a szülei részéről. Joanne az utolsó részben elhatározta magát, hogy megtér és zsidó lesz, azonban elég hamar meggondolta magát, miután beszélt a férfi exével és véget vetett a kapcsolatuknak. Ezzel mind a kettejükben hatalmas sebet ejtett. A rajongókat azóta lázban tartja, hogy vajon miként alakul majd a kapcsolatuk és vajon a következő évadban sikerül-e végre együtt lennie az álompárnak.

Kristen Bellt és Adam Brodyt láthatjuk a főszerepekben

Arhiv

Mire számíthatunk a 2. évadban?

Noah nagy álma, hogy egy napon főrabbi legyen, azonban ez nem valósulhat meg, ha egy olyan nővel van együtt, aki nem tér át a zsidó hitre. A trailerből hamar kiderült, hogy a kettejük kapcsolata folytatódni fog, hiszen Joanne és Morgan a podcastjükben egyenesen kimondják, hogy a főszereplő nő nem egyedülálló. A dráma abban látszik kicsúcsosodni, hogy mi lesz a vallással és az átkeresztelkedéssel és az előzetesből hamar kiderül, hogy Joanne-nek még mindig megvannak a szándékai, azonban Noah már bizonytalan.

A 2. évadban főszereplőinknek meg kell tanulniuk, hogyan legyenek együtt.