Máris hiányzik a Wednesday című sorozat? Akkor ez az 5 sorozat fogja betölteni az űrt

Élvezettel követük az Addams Family copfos lányának misztikus tinithrillerbe ágyazott kalandjait, de sajnos a következő évadra még várni kell. Aki már most hiányolja a Wednesday gótikus fekete humorát és magával ragadó atmoszféráját, jó hír, hogy bőven talál kedvére való sorozatot, ami képes betölteni az évadfinálé után keletkezett űrt. Hoztunk 5 olyan szériát, ami újra visszahozza a borzongást a hétköznapjainkba, miután a Wednesday 2. évadával egy időre elbúcsúztunk a bizarr iskolától.

Ezt az 5 sorozatot nézd, ha tetszett a Wednesday

1. Buffy, a vámpírok réme (1997-2003)

Voltaképpen a misztikus tinihorrorok és az újhullámos vámpírfilmek előfutárának is tekinthető Buffy, a vámpírok réme igazi klasszikussá nőtte ki magát. A Sarah Michelle Gellar által alakított főhős hétköznapi tinédzser próbál lenni, ám öröksége miatt erre kevés lehetősége van, ugyanis a bájos lány egy vámpírvadász, aki a világ legijesztőbb bestiáit gyilkolja. Egy felnőtté válás tanúi lehetünk, mely jókora akcióval, fekete humorral és misztikummal van fűszerezve.

A kilencvenes-kétezres évek hangulata pedig további plusz pont a Wednesday sorozathoz képest.

Buffy, a vámpírok réme

2. Grimm (2011-2017)

Aki a mitikus lények és legendák miatt követte végig Wednesday Addams kalandjait, annak figyelmébe ajánljuk a Grimm sorozatot, mely ugyan felnőttesebb hangvételű, de kielégíti a természetfeletti iránti csillapíthatatlan évágyunkat. A középpontban egy Nick Burkhardt nevű nyomozó áll, aki felfedezi, hogy ő egy Grimm, azaz fő feladata a varázslények levadászása. Az epizodikus felépítésű szériában a rejtélyek mellett a kitaszítottság, valamint a két világ közti egyensúlyozás is fontos szerepet kap.

Grimm sorozat

3. Túlélőjátszma (Yellowjackets) (2021-)

Ez a Netflix-sorozat természetfelettit nem, rejtélyekből viszont annál többet tartogat. A két idősíkon futó Túlélőjátszma egyik fele egy lányokból álló focicsapatot követ végig, ahogy 19 hónap alatt próbálnak túlélni a vadonban, ám kiderül, hogy a valódi veszélyt nem a vadon, hanem ők jelentik egymásra. A sorozat másik része pedig 25 évvel később követi a túlélők megküzdési stratégiáit, amit egy zsarolás sem tesz egyszerűvé. Igazán a tinédzserlányok túlélése mutat egyezést a Wednesday-jel, mely még A legyek urával is mutat némi áthallást.