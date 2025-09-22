Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Máris hiányzik a Wednesday című sorozat? Akkor ez az 5 sorozat fogja betölteni az űrt

Wednesday
Netflix -
sorozat wednesday horror
Bába Dorottya
2025.09.22.
Több hete, hogy egy időre könnyes búcsút vettünk a Nevermore Akadémiától. Azonban nem kell csüggedni, ha a Wednesday máris hiányzik, hisz a streaming-szolgáltatóknak hála bőven van, mi betöltse az űrt.

Élvezettel követük az Addams Family copfos lányának misztikus tinithrillerbe ágyazott kalandjait, de sajnos a következő évadra még várni kell. Aki már most hiányolja a Wednesday gótikus fekete humorát és magával ragadó atmoszféráját, jó hír, hogy bőven talál kedvére való sorozatot, ami képes betölteni az évadfinálé után keletkezett űrt. Hoztunk 5 olyan szériát, ami újra visszahozza a borzongást a hétköznapjainkba, miután a Wednesday 2. évadával egy időre elbúcsúztunk a bizarr iskolától.

Wednesday sorozat
Wednesday egy időre félrevonult, de rajta kívül is vannak szuper, misztikus sorozatok.
Forrás:  Netflix

Ezt az 5 sorozatot nézd, ha tetszett a Wednesday

1. Buffy, a vámpírok réme (1997-2003)

Voltaképpen a misztikus tinihorrorok és az újhullámos vámpírfilmek előfutárának is tekinthető Buffy, a vámpírok réme igazi klasszikussá nőtte ki magát. A Sarah Michelle Gellar által alakított főhős hétköznapi tinédzser próbál lenni, ám öröksége miatt erre kevés lehetősége van, ugyanis a bájos lány egy vámpírvadász, aki a világ legijesztőbb bestiáit gyilkolja. Egy felnőtté válás tanúi lehetünk, mely jókora akcióval, fekete humorral és misztikummal van fűszerezve.

A kilencvenes-kétezres évek hangulata pedig további plusz pont a Wednesday sorozathoz képest.

Wednesday pótlék: Buffy, a vámpírok réme
Buffy, a vámpírok réme
Forrás: arhiv

2. Grimm (2011-2017)

Aki a mitikus lények és legendák miatt követte végig Wednesday Addams kalandjait, annak figyelmébe ajánljuk a Grimm sorozatot, mely ugyan felnőttesebb hangvételű, de kielégíti a természetfeletti iránti csillapíthatatlan évágyunkat. A középpontban egy Nick Burkhardt nevű nyomozó áll, aki felfedezi, hogy ő egy Grimm, azaz fő feladata a varázslények levadászása. Az epizodikus felépítésű szériában a rejtélyek mellett a kitaszítottság, valamint a két világ közti egyensúlyozás is fontos szerepet kap.

Wednesday pótlék: Grimm
Grimm sorozat
Forrás: arhiv

3. Túlélőjátszma (Yellowjackets) (2021-)

Ez a Netflix-sorozat természetfelettit nem, rejtélyekből viszont annál többet tartogat. A két idősíkon futó Túlélőjátszma egyik fele egy lányokból álló focicsapatot követ végig, ahogy 19 hónap alatt próbálnak túlélni a vadonban, ám kiderül, hogy a valódi veszélyt nem a vadon, hanem ők jelentik egymásra. A sorozat másik része pedig 25 évvel később követi a túlélők megküzdési stratégiáit, amit egy zsarolás sem tesz egyszerűvé. Igazán a tinédzserlányok túlélése mutat egyezést a Wednesday-jel, mely még A legyek urával is mutat némi áthallást.

Mivel az eredeti Wednesday Addamst megformáló Christina Ricci is feltűnik a sorozatban, a Túlélőjátszma kötelező minden Wednesday rajongónak.

Wednesday pótlék: Túlélőjátszma (Yellowjackets)
Túlélőjátszma (Yellowjackets)
Forrás:  Netflix

4. Krakkói szörnyek (2022-)

Misztikus tinihorror közép-kelet európai környezetbe ágyazva? Jól hangzik! A folklór elemekkel tarkított sorozat Krakkóba kalauzol el minket, ahol egy csapat diák démonokat vizsgál, melyek Lengyelország történelmi fővárosát fenyegetik. Főszereplőnk, Alex annak ellenére szkeptikus, hogy démoni látomások gyötrik, ám szépen lassan beilleszkedik a csoportba. Ugyan a Wednesday-nél érettebb, a Krakkói szörnyek csoportdinamikája kísértetiesen hasonlít a Nevermore Akadémia diákjaiéra, melyet az intrika és titkok tesznek még izgalmasabbá.

Wednesday pótlék: Krakkói szörnyek
Krakkói szörnyek
Forrás:  Netflix

5. Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz (2024-)

Ha kedvelted Emma Myers játékát a Wednesday Enidjeként, a Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz kötelező darab. Ha csak ez lenne az egyetlen érv a sorozat megtekintése mellett, nem ajánlanánk, de szerencsére egy igen színvonalas művet dobott össze a Netflix. Középpontban egy középiskolás lány áll, aki az utolsó évéhez közeledve nem szalagavatós ruhákat, hanem egy évekkel korábbi eltűnési ügyet göngyölít fel. A hat részes első évadot a főszereplő találékonysága és fekete humora viszi a hátán, a második évad pedig már készítés alatt van.

Wednesday pótlék: Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz
Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz
Forrás: archiv

