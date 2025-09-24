Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Több év kihagyás után közös Netflix-filmben tér vissza a Szívek szállodája és a Pletykafészek sztárja

Nagy Kata
2025.09.24.
Jó pár éve már, hogy Leighton Meestert vagy Jared Padaleckit a filmvásznon láttuk, ám a két színész most egy közös karácsonyi Netflix-filmmel tér vissza.

A testőr című új Netflix-film igazi sztárparádénak ígérkezik. 

Leighton Meester egy új Netflix-filmet fog forgatni
Leighton Meester egy új Netflix-filmben tér vissza. 
Forrás: WireImage

Készülőben az új romantikus karácsonyi Netflix-film

Katherine Center azonos című regénye alapján készül a Netflix legújabb dobása, A testőr című romantikus karácsonyi film, melynek főszereplője egy igazán váratlan páros lesz: Leighton Meester és Jared Padalecki. 

Mindkét sztár több év kihagyás után tér vissza a forgatáshoz: Meester utolsó filmjét, az EXmast 2023-ban forgatta, míg Padaleckit 2009 óta nem láthattunk filmekben.

A történet szerint az Odaát és a Szívek szállodája sztárja egy híres színész, akit rengeteg zaklatás ér az utóbbi időben, ezért felbérli a Pletykafészek sztárját, hogy segítsen neki megvédeni őt. 

Jared Padalecki
2009 óta nem láthattuk filmben Jared Padaleckit. 
Forrás: Variety

A történet Jared karakterének Montana állambeli birtokán játszódik, ahol a férfi családja előtt el kell játszania a párosnak, hogy szerelmesek egymásba. Innentől pedig már borítékolható a káosz: folyamatos vetítés, rengeteg abszurd helyzet és sok-sok humoros jelenet tarkítja majd ezt a habkönnyű karácsonyi filmet.

 A forgatás várhatólag decemberben kezdődik majd, a helyszín pedig Kanada lelsz, azt viszont egyelőre nem tudni, hogy mikor mutatják be a kész alkotást. 

A filmet Elizabeth Allen Rosenbaum rendezi majd, aki már a Pletykafészek forgatása során dolgozott együtt Meesterrel, de többek között a Vámpírnaplók és a Ginny és Georgia egyes részeit is ő rendezte. 

