Így lett a Szívek szállodája tinilányából felnőtt nő − Alexis Bledel 44 éves lett: GALÉRIA

A két híresség a színpadon a sorozatbeli otthonuk teraszára hasonlító díszletben beszélgetett egymással, és közben elárulták, hogy a Szívek szállodája a kezdetekkor roppant alacsony költségvetésből indult. A 58 éves Graham, aki a Szívek szállodája sorozatban az Alexis Bledel által játszott Rory édesanyját alakította, áttetsző, fekete virágokkal díszített ruhát viselt, míg az akkor még 43 éves Bledel ezüstösen csillogó, pánt nélküli, finom csíkozású estélyiben tündökölt az Emmy-díjátadó ünnepségen.

Alexis Bledel ma ünnepli 44. születésnapját. Az Emmy-gálán hasonló díszlet előtt szerepelhettek, mint amilyen a sorozatbeli otthonuk. Forrás: Getty Images North America

Alexis Bledel kicsi iskoláslányból gyönyörű nővé cseperedett a nézők szeme láttára

A Lorelai és Rory anya-lánya párossal fémjelzett Szívek szállodája 7 évadon át futott és mesélt a bájos Stars Hollow nevű kisváros mindennapjairól, mindeközben az egyik főszereplő, Alexis Bledel kicsi iskoláslányból gyönyörű nővé cseperedett.

A ma 44. születésnapját ünneplő híresség az Egyesült Államokban nőtt fel, és csak az iskolában tanult meg angolul, szülei ugyanis otthon spanyolul beszéltek vele.

Édesapja argentin származású, édesanyja Mexikóban nőtt fel. Tizenévesen modellkedett, majd felvették a New York-i Egyetem filmszakára. Időközben elment a Szívek szállodája (Gilmore Girls) sorozat castingjára, ahol rögtön meg is kapta a főszerepet. A sorozat 154 epizódon át futott, és óriási hírnevet szerzett Bledelnek, aki nem mellesleg a szemünk láttára nőtt fel. Ami a magánéletét illeti: 2002 és 2006 között a Szívek szállodájában szereplő Milo Ventimigliával alkottak egy párt. 2012-ben pedig a Mad Men forgatásán jött össze kollégájával, Vincent Kartheiserrel, akivel 2014 óta házasságban élnek, és már egy kisfiuk is született. És most nézzük milyen elképesztő átalakuláson ment kersztül az elmúlt 25 évben.

