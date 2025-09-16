Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Így lett a Szívek szállodája tinilányából felnőtt nő − Alexis Bledel 44 éves lett: GALÉRIA

Hulton Archive - Getty Images
születésnap Emmy-díjátadó Szívek szállodája Alexis Bledel
Jónás Ágnes
2025.09.16.
Csodálatos újraegyesülésnek lehettünk tanúi szeptember 14-én: Lauren Graham és Alexis Bledel együtt léptek az Emmy-díjátadó színpadára és vörös szőnyegére, a rajongók és a közönség legnagyobb örömére. A 44. születésnapját ma ünneplő Alexis Bledel és sorozatbeli édesanyja közös feladatot is kaptak: ők adták át az Emmy-díjat a legjobb forgatókönyv vígjátéksorozat kategóriában.

A két híresség a színpadon a sorozatbeli otthonuk teraszára hasonlító díszletben beszélgetett egymással, és közben elárulták, hogy a Szívek szállodája a kezdetekkor roppant alacsony költségvetésből indult. A 58 éves Graham, aki a Szívek szállodája sorozatban az Alexis Bledel által játszott Rory édesanyját alakította, áttetsző, fekete virágokkal díszített ruhát viselt, míg az akkor még 43 éves Bledel ezüstösen csillogó, pánt nélküli, finom csíkozású estélyiben tündökölt az Emmy-díjátadó ünnepségen. 

Alexis Bledel
Alexis Bledel ma ünnepli 44. születésnapját. Az Emmy-gálán hasonló díszlet előtt szerepelhettek, mint amilyen a sorozatbeli otthonuk. Forrás: Getty Images North America

Alexis Bledel kicsi iskoláslányból gyönyörű nővé cseperedett a nézők szeme láttára 

A Lorelai és Rory anya-lánya párossal fémjelzett  Szívek szállodája 7 évadon át futott és mesélt a bájos Stars Hollow nevű kisváros mindennapjairól, mindeközben az egyik főszereplő, Alexis Bledel kicsi iskoláslányból gyönyörű nővé cseperedett. 

A ma 44. születésnapját ünneplő híresség az Egyesült Államokban nőtt fel, és csak az iskolában tanult meg angolul, szülei ugyanis otthon spanyolul beszéltek vele. 

Édesapja argentin származású, édesanyja Mexikóban nőtt fel. Tizenévesen modellkedett, majd felvették a New York-i Egyetem filmszakára. Időközben elment a Szívek szállodája (Gilmore Girls) sorozat castingjára, ahol rögtön meg is kapta a főszerepet. A sorozat 154 epizódon át futott, és óriási hírnevet szerzett Bledelnek, aki nem mellesleg a szemünk láttára nőtt fel. Ami a magánéletét illeti: 2002 és 2006 között a Szívek szállodájában szereplő Milo Ventimigliával alkottak egy párt. 2012-ben pedig a Mad Men forgatásán jött össze kollégájával, Vincent Kartheiserrel, akivel 2014 óta házasságban élnek, és már egy kisfiuk is született. És most nézzük milyen elképesztő átalakuláson ment kersztül az elmúlt 25 évben. 

Kattints a képre a galériáért!

Alexis Bledel és sorozatbeli szerelme
1 / 6
Alexis Bledel még tiniként
1 / 6
Szívek szállodája - Alexis Bledel az iskolai uniformisban
1 / 6
Alexis Bledel szoknyában
1 / 6
Alexis Bledel eseményen
1 / 6
Alexis Bledel fotózkodik
1 / 6
Alexis Bledel a Szívek szállodája sorozatban kész nőként.
Archives du 7eme Art

A Szívek szállodája 2000-től 2007-ig futott, majd 2016-ban folytatást kapott négy epizóddal (Szívek szállodája: Egy év az életünkből), amely enyhén szólva is nagy felháborodást keltett a rajongók körében, ugyanis meglehetősen megosztóra sikeredett. A Szívek szállodája sorozat idén októberben lesz 25 éves, ennek alkalmából nagy bejelentést tettek, ám a rajongók öröme gyorsan csalódottságba fordult

A  2000 őszén debütált Szívek szállodája humorával, szerethető karaktereivel hamar belopta magát a nézők szívébe. Mi pedig megmutatjuk kedvenc anya-lánya párosunk mit viselne ma a sorozatban!

 

