Omar Sy új filmje a Netflixen: A francia szerető – Romantika és nevetés egy helyen

Egy A-listás színész, egy pincérnő, és egy város, ahol a szerelem első látásra sosem klisé. A francia szerető a Netflix szeptember végi rózsaszín felhője, Omar Sy és Sara Giraudeau főszereplésével.

A Francia szerető szeptember 26-tól nézhető a Netflixen

Forrás: IMDb

A francia szerető: Omar Sy új romantikus vígjátéka a Netflixen

Amikor Omar Sy nevét halljuk, sokunknak rögtön az Életrevalók ikonikus mosolya vagy a Lupin sármos mesterbűnözője ugrik be. Most azonban egészen más oldalát mutatja meg.

Szeptember 26-án érkezik a Netflixre A francia szerető (French Lover), egy romantikus vígjáték, amelyben a szerelem, a humor és a francia sárm egyszerre kap főszerepet.

És valljuk be, ha valaki, hát Omar Sy képes eladni egy olyan történetet, ahol már az első pillantás mindent eldől.

Egy színész, egy pincérnő és a szerelem első látásra

A sztori középpontjában egy világhírű, A-listás színész (Omar Sy) áll, aki mindent megkapott már az élettől, kivéve azt a fajta szerelmet, amely nem a vörös szőnyegen pózol, hanem a reggeli kávé mellett mosolyog vissza rá. A fordulatot egy egyszerű, de szellemes pincérnő (Sara Giraudeau) hozza el, akinek utolsó szerepe a Jim története című filmben szintén sokakat megérintett. A két világ találkozása persze nem zajlik simán, hiszen miért is lenne könnyű dolga a szerelemnek, ha egyszer romantikus vígjátékról van szó?

Omar Sy új filmje: miért pont most?

A Netflix szeptemberi premierjei között kétségtelenül A francia szerető az egyik legjobban várt darab. Omar Sy legújabb romantikus filmje egyszerre mutatja meg, hogy a Lupin sztárja nemcsak akcióban, de humorban és szívügyekben is verhetetlen.

Sara Giraudeau, Pascale Arbillot és a többiek

Sy mellett a francia film új kedvence, Sara Giraudeau is bizonyít, akinek érzékeny alakításaiból most egy sokkal könnyedebb, mégis hiteles karakter született. A mellékszereplők között ott van Pascale Arbillot, Alban Ivanov, Awa Eva Sagna és Benoît Crou, akik mind hozzájárulnak a film játékos hangulatához. És persze nem felejthetjük el Nina Rives rendezőt sem, aki eddigi munkáival már bizonyította, hogy a francia vígjátékok új hullámának egyik legerősebb hangja.