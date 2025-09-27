Omar Sy új filmje a Netflixen: A francia szerető – Romantika és nevetés egy helyen

Egy A-listás színész, egy pincérnő, és egy város, ahol a szerelem első látásra sosem klisé. A francia szerető a Netflix szeptember végi rózsaszín felhője, Omar Sy és Sara Giraudeau főszereplésével.
Amikor Omar Sy nevét halljuk, sokunknak rögtön az Életrevalók ikonikus mosolya vagy a Lupin sármos mesterbűnözője ugrik be. Most azonban egészen más oldalát mutatja meg.
Szeptember 26-án érkezik a Netflixre A francia szerető (French Lover), egy romantikus vígjáték, amelyben a szerelem, a humor és a francia sárm egyszerre kap főszerepet.
És valljuk be, ha valaki, hát Omar Sy képes eladni egy olyan történetet, ahol már az első pillantás mindent eldől.
A sztori középpontjában egy világhírű, A-listás színész (Omar Sy) áll, aki mindent megkapott már az élettől, kivéve azt a fajta szerelmet, amely nem a vörös szőnyegen pózol, hanem a reggeli kávé mellett mosolyog vissza rá. A fordulatot egy egyszerű, de szellemes pincérnő (Sara Giraudeau) hozza el, akinek utolsó szerepe a Jim története című filmben szintén sokakat megérintett. A két világ találkozása persze nem zajlik simán, hiszen miért is lenne könnyű dolga a szerelemnek, ha egyszer romantikus vígjátékról van szó?
A Netflix szeptemberi premierjei között kétségtelenül A francia szerető az egyik legjobban várt darab. Omar Sy legújabb romantikus filmje egyszerre mutatja meg, hogy a Lupin sztárja nemcsak akcióban, de humorban és szívügyekben is verhetetlen.
Sy mellett a francia film új kedvence, Sara Giraudeau is bizonyít, akinek érzékeny alakításaiból most egy sokkal könnyedebb, mégis hiteles karakter született. A mellékszereplők között ott van Pascale Arbillot, Alban Ivanov, Awa Eva Sagna és Benoît Crou, akik mind hozzájárulnak a film játékos hangulatához. És persze nem felejthetjük el Nina Rives rendezőt sem, aki eddigi munkáival már bizonyította, hogy a francia vígjátékok új hullámának egyik legerősebb hangja.
A romantikus vígjáték műfaja sokszor kapja meg a „túl kiszámítható” bélyeget, de A francia szerető ügyesen játszik a klisékkel. A szerelem első látásra itt nem csupán rózsaszín szappanbuborék, hanem egy szellemes, olykor zavarba ejtő helyzetekkel teli történet, amelyben a főhősök legalább annyit bénáznak, mint mi magunk a valós életben. Talán pont ezért olyan szerethető.
A Francia szerető szeptember 26-án debütál a Netflixen. Ha tehát romantikus filmre, nevetésre és egy jó adag francia bájra vágysz, ezt a premiert írd be a naptáradba. Omar Sy új romantikus vígjátéka könnyen bekerülhet a legjobb vígjátékok közé és ki tudja, talán a romantikus filmek rajongói is új kedvencet avatnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.