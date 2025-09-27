Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 27., szombat Adalbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
film

Omar Sy új filmje a Netflixen: A francia szerető – Romantika és nevetés egy helyen

IMDb -
film Netflix francia film Omar Sy
Hajdú Viktória
2025.09.27.
Mi történik, ha a Lupin sztárja lerakja a trükkös maszkot, és helyette szíveket dobogtat meg? Omar Sy új Netflix filmje, A francia szerető pontosan erre ad választ.

Egy A-listás színész, egy pincérnő, és egy város, ahol a szerelem első látásra sosem klisé. A francia szerető a Netflix szeptember végi rózsaszín felhője, Omar Sy és Sara Giraudeau főszereplésével.

A Francia szerető szeptember 26-tól nézhető a Netflixen
A Francia szerető szeptember 26-tól nézhető a Netflixen 
Forrás:  IMDb

A francia szerető: Omar Sy új romantikus vígjátéka a Netflixen

Amikor Omar Sy nevét halljuk, sokunknak rögtön az Életrevalók ikonikus mosolya vagy a Lupin sármos mesterbűnözője ugrik be. Most azonban egészen más oldalát mutatja meg. 

Szeptember 26-án érkezik a Netflixre A francia szerető (French Lover), egy romantikus vígjáték, amelyben a szerelem, a humor és a francia sárm egyszerre kap főszerepet.

És valljuk be, ha valaki, hát Omar Sy képes eladni egy olyan történetet, ahol már az első pillantás mindent eldől.

Egy színész, egy pincérnő és a szerelem első látásra

A sztori középpontjában egy világhírű, A-listás színész (Omar Sy) áll, aki mindent megkapott már az élettől, kivéve azt a fajta szerelmet, amely nem a vörös szőnyegen pózol, hanem a reggeli kávé mellett mosolyog vissza rá. A fordulatot egy egyszerű, de szellemes pincérnő (Sara Giraudeau) hozza el, akinek utolsó szerepe a Jim története című filmben szintén sokakat megérintett. A két világ találkozása persze nem zajlik simán, hiszen miért is lenne könnyű dolga a szerelemnek, ha egyszer romantikus vígjátékról van szó?

Omar Sy új filmje: miért pont most?

A Netflix szeptemberi premierjei között kétségtelenül A francia szerető az egyik legjobban várt darab. Omar Sy legújabb romantikus filmje egyszerre mutatja meg, hogy a Lupin sztárja nemcsak akcióban, de humorban és szívügyekben is verhetetlen. 

Sara Giraudeau, Pascale Arbillot és a többiek

Sy mellett a francia film új kedvence, Sara Giraudeau is bizonyít, akinek érzékeny alakításaiból most egy sokkal könnyedebb, mégis hiteles karakter született. A mellékszereplők között ott van Pascale Arbillot, Alban Ivanov, Awa Eva Sagna és Benoît Crou, akik mind hozzájárulnak a film játékos hangulatához. És persze nem felejthetjük el Nina Rives rendezőt sem, aki eddigi munkáival már bizonyította, hogy a francia vígjátékok új hullámának egyik legerősebb hangja.

Miért lehet bakancslistás romantikus film?

A romantikus vígjáték műfaja sokszor kapja meg a „túl kiszámítható” bélyeget, de A francia szerető ügyesen játszik a klisékkel. A szerelem első látásra itt nem csupán rózsaszín szappanbuborék, hanem egy szellemes, olykor zavarba ejtő helyzetekkel teli történet, amelyben a főhősök legalább annyit bénáznak, mint mi magunk a valós életben. Talán pont ezért olyan szerethető.

Mikor láthatjuk?

A Francia szerető szeptember 26-án debütál a Netflixen. Ha tehát romantikus filmre, nevetésre és egy jó adag francia bájra vágysz, ezt a premiert írd be a naptáradba. Omar Sy új romantikus vígjátéka könnyen bekerülhet a legjobb vígjátékok közé és ki tudja, talán a romantikus filmek rajongói is új kedvencet avatnak.

Toni Collette új thrillersorozata, az Öntörvényűek: ettől nem fogsz tudni aludni − ELŐZETES

Toni Collette visszatért, és a Netflix most olyan thrillert adott a kezébe, amitől az összes kis titok újra gyanúsnak tűnik majd. Itt az ősz legjobban várt thrillersorozata, az Öntörvényűek.

Az elrabolt lány: Kate Beckinsale új filmje holnaptól már a mozikban

Kate Beckinsale új filmje egy megrázó igaz történeten alapszik és az előzetesek alapján annyira izgalmas, hogy könnyen lehet, hogy az év thrillere lesz.

Vaják 4: "Öreg, olcsó Geralt" a képernyőn – Liam Hemsworth először tűnik fel előzetesben

Henry Cavill távozása után Liam Hemsworth vette kézbe az ezüstkardot, de a közönség ítélete már most villámcsapásként sújtott le rá. Milyen az igazi Vaják?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu