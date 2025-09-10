Palvin Barbi kimaxolta a cukiságfaktort: férje osztotta meg a képeket a modellről

Palvin Barbara a kifutók és a vörös szőnyegek sztárja új arcát mutatta meg a férje által közzé tett képeken. A többnyire dívaként ragyogó Barbi most cukira és persze egy sporteseményhez illőre vette a figurát.

Palvin Barbara bármit visel, gyönyörű

Forrás: Getty Images Europe

Palvin Barbara istenien nézett ki a miniszettben

Palvin Barbara világoskék alapú, fehér pöttyös miniszettben jelent meg az US Openen. Megjelenése férjét is lenyűgözhette, ugyanis Dylan Sprouse több képet is megosztott gyönyörű feleségével. „Nagyon jól éreztem magam az első amerikai US Openemen (...) Felvillanyozó néhány nap volt. Alig hiszem el, hogy már lassan 5 éve, hogy először találkoztunk veletek. Most minden évben alig várom, hogy újra találkozzunk és együtt utazzunk, mintha egy családi nyaralás lenne. Gratulálok a játékosoknak a teljesítményükhöz és ahhoz, hogy egy új teniszrajongót szereztek maguknak” - írta az Instagramon.

Nemrég esett át műtéten

Palvin Barbi néhány hete tette közzé, hogy pár hónapja endometriózissal műtötték. A modell ma már jól van, posztjával pedig nőtársai figyelmét szerette volna felhívni arra, hogy ne hagyják annyiban, ha érzik, valami nem stimmel velük.