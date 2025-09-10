Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Palvin Barbi kimaxolta a cukiságfaktort: férje osztotta meg a képeket a modellről

Az US Openen vett részt a pár. Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse közös fotókat tett közzé: a szupermodell pöttyös kis ruhája mellett pedig nem lehet szó nélkül elmenni.

Palvin Barbara a kifutók és a vörös szőnyegek sztárja új arcát mutatta meg a férje által közzé tett képeken. A többnyire dívaként ragyogó Barbi most cukira és persze egy sporteseményhez illőre vette a figurát.

Palvin Barbara is az endometriózis tüneteivel küzd
Palvin Barbara bármit visel, gyönyörű
Forrás: Getty Images Europe

Palvin Barbara istenien nézett ki a miniszettben 

Palvin Barbara világoskék alapú, fehér pöttyös miniszettben jelent meg az US Openen. Megjelenése férjét is lenyűgözhette, ugyanis  Dylan Sprouse több képet is megosztott gyönyörű feleségével. „Nagyon jól éreztem magam az első amerikai US Openemen (...) Felvillanyozó néhány nap volt. Alig hiszem el, hogy már lassan 5 éve, hogy először találkoztunk veletek. Most minden évben alig várom, hogy újra találkozzunk és együtt utazzunk, mintha egy családi nyaralás lenne. Gratulálok a játékosoknak a teljesítményükhöz és ahhoz, hogy egy új teniszrajongót szereztek maguknak” - írta az Instagramon. 

Nemrég esett át műtéten 

Palvin Barbi néhány hete tette közzé, hogy pár hónapja endometriózissal műtötték. A modell ma már jól van, posztjával pedig nőtársai figyelmét szerette volna felhívni arra, hogy ne hagyják annyiban, ha érzik, valami nem stimmel velük. 

