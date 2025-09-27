Eljött a nagy nap − Szakadó esőben gyülekeznek a hírességek Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjére

Az egykori Disney-gyereksztár, Selena Gomez ezen a hétvégén köt házasságot Benny Blanco zenei producerrel a kaliforniai Montecitóban. Az esküvőre – amelynek több részlete már korábban kiszivárgott – A-listás celebeket és a családtagokat, valamint barátokat hívtak meg. Selena legjobb barátnője, Taylor Swift és Martin Short már meg is érkezett. Selena Gomez és Benny Blanco esküvői helyszíne fölé sátrat emeltek, gyülekeznek a vendégek.

Hatalmas sátrat emeltek Selena Gomez és Benny Blanco esküvői helyszínére Montecitóban

Forrás: TIDLA-12

Selena Gomez és Benny Blanco esküvői vendégei az El Encantóban laknak

Bár rengeteg biztonsági intézkedés előzte meg Selena Gomez és Benny Blanco jó ideje tervezett esküvőjét, azt már korábban lehetett tudni, hogy a kaliforniai Montecitóban mondják ki a boldogító igent egy szigorúan őrzött, privát luxusbirtokon. A pár kibérelte az El Encanto szállodát, ahol A-listás vendégeiket szállásolják el az esküvői hétvégén. Az ötcsillagos hotel ára éjszakánként akár 3500 dollár is lehet. A tengerparti luxusszálloda a Tinder társalapítójának, Justin Mateennek a tulajdona.

Paul Rude és Steve Martin, valamint számos meghívott már részt vett a szeptember 26-i próbavacsorán is

Forrás: Northfoto

Még nem tudni, a vendégek használhatják-e a telefonjukat

A ceremónia pontos helyszínét azonban a vendégekkel sem közölték előre. „Minden vendéget felvesznek és elvisznek a helyszínre anélkül, hogy azok ismernék az úti céljukat” – nyilatkozta korábban egy bennfentes. A 33 éves énekes-színésznő – akinek a vagyonát jelenleg körülbelül 700 millió dollárra becsülik – azt fontolgatta, hogy teljes telefontilalmat vezet be a vendégek között. „Még nem tudja, hogy engedélyezze-e az embereknek, hogy használják a telefonukat, de szeretné, ha minden meghívott jelen lenne” – mondta el pár hete egy jólértesült. Hogy miként döntött, legkésőbb ma kiderül.

Az El Encanto Hotelben laknak Selena és Benny esküvőjének vendégei

Forrás: Nortphoto

Taylor Swift villát bérelt magának, Meryl Streep nem tudott megjelenni

A legtöbb meghívott valóban az El Encantóban lakik −írja a Page Six. Taylor Swift azonban úgy döntött, hogy egy közeli villát bérel ki saját magának, hogy megnehezítse a lesifotósok dolgát. Vőlegénye, Travis Kelce nem utazik vele, mivel csapata a Kansas City Chiefs vasárnap a Baltimore Ravens ellen játszik. Az énekesnőt már a reptéren fekete esernyő alá rejtették, de az akció nem sikerült tökéletesen, mert a fotók bejárták a világsajtót. Swiften kívül biztosan ott lesz az esküvőn Steve Martin, Martin Short is, akikkel Selena együtt szerepel a Gyilkos a házban sorozatban, és meghívták Paris Hiltont is. Úgy tudni, Selena és Benny nagyon várta Short párját, Meryl Streepet is, ám ő filmforgatás miatt nem tudott megjelenni.