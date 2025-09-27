Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Eljött a nagy nap − Szakadó esőben gyülekeznek a hírességek Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjére

házasságkötés Benny Blanco selena gomez
A pár A-listás sztárok és szeretteik jelenlétében mondja ki a boldogító igent. Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjéről már korábban sok mindent lehetett tudni, most pedig kiderül, mi volt igaz, és mi volt az, amiről csak pletykáltak.

Az egykori Disney-gyereksztár, Selena Gomez ezen a hétvégén köt házasságot Benny Blanco zenei producerrel a kaliforniai Montecitóban. Az esküvőre – amelynek több részlete már korábban kiszivárgott – A-listás celebeket és a családtagokat, valamint barátokat hívtak meg. Selena legjobb barátnője, Taylor Swift és Martin Short már meg is érkezett. Selena Gomez és Benny Blanco esküvői helyszíne fölé sátrat emeltek, gyülekeznek a vendégek. 

Hatalmas sátrat emeltek Selena Gomez és Benny Blanco esküvői helyszínére Montecitóban
Forrás: TIDLA-12

Selena Gomez és Benny Blanco esküvői vendégei az El Encantóban laknak

Bár rengeteg biztonsági intézkedés előzte meg Selena Gomez és Benny Blanco jó ideje tervezett esküvőjét, azt már korábban lehetett tudni, hogy a kaliforniai Montecitóban mondják ki a boldogító igent egy szigorúan őrzött, privát luxusbirtokon. A pár kibérelte az El Encanto szállodát, ahol A-listás vendégeiket szállásolják el az esküvői hétvégén. Az ötcsillagos hotel ára éjszakánként akár 3500 dollár is lehet. A tengerparti luxusszálloda a Tinder társalapítójának, Justin Mateennek a tulajdona.

September 26, 2025, Santa Barbara, Ca, USA: Back: Paul Rude and Steve Martin (back shot) at the beautiful, elegant and expensive El Encanto Hotel, on the Rivera Hillside of Santa Barbara, CA moments after the Gomez wedding party guests finished have drinks on the veranda and walked to the shuttle bus to go to the rehearsal dinner at an undisclosed location. Most guests are staying at the enchanting El Encanto. (Credit Image: © Amy Katz/ZUMA Press Wire)
 Paul Rude és Steve Martin, valamint számos meghívott már részt vett a szeptember 26-i próbavacsorán is
Forrás: Northfoto

Még nem tudni, a vendégek használhatják-e a telefonjukat

 A ceremónia pontos helyszínét azonban a vendégekkel sem közölték előre. „Minden vendéget felvesznek és elvisznek a helyszínre anélkül, hogy azok ismernék az úti céljukat”nyilatkozta korábban egy bennfentes. A 33 éves énekes-színésznő  – akinek a vagyonát jelenleg körülbelül 700 millió dollárra becsülik – azt fontolgatta, hogy teljes telefontilalmat vezet be a vendégek között. „Még nem tudja, hogy engedélyezze-e az embereknek, hogy használják a telefonukat, de szeretné, ha minden meghívott jelen lenne” – mondta el pár hete egy jólértesült. Hogy miként döntött, legkésőbb ma kiderül. 

September 26, 2025, Santa Barbara, Ca, USA: The beautiful, elegant and expensive El Encanto Hotel, on the Rivera Hillside of Santa Barbara, CA, the day the Gomez wedding party is staying here. This area in pink is prepared for a Breast Cancer Awareness event. (Credit Image: © Amy Katz/ZUMA Press Wire)
Az El Encanto Hotelben laknak Selena és Benny esküvőjének vendégei
Forrás: Nortphoto

Taylor Swift villát bérelt magának, Meryl Streep nem tudott megjelenni

A legtöbb meghívott valóban az El Encantóban lakik −írja a Page Six. Taylor Swift azonban úgy döntött, hogy egy közeli villát bérel ki saját magának, hogy megnehezítse a lesifotósok dolgát. Vőlegénye, Travis Kelce nem utazik vele, mivel csapata a Kansas City Chiefs vasárnap a Baltimore Ravens ellen játszik. Az énekesnőt már a reptéren fekete esernyő alá rejtették, de az akció nem sikerült tökéletesen, mert a fotók bejárták a világsajtót. Swiften kívül biztosan ott lesz az esküvőn Steve Martin, Martin Short is, akikkel Selena együtt szerepel a Gyilkos a házban sorozatban, és meghívták Paris Hiltont is. Úgy tudni, Selena és Benny nagyon várta Short párját, Meryl Streepet is, ám ő filmforgatás miatt nem tudott megjelenni. 

Martin Short humorista nem Meryl Streeppel érkezett
 Martin Short humorista nem Meryl Streeppel érkezett
Forrás: ZUMA Press Wire

„Az örökkévalóság most kezdődik”

Bár már évek óta ismerték egymást, Benny és Selena 2023-ban jöttek össze, 2024-ben pedig eljegyezték egymást. „Az örökkévalóság most kezdődik” − írta a fotóhoz Selena, amikor megmutatta gyűrűjét az Instagramon.

Benny más, mint Justin

Selena Gomez 2011 és 2018 között Justin Bieberrel járt, és úgy tudni, kapcsolatuk feszültséggel és rivalizálással terhes volt, így a színésznő sokáig nem mert megnyílni senkinek, félt a csalódástól. Benny volt az első és egyetlen fickó, aki meggyőzte, hogy nem kell falat húznia maga köré, és elhitette vele, hogy ő örökre a legnagyobb rajongója lesz, és nem a riválisa” – mondta egy  iparági bennfentes. 

Selena rengeteg küzdelmen van túl

A sikereken és csillogáson túl Selena életét súlyos egészségügyi problémák, veseátültetés, lupus és mentális gondok árnyékolták be. 2017 nyarán veseátültetésen esett át, a szervet barátja, Francia Raisa színésznőtől kapta. „A legnagyobb ajándékot adta nekem és hatalmas áldozatot  hozott értem ” – nyilatkozta Gomez .A sztár a mentális egészségével kapcsolatban is nyíltan beszélt és 2020-ban elárulta, hogy bipoláris zavart diagnosztizáltak nála. „A mentális egészségem prioritást élvez számomra, jól vagyok és dolgozom rajta, hogy ez így is legyen” – jelentette ki 2024-ben már Benny párjaként. 

Selena Gomez szívszorító vallomása: „Az embereknek mindig lesz valami kivetnivalója"

Selena Gomez egy címlapinterjújában nyíltan beszélt arról, hogyan viselte azokat a rosszindulatú megjegyzéseket, amelyeket az évek során a külsejére és a testsúlyára kapott. Az énekesnő-színésznő elárulta: a folyamatos kritikák miatt hosszú időre elvesztette az önbizalmát.

Totális káoszba fulladt Selena Gomezék esküvőszervezése: a vőlegény SEMMIBEN nem hajlandó részt venni

Benny Blanco azt szeretné, ha menyasszonya döntene az esküvő minden részletéről. A bennfentesek szerint azonban Selena Gomez szívesen átadná a feladatok egy részét szerelmének.

Homokszem került a gépezetbe? Selena Gomez nem jelent meg Brooklyn Beckhamék eskümegújításán

Feloszlott a hármas csapat? Nem tudni, de annyi bizonyos, hogy Selena Gomez nem volt ott Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújításán. Vajon oldalt választott az énekeső a Beckham-vitában?

 

