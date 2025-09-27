Eljött a nagy nap − Szakadó esőben gyülekeznek a hírességek Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjére

Az egykori Disney-gyereksztár, Selena Gomez ezen a hétvégén köt házasságot Benny Blanco zenei producerrel a kaliforniai Montecitóban. Az esküvőre – amelynek több részlete már korábban kiszivárgott – A-listás celebeket és a családtagokat, valamint barátokat hívtak meg. Selena legjobb barátnője, Taylor Swift és Martin Short már meg is érkezett. Selena Gomez és Benny Blanco esküvői helyszíne fölé sátrat emeltek, gyülekeznek a vendégek.
Bár rengeteg biztonsági intézkedés előzte meg Selena Gomez és Benny Blanco jó ideje tervezett esküvőjét, azt már korábban lehetett tudni, hogy a kaliforniai Montecitóban mondják ki a boldogító igent egy szigorúan őrzött, privát luxusbirtokon. A pár kibérelte az El Encanto szállodát, ahol A-listás vendégeiket szállásolják el az esküvői hétvégén. Az ötcsillagos hotel ára éjszakánként akár 3500 dollár is lehet. A tengerparti luxusszálloda a Tinder társalapítójának, Justin Mateennek a tulajdona.
A ceremónia pontos helyszínét azonban a vendégekkel sem közölték előre. „Minden vendéget felvesznek és elvisznek a helyszínre anélkül, hogy azok ismernék az úti céljukat” – nyilatkozta korábban egy bennfentes. A 33 éves énekes-színésznő – akinek a vagyonát jelenleg körülbelül 700 millió dollárra becsülik – azt fontolgatta, hogy teljes telefontilalmat vezet be a vendégek között. „Még nem tudja, hogy engedélyezze-e az embereknek, hogy használják a telefonukat, de szeretné, ha minden meghívott jelen lenne” – mondta el pár hete egy jólértesült. Hogy miként döntött, legkésőbb ma kiderül.
A legtöbb meghívott valóban az El Encantóban lakik −írja a Page Six. Taylor Swift azonban úgy döntött, hogy egy közeli villát bérel ki saját magának, hogy megnehezítse a lesifotósok dolgát. Vőlegénye, Travis Kelce nem utazik vele, mivel csapata a Kansas City Chiefs vasárnap a Baltimore Ravens ellen játszik. Az énekesnőt már a reptéren fekete esernyő alá rejtették, de az akció nem sikerült tökéletesen, mert a fotók bejárták a világsajtót. Swiften kívül biztosan ott lesz az esküvőn Steve Martin, Martin Short is, akikkel Selena együtt szerepel a Gyilkos a házban sorozatban, és meghívták Paris Hiltont is. Úgy tudni, Selena és Benny nagyon várta Short párját, Meryl Streepet is, ám ő filmforgatás miatt nem tudott megjelenni.
Bár már évek óta ismerték egymást, Benny és Selena 2023-ban jöttek össze, 2024-ben pedig eljegyezték egymást. „Az örökkévalóság most kezdődik” − írta a fotóhoz Selena, amikor megmutatta gyűrűjét az Instagramon.
Selena Gomez 2011 és 2018 között Justin Bieberrel járt, és úgy tudni, kapcsolatuk feszültséggel és rivalizálással terhes volt, így a színésznő sokáig nem mert megnyílni senkinek, félt a csalódástól. „Benny volt az első és egyetlen fickó, aki meggyőzte, hogy nem kell falat húznia maga köré, és elhitette vele, hogy ő örökre a legnagyobb rajongója lesz, és nem a riválisa” – mondta egy iparági bennfentes.
A sikereken és csillogáson túl Selena életét súlyos egészségügyi problémák, veseátültetés, lupus és mentális gondok árnyékolták be. 2017 nyarán veseátültetésen esett át, a szervet barátja, Francia Raisa színésznőtől kapta. „A legnagyobb ajándékot adta nekem és hatalmas áldozatot hozott értem ” – nyilatkozta Gomez .A sztár a mentális egészségével kapcsolatban is nyíltan beszélt és 2020-ban elárulta, hogy bipoláris zavart diagnosztizáltak nála. „A mentális egészségem prioritást élvez számomra, jól vagyok és dolgozom rajta, hogy ez így is legyen” – jelentette ki 2024-ben már Benny párjaként.
