Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bombázó

Elképesztő formában van a 67 éves Sharon Stone - Fürdőruhában pózolt a kamerának!

bombázó Sharon Stone fürdőruha
Life.hu
2025.09.06.
Az Elemi ösztön sztárja egy egyberészes fürdőruhában napozott a hétvégén, a fotója pedig felrobbantotta az internetet. Sharon Stone a képe alapján évtizedeket letagadhatna a korából.

Elbúcsúztunk a nyártól, de a jó idő továbbra is velünk van. A vénasszonyok nyarát pedig mindenki igyekszik a saját lehetőségei szerint kihasználni: a 67 éves Sharon Stone például úgy döntött, hogy a nagy hőségre való tekintettel fürdőruhát kap magára, és kifekszik a hajója fedélzetére napozni. A napfürdőzésről fotót is posztolt az Instagram-oldalára a követői legnagyobb örömére.

Sharon Stone 67 évesen is bomba formában van
Sharon Stone 67 évesen is bomba formában van
Forrás: Getty Images Europe

Sharon Stone néhány hónapja a címlapokon is megmutatta, hogy a kor csak egy szám

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy a Bazarr felkérte az Elemi ösztön sztárját, hogy legyen ő az augusztusi lapszámuk címlapján. A színésznő boldogan mondott igent a felkérésre, és olvasók tízezreinek bizonyította be, hogy a 60 az új 30.

Úgy látszik, hogy Sharon Stone önbizalmán hatalmasat dobott a magazinos fotósozat, és úgy döntött, hogy továbbra is ellátja dögös képekkel a népes rajongótáborát az Instagram-oldalán, ugyanis szeptember első hétvégéjén arról posztolt egy képet, ahogy Los Angelesben hajókázik egy dögös, párducmintás, egyberészes fürdőruhában. Sharon Stone fürdőruhás képét itt tudjátok megtekinteni:

Sharon Stone 33 évvel az Elemi ösztön után újra merészet villantott - Fotó!

A színésznő egy címlap kedvéért pikáns ruhákat öltött magára. A 67 éves Sharon Stone bugyi és melltartó nélkül pózolt a kamerának.

Sharon Stone fia nem nepo baba — A színésznő legfeljebb lelki támogatást nyújt Roannak, mást nem

A 90-es évek szexszimbóluma, generációjának legismertebb színésznője, filantróp, Hollywood legintelligensebb sztárja három gyerek anyja. Sharon Stone imádja a gyerekeit, de ahogy fia, a médiabirodalmat építő Roan, a lelki támogatáson túl semmiféle segítséget nem kap az anyjától, a karrierépítésben magára van utalva.

Rettegésben élt Sharon Stone: megrázó részleteket osztott meg a színésznő - Videó

A 67 éves színésznő a gyerekkoráról beszélt. Sharon Stone elmondta, nagyapja az egész családot rettegésben tartotta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu