Elképesztő formában van a 67 éves Sharon Stone - Fürdőruhában pózolt a kamerának!

Elbúcsúztunk a nyártól, de a jó idő továbbra is velünk van. A vénasszonyok nyarát pedig mindenki igyekszik a saját lehetőségei szerint kihasználni: a 67 éves Sharon Stone például úgy döntött, hogy a nagy hőségre való tekintettel fürdőruhát kap magára, és kifekszik a hajója fedélzetére napozni. A napfürdőzésről fotót is posztolt az Instagram-oldalára a követői legnagyobb örömére.

Sharon Stone 67 évesen is bomba formában van

Forrás: Getty Images Europe

Sharon Stone néhány hónapja a címlapokon is megmutatta, hogy a kor csak egy szám

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy a Bazarr felkérte az Elemi ösztön sztárját, hogy legyen ő az augusztusi lapszámuk címlapján. A színésznő boldogan mondott igent a felkérésre, és olvasók tízezreinek bizonyította be, hogy a 60 az új 30.

Úgy látszik, hogy Sharon Stone önbizalmán hatalmasat dobott a magazinos fotósozat, és úgy döntött, hogy továbbra is ellátja dögös képekkel a népes rajongótáborát az Instagram-oldalán, ugyanis szeptember első hétvégéjén arról posztolt egy képet, ahogy Los Angelesben hajókázik egy dögös, párducmintás, egyberészes fürdőruhában. Sharon Stone fürdőruhás képét itt tudjátok megtekinteni: