Egy másik Párizs: megérkezett a cupido cowboy és a texasi csaj a Netflixre

Párizs - a szerelem, a művészetek és a baguette hazája… vagy legalábbis így szoktuk elképzelni. De mi van, ha Párizs nem Franciaországban van? Hanem inkább... Texasban? Pontosan ebben a furcsán csábító helyzetben találja magát az Egy másik Párizs (The Wrong Paris) című, új Netflix-romkom főhőse, Dawn, akit Miranda Cosgrove alakít. Igen, ő az iCarlyból ismert csillag. A film szeptember 12-én érkezik a Netflix kínálatába, és garantáltan mást nyújt, mint ami vársz tőle.

Miranda Cosgrove igazi nagy franciázást tart Texasban, a Netflix új filmjében.

Egy igazi cowboyos limonádé a Netflixen: itt az Egy másik Párizs

Dawn egy texasi kisvárosból jött, tehetséges művész, akinek nagy álma, hogy Párizs művészeti iskolájába járjon. Ám ahogy ez lenni szokott, a rendszer meg a költségek rátaposnak az vágyakra. Itt jön képbe a The Honeypot, egy népszerű randishow, aminek a következő évada épp Párizsban forog. Dawn azt reméli, ha bekerül, akkor már pár epizódnyi fizetéséből meg tudná oldani a sulit.

Csakhogy, amikor Dawn és a többi versenyző megérkezik, kiderül, hogy Párizs helyett a texasi Paris a helyszín.

Ami mindössze 45 percre van Dawn otthonától. Vagyis minden, amit várt, egy csavaros, romantikus tévedésben ér véget. De mint minden romantikus komédiában jön a magas, jóképű cowboy, Trey (Pierson Fodé), aki meglehetősen felforrósítja a kedélyeket.

Kik tűnnek fel még?

A szereplőgárda nemcsak romantikus feszültséget hoz, hanem karakteres segítőket is:

Yvonne Orji mint Rachel, a show producere.

Frances Fisher mint Birdie, Dawn nagymamája.

Dawn lánytestvéreit és versenytársait játszó szereplők: Emilija Baranac, Madison Pettis, Madeleine Arthur, Christin Park, Hannah Stocking, Naika Toussaint.

És hogy ki írta-rendezte? Janeen Damian a rendező, akinek korábbi munkái közt szerepel Lindsay Lohan két filmje is: Az ír kívánság és Karácsonyi románc, az író pedig Nicole Henrich.

Bájos film, még bájosabb színészekkel

Ha szereted, amikor egy romantikus komédiában a dolgok nem mennek simán, amikor van bonyodalom, de nem válik full drámává, akkor az Egy másik Párizs remek választás lesz. Miranda Cosgrove azt nyilatkozta, hogy szereti, ha egy rom-kom ilyen kettősségeket hordoz magában és pont emiatt vállalta el a tőle nem megszokott szerepet.

„Az élet vidám, hülye és megható részeivel együtt lesz egy rom-kom jó. ”

A film vonzereje abban is rejlik, hogy bár az alaphelyzet elsőre egyszerűnek tűnik – a főhős festeni akar, eljut Párizsba, és közben rátalál a szerelemre –, a történetben érkező fordulat mindezt teljesen új megvilágításba helyezi. Hirtelen nemcsak az válik kérdésessé, mit is jelent valójában Párizs, hanem az is, hogy milyen áron érdemes követni az álmainkat, ha közben kompromisszumokat kell kötni.