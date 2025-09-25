Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
35 éves a Twin Peaks című sorozat, így néznek ki a szereplők most − GALÉRIA

Így néznek ki most a 35 éves Twin Peaks sorozat szereplői.
2025.09.25.
Rajongtál a kivételes hangulatú, David Lynch által készített rejtélyes sorozatért? Akkor most biztosan meglepődsz, a Twin Peaks sorozat ugyanis idén lett 35 éves. Galériánkból kiderül, melyik színészeknek nem tett jót az idő és kik azok, akiken nem fogott az idő vasfoga!

35 éves Amerika egyik legsikeresebb misztikus televíziós sorozata, a David Lynch által rendezett Twin Peaks. Ha imádtad ezt a sorozatot, vagy csak egy tökéletes őszi néznivalót keresel, akkor olvass tovább, mert ez az alkotás igazi filmes csemegének számít! Galériánkból pedig még azt is megtudhatod, hogyan néznek ki most, 35 évvel a forgatás után a főbb színészek.

A Twin Peaks sorozat legendás rendezője: David Lynch.
A Twin Peaks sorozat legendás rendezője: David Lynch.
Mutatjuk, hogyan néznek ki most a 35 éves Twin Peaks sorozat sztárjai

Twin Peaks...a sorozat, amelynek címéről azonnal beugrik az ikonikus főcím a hatalmas vízeséssel a fenyőerdőben, a titkokkal teli kisváros Angelo Badalamenti kísérőzenéjével. A Twin Peaks című sorozat David Lynch egyik legnézettebb alkotásaként debütált 1990-ben. Ez a mű a televíziós sorozatkészítésben egy forradalmi fejlődés, egy meghatározó ugrás volt a művészi igényességét tekintve. Az első epizód rögtön annyira népszerű lett a jól megformált karaktereknek és a misztikus történetnek köszönhetően, hogy további hét epizód követte, majd egy második évad is, amely huszonkét részből állt.

A sorozatot egy nagyjátékfilm követte, az izgalmakkal teli Tűz, jöjj velem! című darab, amit Lynch egy előzményfilmnek alkotott meg. A sorozat záróakkordja huszonöt évvel később érkezett 2017-ben, összesen tizennyolc résszel.

A harmadik évadban több főszereplő is visszatért, például Kyle MacLachlan és Mädchen Amick is.
A természetfeletti thriller története a világvégi Washington Államban, Twin Peaks városkájában játszódik. A sorozat elején megtalálják Laura Palmer holttestét és onnantól kezdve több szálon megindul a nyomozás. Laura barátnője, Donna, Dale Cooper nyomozó, Truman Sheriff és Audrey Horne is azon mesterkedik, hogy kideríthessék, ki ölte meg az iskola bál- és szépségkirálynőjeként elhíresült tinédzsert. Szövevényes, titkokkal és misztikummal teli nyomozásuk során számtalan kivételes és roppant emlékezetes helyzetbe keverednek a borongós sorozat karakterei. 

Lynch még saját magát is beleírta a sorozatba, mivel ő játssza a siket területi FBI igazgatót, aki rengeteg humorral gazdagítja az alkotást.

Nézzük, hogyan néznek ki most, 35 évvel később a Twin Peaks sztárjai!

Lara Flynn Boyle Az 55 éves színésznő Donna Hayward karakterét játszotta. Ő volt az egyik fiatal tinédzser, aki megpróbálta kinyomozni, hogy barátnőjét ki ölhette meg. Később olyan filmekben tűnt még fel, mint a Wayne világa (1992) és a Sötét zsaruk 2. (2002).
Richard Beymer A mára már 87 éves Richard játszotta Audrey apját, a gazdag tulajdonost, Benjamin Hornet a sorozatban. A Golden Globe-díjas színész az 1961-es West Side Story filmadaptációjával lett híres.
Piper Laurie A Golden Globe- és Primetime Emmy-díjas amerikai színésznő leghíresebb filmje az a Carrie, amiben a tini lány mélyen vallásos édesanyját alakította. A Twin Peaks sorozatban Catherine Packard Martell karakterét alakította, aki Benjamin Horne szeretője volt.
Michael Ontkean Michael-t egyetemistaként még a jégkorongozás érdekelte és komoly sikereket ért el az ECAC Hockey csapatában, ám később a színészkedés felé fordult. A legismertebb szerepe, ami hírnevet hozott neki, az a Twin Peaks-ben megformált humoros Harry Truman Sheriff volt.
Sherilyn Fenn A most hatvan éves Sherilyn Fenn játszotta a tehetős polgármester öntörvényű és bátor lányát, Audrey Hornet. Audrey azért kezd magánakcióba, hogy a nyomozásával felkeltse Dale Cooper figyelmét és ezzel elcsábítsa.
Sheryl Lee A most 58 éves színésznő két karaktert is játszott a sorozatban, mivel annyira lenyűgözte a rendezőt a színésznő a tehetségével. Ő alakította Laura Palmer-t, a halott lányt és Laura unokatestvérét Madeleine Ferguson-t is.
Ray Wise A 78 éves színész, 35 évvel ezelőtt Leland Palmer karakterét játszotta, ő volt Laura Palmer édesapja a sorozatban, akit igen komplexen és ikonikusan formált meg.
Mädchen Amick Mädchen Amick alakította a mindenki által imádott, bajbajutott pincérnőt Shelly Johnson-t, aki végül elhagyja az erőszakos férjét és megszökik szerelmével, Bobby-val. A színésznő szerepelt a Pletykafészek 2. évadában, a Vészhelyzetben és a Szívek szállodájában is.
Kyle MacLachlan A sorozat előtt Kyle már többször dolgozott együtt David Lynch-csel például a Dűne (1984) és a Kék bársony (1986) című filmekben. A Twin Peaks című sorozatban a kisvárosba érkező sármos nyomozót, Dale Cooper-t alakította.
Dana Ashbrook Az 58 éves Ashbrook 35 évvel ezelőtt a sorozat egyik leghelyesebb tinédzserét, Bobby Briggs karakterét alakította. A romantikus szál, amiben Bobby megmenti Shelly-t az erőszakos férjétől, azóta is megdobogtathatja a szívünket.
