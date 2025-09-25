35 éves a Twin Peaks című sorozat, így néznek ki a szereplők most − GALÉRIA

35 éves Amerika egyik legsikeresebb misztikus televíziós sorozata, a David Lynch által rendezett Twin Peaks. Ha imádtad ezt a sorozatot, vagy csak egy tökéletes őszi néznivalót keresel, akkor olvass tovább, mert ez az alkotás igazi filmes csemegének számít! Galériánkból pedig még azt is megtudhatod, hogyan néznek ki most, 35 évvel a forgatás után a főbb színészek.

A Twin Peaks sorozat legendás rendezője: David Lynch.

Forrás: NORTHFOTO

Mutatjuk, hogyan néznek ki most a 35 éves Twin Peaks sorozat sztárjai

Twin Peaks...a sorozat, amelynek címéről azonnal beugrik az ikonikus főcím a hatalmas vízeséssel a fenyőerdőben, a titkokkal teli kisváros Angelo Badalamenti kísérőzenéjével. A Twin Peaks című sorozat David Lynch egyik legnézettebb alkotásaként debütált 1990-ben. Ez a mű a televíziós sorozatkészítésben egy forradalmi fejlődés, egy meghatározó ugrás volt a művészi igényességét tekintve. Az első epizód rögtön annyira népszerű lett a jól megformált karaktereknek és a misztikus történetnek köszönhetően, hogy további hét epizód követte, majd egy második évad is, amely huszonkét részből állt.

A sorozatot egy nagyjátékfilm követte, az izgalmakkal teli Tűz, jöjj velem! című darab, amit Lynch egy előzményfilmnek alkotott meg. A sorozat záróakkordja huszonöt évvel később érkezett 2017-ben, összesen tizennyolc résszel.

A harmadik évadban több főszereplő is visszatért, például Kyle MacLachlan és Mädchen Amick is.

A természetfeletti thriller története a világvégi Washington Államban, Twin Peaks városkájában játszódik. A sorozat elején megtalálják Laura Palmer holttestét és onnantól kezdve több szálon megindul a nyomozás. Laura barátnője, Donna, Dale Cooper nyomozó, Truman Sheriff és Audrey Horne is azon mesterkedik, hogy kideríthessék, ki ölte meg az iskola bál- és szépségkirálynőjeként elhíresült tinédzsert. Szövevényes, titkokkal és misztikummal teli nyomozásuk során számtalan kivételes és roppant emlékezetes helyzetbe keverednek a borongós sorozat karakterei.

Lynch még saját magát is beleírta a sorozatba, mivel ő játssza a siket területi FBI igazgatót, aki rengeteg humorral gazdagítja az alkotást.

Nézzük, hogyan néznek ki most, 35 évvel később a Twin Peaks sztárjai!