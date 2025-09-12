Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 12., péntek Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyász

Tragikus halált halt a Netflix fiatal sztárja: egy épületből zuhant a mélybe

gyász film színész Netflix
Losonci Edina
2025.09.12.
Meghalt a 37 éves kínai színész és énekes, akit az Örök szerelem című Netflix-sorozatból ismerhetett meg a világ. Yu Menglong, szeptember 11-én hunyt el Pekingben.

Yu Menglong haláláról közleményt adtak ki: „Elviselhetetlen fájdalommal jelentjük be, hogy szeretett Menglongunk szeptember 11-én elhunyt. A rendőrség kizárta, hogy a bűncselekmény történt. Reméljük, békében nyugszik, és szerettei erősek maradnak” − írták. 

Yu Menglong egy épületről zuhant le
Yu Menglong egy épületről zuhant le
Forrás: Visual China Group

Yu Menglong egy épületből zuhant ki

Egy időközben eltávolított bejegyzésből kiderült, hogy Yu Menglong több barátjával töltötte az estét, majd hajnali 2 óra körül egy vendégszobában lefeküdt és bezárta az ajtót. Reggel 6-kor, amikor a barátai távoztak, nem találták, majd a földszinten fekvő holttestére bukkantak. A rendőrséget egy kutyát sétáltató lakó értesítette. A hatóságok szerint nincs szó bűncselekményről, de vizsgálják, hogy mi történhetett − írja a Daily Star

Yu Menglong karrierje a 2010-es évek elején indult, majd két évvel később vált országos sztárrá, amikor Pai Zhent alakította az Örök szerelem című sorozatban. A szerep és a Netflix révén az egész világ megismerte, hatalmas rajongótábora volt. 

Egy elhagyott csaj naplója: Bridget Jones és Carrier Bradshaw szerelmgyerekével erősít a Netflix

Nincs jobb ebben a borongós, esős időben egy kis otthoni bevackolásnál egy négysajtos pizzával, egy pohár irsaival és egy vicces, csajos skandináv sorozattal, ami miatt kevésbé érezzük katasztrofálisnak a saját szerelmi életünket és ami miatt megtanulunk egy kicsit nevetni saját magunkon.

Tudj meg mindent az Én és a Walter fiúk szívtiprójáról: Noah LaLonde egy összeomlás után lett színész

Mindent Noah LaLondéról, aki az Én és a Walter fiúk sorozatban a kritikusokat is meggyőzte

 

A Szeress belém az az erotikus thriller, amiből csak a szerelem, a szenvedély és az izgalom hiányzott

A „Szeress belém” című német Netflix-thriller minden akart lenni egyszerre – romantika, krimi, erotika –, végül inkább egy összefüggéstelen, öncélú, lélek nélküli mesztelenkedés lett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu