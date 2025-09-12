Tragikus halált halt a Netflix fiatal sztárja: egy épületből zuhant a mélybe

Yu Menglong haláláról közleményt adtak ki: „Elviselhetetlen fájdalommal jelentjük be, hogy szeretett Menglongunk szeptember 11-én elhunyt. A rendőrség kizárta, hogy a bűncselekmény történt. Reméljük, békében nyugszik, és szerettei erősek maradnak” − írták.

Yu Menglong egy épületről zuhant le

Forrás: Visual China Group

Egy időközben eltávolított bejegyzésből kiderült, hogy Yu Menglong több barátjával töltötte az estét, majd hajnali 2 óra körül egy vendégszobában lefeküdt és bezárta az ajtót. Reggel 6-kor, amikor a barátai távoztak, nem találták, majd a földszinten fekvő holttestére bukkantak. A rendőrséget egy kutyát sétáltató lakó értesítette. A hatóságok szerint nincs szó bűncselekményről, de vizsgálják, hogy mi történhetett − írja a Daily Star.