Tudj meg mindent az Én és a Walter fiúk szívtiprójáról: Noah LaLonde egy összeomlás után lett színész

A Michigan állambeli Detroit környékén nőtt fel, és már gyerekként is közel került a művészethez. Noah LaLonde általános és középiskolában színdarabokban szerepelt, valamint énekelt az iskolai kórusban. Később ezeket az érdeklődési köröket félretette, és hosszú ideig inkább a sportra, főként a jégkorongra koncentrált. Nem túlzás azt mondani, hogy gyermekkorában gyakorlatilag a jégen élt, és sokáig úgy tűnt, hogy komoly sportkarrier előtt áll, de az álmai szertefoszlottak.

A szakma azonnal felfigyelt az Én és a Walter fiúkban nyújtott alakítására

Egy összeomlás kellett ahhoz, hogy rátaláljon a színészet ösvényére

Saját bevallása szerint, miután világossá vált, hogy a jéghoki nem hozta meg a várt sikereket, összeomlott.

Fogalma sem volt, ki ő a sport nélkül.

Az egyetem idején, a Grand Valley State University hallgatójaként újra közel került a színjátszáshoz: rövid ideig színházat tanult, majd egy év után otthagyta az iskolát, hogy teljes erejével a színészetre fókuszáljon. Detroit, Royal Oak és Ferndale környékén több színészi stúdióban képezte magát, és számos független produkcióban vett részt. A színjátszás eleinte csak játék volt, de persze imádta, hogy embereket szórakoztathat.

Én és a Walter fiúk lett Noah LaLonde első nagy áttörése

Előtte inkább kisebb szerepekben láthattuk, például a The Smile I Wore című rövidfilmben vagy a Deer Camp '86-ban, de egyik sem volt olyan jelentős, mint Cole Walter karaktere.

Ez a sorozat hozta el neki a nemzetközi figyelmet, és azóta kifejezetten a feltörekvő sztárok között emlegetik.

A Walter fiúk második évadában még többet tudunk meg karaktere történetéről, így lehetősége nyílt árnyaltabb, érzelmileg telítettebb alakítást nyújtani. Eddigi interjúiban Noah nagyon szenvedélyesen beszél arról, hogy színészként nem csak eljátszani akar valamit, hanem tényleg átadni. Nem érdekli a hírnév vagy a sztárság annyira, mint az, hogy valaki otthon a kanapén nézve azt mondja: „Úristen, ez pont olyan, mint amit én is érzek.”

New Yorkban, az Én és a walter fiúk premierjén, kollégáival.

A filmek, sorozatok és a színház mindig motivációt és inspirációt adtak neki, különösen nehezebb életszakaszokban. Most pedig az a célja, hogy ő maga is részese lehessen olyan alkotásoknak, amelyek másokat szórakoztatnak, erőt adnak vagy elgondolkodtatnak.

Szeretne szeretetet közvetíteni, informálni és szórakoztatni

Úgy érzi, a modern kommunikációs platformok segítségével a művészek felelőssége is nagyobb. Bár fiatal pályája még csak most indult, már most sokan a feltörekvő tehetségek között emlegetik.

A közeljövőben nemcsak színészként, hanem rendezőként és íróként is szeretné kipróbálni magát, hiszen hosszú távú célja, hogy a kamera mögött is történeteket mesélhessen el.

A magánéletéről viszonylag keveset árul el

A rajongók érdeklődését folyamatosan ébren tartják a Nikki Rodriguezzel (Jackie megformálója) kapcsolatos pletykák. A sorozat 2023-as bemutatója óta többen találgatták, hogy a képernyőn látott románc a valóságban is folytatódhatott-e.