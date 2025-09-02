Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Tudj meg mindent az Én és a Walter fiúk szívtiprójáról: Noah LaLonde egy összeomlás után lett színész

Variety - Stephanie Augello
feltörekvő szívtipró színész Netflix
Jónás Ágnes
2025.09.02.
A Netflix Én és a Walter fiúk sorozata rövid idő alatt az egyik legnézettebb tinidrámává vált, és vele együtt a főszereplők is berobbantak a köztudatba. Közülük is különösen nagy figyelmet kapott Noah LaLonde, aki Cole Walter szerepében nemcsak a képernyőn, hanem a rajongók szívében is központi figurává vált. De ki ez a fiatal színész, és milyen ember rejtőzik a kamerákon túl?

A Michigan állambeli Detroit környékén nőtt fel, és már gyerekként is közel került a művészethez. Noah LaLonde általános és középiskolában színdarabokban szerepelt, valamint énekelt az iskolai kórusban. Később ezeket az érdeklődési köröket félretette, és hosszú ideig inkább a sportra, főként a jégkorongra koncentrált. Nem túlzás azt mondani, hogy gyermekkorában gyakorlatilag a jégen élt, és sokáig úgy tűnt, hogy komoly sportkarrier előtt áll, de az álmai szertefoszlottak. 

Noah LaLonde
A szakma azonnal felfigyelt az Én és a Walter fiúkban nyújtott alakítására 
Forrás:  Netflix

Egy összeomlás kellett ahhoz, hogy rátaláljon a színészet ösvényére

Saját bevallása szerint, miután világossá vált, hogy a jéghoki nem hozta meg a várt sikereket, összeomlott. 

Fogalma sem volt, ki ő a sport nélkül. 

Az egyetem idején, a Grand Valley State University hallgatójaként újra közel került a színjátszáshoz: rövid ideig színházat tanult, majd egy év után otthagyta az iskolát, hogy teljes erejével a színészetre fókuszáljon. Detroit, Royal Oak és Ferndale környékén több színészi stúdióban képezte magát, és számos független produkcióban vett részt. A színjátszás eleinte csak játék volt, de persze imádta, hogy embereket szórakoztathat.

Én és a Walter fiúk lett Noah LaLonde első nagy áttörése

Előtte inkább kisebb szerepekben láthattuk, például a The Smile I Wore című rövidfilmben vagy a Deer Camp '86-ban, de egyik sem volt olyan jelentős, mint Cole Walter karaktere. 

Ez a sorozat hozta el neki a nemzetközi figyelmet, és azóta kifejezetten a feltörekvő sztárok között emlegetik. 

A Walter fiúk második évadában még többet tudunk meg karaktere történetéről, így lehetősége nyílt árnyaltabb, érzelmileg telítettebb alakítást nyújtani. Eddigi interjúiban Noah nagyon szenvedélyesen beszél arról, hogy színészként nem csak eljátszani akar valamit, hanem tényleg átadni. Nem érdekli a hírnév vagy a sztárság annyira, mint az, hogy valaki otthon a kanapén nézve azt mondja: „Úristen, ez pont olyan, mint amit én is érzek.” 

Noah LaLonde
New Yorkban, az Én és a walter fiúk premierjén, kollégáival. 
Forrás: Getty Images North America

A filmek, sorozatok és a színház mindig motivációt és inspirációt adtak neki, különösen nehezebb életszakaszokban. Most pedig az a célja, hogy ő maga is részese lehessen olyan alkotásoknak, amelyek másokat szórakoztatnak, erőt adnak vagy elgondolkodtatnak. 

Szeretne szeretetet közvetíteni, informálni és szórakoztatni

Úgy érzi, a modern kommunikációs platformok segítségével a művészek felelőssége is nagyobb. Bár fiatal pályája még csak most indult, már most sokan a feltörekvő tehetségek között emlegetik. 

A közeljövőben nemcsak színészként, hanem rendezőként és íróként is szeretné kipróbálni magát, hiszen hosszú távú célja, hogy a kamera mögött is történeteket mesélhessen el.

A magánéletéről viszonylag keveset árul el

A rajongók érdeklődését folyamatosan ébren tartják a Nikki Rodriguezzel (Jackie megformálója) kapcsolatos pletykák. A sorozat 2023-as bemutatója óta többen találgatták, hogy a képernyőn látott románc a valóságban is folytatódhatott-e. 

Noah LaLonde
Nikki Rodriguezzel már megpróbálták hírbe hozni, Noah LaLonde azonban nem beszél a magánéletéről Forrás:  Netflix

A találgatások különösen akkor kaptak erőre, amikor 2024-ben Nikki és Noah közös TikTok-videója, az úgynevezett „All Night” challenge, több mint 29 millió megtekintést ért el. A felvételen Noah könnyedén felemeli a kolléganőjét, majd a második részben Nikki próbálkozik ugyanezzel, sikertelenül. 

Noah a pletykákra csak annyit reagált, hogy érti, miért szállnak rá erre a témára, de szeretné megőrizni a magánéletét.

Ha tanácsot adna a sorozatban megformált karakterének, Cole Walternek...

Azt mondaná: gondolja át a szavait és a tetteit. Bár a múltat nem lehet megváltoztatni, a hibákból tanulni lehet, és felelősséget vállalva tovább lehet lépni. Úgy véli, az élet leginkább arról szól, hogyan reagálunk a történésekre, és ez a reakció sokkal inkább meghatároz minket, mint maguk a cselekedetek. Személyiségét tekintve inkább extrovertáltnak tartja magát, ugyanakkor az évek során egyre fontosabb lett számára, hogy a nyüzsgő, társasági pillanatok mellett megtalálja a csendes énidőt is. 

