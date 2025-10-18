Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 18., szombat Lukács

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jövendölés

Hónapokkal ezelőtt megjósolta egy médium Ace Frehley, a KISS gitárosa halálát: sokkoló, ami történt

jövendölés halál Kiss médium
A zenész a halála előtt hónapokkal beszélt arról, hogy nagyon jó genetikát örökölt. Ace Frehley családjában minden ágon hosszú életűek voltak az emberek és neki is több időt jósoltak.

Ahogy megírtuk, meghalt Ace Frehley, a KISS gitárosa és alapítótagja. A zenész két héttel az elhunyta előtt esett el otthonában. Akkor banális balesetet emlegettek, és azt, hogy Frehleynek csak pihennie kell, de sokkal nagyobb volt a baj, mint gondolták. Ace nem sokkal a halála előtt beszélt arról, hogy megjósolták, meddig fog élni, a médum azonban sajnos nagyot tévedett. 

Ace Frehley hosszú életre számított
Ace Frehley hosszú életre számított
Forrás: Getty Images North America

 

„Száz évig fogsz élni” – Ace Frehley médiuma döbbenetes jóslatot tett

Ace Frehley 2025 márciusában adott interjút az Aquarian magazinnak, amelyben arról beszélt, hogy jó fizikai állapotban van, és hosszú életre számít. „Szerencsére jók a génjeim. Apám 96 évig, anyukám 86 évig, de az idősebb nővére 99 évig élt” – mondta a zenész. „Úgy értem, mindkét ágon hosszú életűek voltak az emberek” – tette hozzá.  Az interjúban megemlítette, hogy egy médium különös üzenetet adott át neki: „Azt mondta: Ace, száz évig fogsz élni. Erre én azt mondtam: semmi gond!” Frehley ekkor arról is beszélt, hogy pár éve súlyos balesetet szenvedett. „Két és fél évvel ezelőtt megsérült a karom – leestem egy lépcsőn” – mondta. „Küzdelmes volt a felépülés, mert a jobb karomra estem, pedig ezzel a karommal pengetem a gitárt. Szóval nagyszerű érzés színpadra állni, mert nem voltam biztos benne, hogy valaha is visszatérhetek-e” – emlékezett vissza.

Ace Frehley zenészikon halálának hivatalos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de annyit tudni lehet, hogy Frehley néhány héttel korábban elesett stúdiójában, ami agyvérzéshez vezetett. A beszámolók szerint halála előtt életmentő gépre kapcsolták.

A család és a zenésztársak megtört szívvel búcsúznak

A család csütörtökön megerősítette a tragikus hírt, és közleményben búcsúzott a gitárostól: „Teljesen összetörtünk és megrendültünk. Az utolsó pillanataiban volt szerencsénk szeretetteljes, gondoskodó, békés szavakkal, gondolatokkal, imákkal és szándékokkal körbevenni őt, miközben elhagyta a földi világot. Minden vele kapcsolatos emléket, nevetését megőrizzük, és ünnepeljük az erősségeit és kedvességét, amellyel másokat megajándékozott. Halála hatalmas veszteség, amit felfogni is képtelenség. Visszatekintve hihetetlen életművére, Ace emléke örökké élni fog!” – írták.

A KISS két alapító tagja, Gene Simmons és Paul Stanley közös nyilatkozatban emlékezett meg egykori zenésztársukról. „Lesújtott bennünket Ace Frehley halála” – írták. „Az együttes történetének legmeghatározóbb fejezeteinek pótolhatatlan zenésze volt. Mindig is a KISS örökségének része volt, és az is marad” – tették hozzá. 

Gyerekei mellett megvan Diane Keaton harmadik örököse: hatalmas vagyon száll rá is

Az október 11-én elhunyt világsztár vagyonából külön alapot hozott létre, hogy biztosítsa kedvenc golden retrieverének, Reggie-nek a gondtalan életet. Diane Keaton utolsó közösségi médiás bejegyzése is a kutyáról szólt.

Lady Gaga hajmeresztő szerelésben jelent meg Az ördög Pradát visel 2 forgatásán: mindenkinek leesett az álla

Nem ez az első eset, hogy extrém cipőben láthatjuk az énekesnőt, összeszedtük a legjobb nyaktörő magas sarkúit.

Még törött lábbal is Palvin Barbi volt a legszebb a Victoria's Secret divatbemutatóján - Videó!

A legismertebb magyar modell annak ellenére is színpadra állt, hogy nem sokkal korábban súlyos baleset érte őt. Palvin Barbi azonban a kifutón semmilyen jelét nem mutatta a fájdalomnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu