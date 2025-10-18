Hónapokkal ezelőtt megjósolta egy médium Ace Frehley, a KISS gitárosa halálát: sokkoló, ami történt

Ahogy megírtuk, meghalt Ace Frehley, a KISS gitárosa és alapítótagja. A zenész két héttel az elhunyta előtt esett el otthonában. Akkor banális balesetet emlegettek, és azt, hogy Frehleynek csak pihennie kell, de sokkal nagyobb volt a baj, mint gondolták. Ace nem sokkal a halála előtt beszélt arról, hogy megjósolták, meddig fog élni, a médum azonban sajnos nagyot tévedett.

Ace Frehley hosszú életre számított

Forrás: Getty Images North America

„Száz évig fogsz élni” – Ace Frehley médiuma döbbenetes jóslatot tett

Ace Frehley 2025 márciusában adott interjút az Aquarian magazinnak, amelyben arról beszélt, hogy jó fizikai állapotban van, és hosszú életre számít. „Szerencsére jók a génjeim. Apám 96 évig, anyukám 86 évig, de az idősebb nővére 99 évig élt” – mondta a zenész. „Úgy értem, mindkét ágon hosszú életűek voltak az emberek” – tette hozzá. Az interjúban megemlítette, hogy egy médium különös üzenetet adott át neki: „Azt mondta: Ace, száz évig fogsz élni. Erre én azt mondtam: semmi gond!” Frehley ekkor arról is beszélt, hogy pár éve súlyos balesetet szenvedett. „Két és fél évvel ezelőtt megsérült a karom – leestem egy lépcsőn” – mondta. „Küzdelmes volt a felépülés, mert a jobb karomra estem, pedig ezzel a karommal pengetem a gitárt. Szóval nagyszerű érzés színpadra állni, mert nem voltam biztos benne, hogy valaha is visszatérhetek-e” – emlékezett vissza.

Ace Frehley zenészikon halálának hivatalos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de annyit tudni lehet, hogy Frehley néhány héttel korábban elesett stúdiójában, ami agyvérzéshez vezetett. A beszámolók szerint halála előtt életmentő gépre kapcsolták.

A család és a zenésztársak megtört szívvel búcsúznak

A család csütörtökön megerősítette a tragikus hírt, és közleményben búcsúzott a gitárostól: „Teljesen összetörtünk és megrendültünk. Az utolsó pillanataiban volt szerencsénk szeretetteljes, gondoskodó, békés szavakkal, gondolatokkal, imákkal és szándékokkal körbevenni őt, miközben elhagyta a földi világot. Minden vele kapcsolatos emléket, nevetését megőrizzük, és ünnepeljük az erősségeit és kedvességét, amellyel másokat megajándékozott. Halála hatalmas veszteség, amit felfogni is képtelenség. Visszatekintve hihetetlen életművére, Ace emléke örökké élni fog!” – írták.