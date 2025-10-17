Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Lady Gaga hajmeresztő szerelésben jelent meg Az ördög Pradát visel 2 forgatásán: mindenkinek leesett az álla

GC Images - Andrea Cremascoli
outfit Az Ördög Pradát visel Lady Gaga
Az ördög Pradát visel 2 újabb stábtaggal bővült. Lady Gaga egy elképesztően egyedi magas sarkú cipőben jelent meg a forgatáson, ami nem hagyta hidegen a divatvilágot. Nem ez az első eset, hogy extrém cipőben láthatjuk az énekesnőt, összeszedtük a legjobb nyaktörő magas sarkúit.

Az ördög Pradát visel 2 munkálataihoz − sok híresség mellett − Lady Gaga is csatlakozott, egy gótikus, rózsaszín szettben kapták le a forgatások során. Az összeillő szetthez egy szatén Christian Louboutin magas sarkút viselt, ami felelevenítette vadóc stílusát. Nézd meg, milyen extrém cipőkben jelent meg a különböző eseményeken Lady Gaga  az elmúlt években.

Lady gaga, az ördög pradát visel 2
Lady Gaga Az ördög Pradát visel 2 fogatásán.
Forrás:  Getty Image

Lady Gaga Az ördög Pradát visel 2 legújabb tagja

Lady Gagát a milánói reptéren kapták lencsevégre, az utazásának apropója Az ördög Pradát visel 2 forgatása volt. Több paparazzi le is fotózta, hogy egy közös jelenetet forgatott Emily Blunt, Anne Hathaway és Meryl Streep társaságában.  

A figyelem pedig Lady Gaga cipőjére irányult, nem véletlenül. Ez egy Christian Louboutin platformos, szatén magas sarkú cipő, hajlított sarkakkal, három vékony, csatos pánttal és apró masnikkal. Az énekesnő Hermes táskával, túlméretezett napszemüveggel és egy hatalmas eljegyzési gyűrűvel egészítette ki az összeállítást. Az extravagáns szettet még a TikTok-profilján is megosztotta, ahol közelebbi felvételeket láthattunk az egyedi cipőről. 

Nézd meg te is az elképesztő szettet Gaga Tiktok-videójában!

@ladygaga

The Category is BALLET GOTH

♬ original sound - wh0rehey

A futurisztikus magas sarkút, ami Christian Louboutin és Matières Fécales kollaborációjának eredményeként született, már láthattuk a párizsi divathéten, a 2025-ös őszi kollekció bemutatóján. Azonban a tervezés hamar kudarcot vallott, hiszen a modellek nem tudtak benne rendesen vonulni. Lady Gagának azonban ez nem volt kihívás, ő már évekkel ezelőtt megtanult furcsa, platfromos és nyaktörően magas cipőkben járni. A következőkben kiválogattuk Lady Gaga legemlékezetesebb cipőit.

Lady Gaga kígyóbőr mintás cipője
WireImage

 

