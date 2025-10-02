Megdőlt az a népszerű tévhit, mely szerint Katalin hercegné az esküvője előtt felbérelte Bobbi Brown-t, hogy tanítsa meg őt sminkelni, majd a fiatal ara saját maga készítette el a sminkjét a nagy napra. Ez a pletyka azért is kapott hatalmas médiafigyelmet 2011-ben, mert Katalin hercegné arcfestése elképesztően gyönyörűre sikerült, és a Bobbi Brown márkát néhány óra alatt a világ egyik legismertebb kozmetikumokat árusító cégévé tette.
Most 15 évvel a ceremónia után a Mirror derített fényt az igazságra. A lap számára maga a sminkmogul Bobbi Brown árult el korábban nem ismert részleteket Katalin hercegné esküvőjéről:
Az igaz, hogy az én termékeimet használta a hercegné, de az nem igaz, hogy én készítettem el a sminkjét és nem is tanítottam neki sminkelést. Bárcsak én lehettem volna az! A kolléganőm Hannah Martin csinálta a sminkjét, aki korábban több királyi családtaggal is dolgozott együtt. Ennek hatására igazi szenzáció lett a szakmán belül Hannah
- árulta el a cégvezér. Brown hozzátette:
Az esküvő után Katalin hercegné az egyik alkalmazottján keresztül megköszönte a munkánkat, azóta ez a levél bekeretezve lóg az irodámban.
- zárta sorait Bobbi Brown.
