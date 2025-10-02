Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 2., csütörtök Petra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család esküvő Katalin hercegné smink
Life.hu
2025.10.02.
Vilmos herceg és szerelme 2011. április 29-én tartotta fényűző esküvőjét, amit a fél világ figyelemmel kísért a televízión keresztül. Most 15 évvel a ceremóniát követően kiderült, hogy hamisak voltak azok a pletykák, amelyek Katalin hercegnéről terjedtek az esküvő után.

Megdőlt az a népszerű tévhit, mely szerint Katalin hercegné az esküvője előtt felbérelte Bobbi Brown-t, hogy tanítsa meg őt sminkelni, majd a fiatal ara saját maga készítette el a sminkjét a nagy napra. Ez a pletyka azért is kapott hatalmas médiafigyelmet 2011-ben, mert Katalin hercegné arcfestése elképesztően gyönyörűre sikerült, és a Bobbi Brown márkát néhány óra alatt a világ egyik legismertebb kozmetikumokat árusító cégévé tette.

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011-es esküvője
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2011-es esküvője
Forrás:  Getty Images

Nem Bobbi Brown sminkelte Katalin hercegnét az esküvőn, és nem is a hercegné készítette a saját makeup-ját

Most 15 évvel a ceremónia után a Mirror derített fényt az igazságra. A lap számára maga a sminkmogul Bobbi Brown árult el korábban nem ismert részleteket Katalin hercegné esküvőjéről:

Az igaz, hogy az én termékeimet használta a hercegné, de az nem igaz, hogy én készítettem el a sminkjét és nem is tanítottam neki sminkelést. Bárcsak én lehettem volna az! A kolléganőm Hannah Martin csinálta a sminkjét, aki korábban több királyi családtaggal is dolgozott együtt. Ennek hatására igazi szenzáció lett a szakmán belül Hannah

 - árulta el a cégvezér. Brown hozzátette:

Az esküvő után Katalin hercegné az egyik alkalmazottján keresztül megköszönte a munkánkat, azóta ez a levél bekeretezve lóg az irodámban.

- zárta sorait Bobbi Brown.

Így készítsd el Diana hercegné ikonikus kék sminkjét − VIDEÓ

Újra visszatért! A ’80-as években Diana hercegné kék sminkje maga volt a stílusforradalom. De vajon hogyan készíthetjük el ma, amikor a TikTok a beautytrendek új királynője?

Le a táskás szemekkel! 5 szemránckrém, ami kisimítja a szem alatti párnácskákat − Termékekkel, árakkal

Reggelente inkább hasonlítasz egy éjszakai bagolyra, mint egy frissítő reklám főszereplőjére? Ne aggódj, van megoldás a szem alatti táskákra és karikákra. Összegyűjtöttük a legjobb szemránckrémeket a piacon!

Katalin hercegné sminkje: nem is gondolnád, milyen hétköznapi termékeket használ

Katalin hercegné sminkje visszafogott, de annál ragyogóbb, amit mindössze 4 terméknek köszönhet, amelyeket te is könnyen beszerezhetsz!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu