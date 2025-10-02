Keith Urban barátai előtt alázta Nicole Kidmant – innen már nem volt visszaút

A bennfentesek szerint a 58 éves Nicole Kidman és az 57 éves countryénekes házassága azért ment tönkre, mert túl sok időt töltöttek külön. Keith Urban turnéi és Nicole Kidman sorozatos forgatásai miatt egyre ritkábban látták egymást. „Keith és Nicole szinte soha nem találkoztak: vagy Urban volt turnén, vagy a felesége forgatott” – mondta egy forrás a Daily Mailnek.

Nicole Kidman és Keith Urban túl sok iőt töltöttek külön

Keith Urban nem titkolta, hogy boldogtalan Nicole Kidmannel

Információk szerint Keith Urban kezdeményezte a különválást, mert boldogtalannak érezte magát, és erről barátaik előtt is nyíltan beszélt. „Köztük már nem volt intimitás, csupán a házasság látszatát tartották fenn. Keithnek muszáj volt kimondania, hogy így nem boldog” – idézte a lap a forrást. Nicole Kidmant állítólag teljesen váratlanul érte a döntés. Környezetük még bízik a békülésben. „Meglátjuk, mit hoznak az ünnepek és Keith közelgő születésnapja. Van még mit tisztázniuk” – mondta egy bennfentes.

A párnak két lánya van: a 17 éves Sunday Rose és a 15 éves Faith Margaret, akik anyjukkal élnek a családi otthonban, Nashville-ben. Keith Urban külön lakásban rendezkedett be a közelben. „Az életük más irányt vett, és amikor Keith csendben saját lakást vett ki, egyértelművé vált, hogy közel a vég” – nyilatkozta egy forrás a People magazinnak.

Az, hogy válságban van Keith Urban és Nicole Kidman házassága a barátok számára nem volt titok. „Keith közeli ismerősei úgy látták, elkerülhetetlen a szakítás” – mondta egy bennfentes, hozzátéve, hogy a pár már egy ideje külön él. Nicole Kidmant az elmúlt hónapokban a családja segítette, nővére lett a legnagyobb támasza. „Nicole testvére mellette állt, és az egész család összefogott, hogy segítsék őt” – tette hozzá a forrás.

A rajongókat azért érte sokként a szakítás, mert Urban és Kidman az évek során nagyon nehéz helyzeteket oldottak meg együtt. 2006-ban, néhány hónappal az esküvőjük után Keith Urban drogproblémái miatt rehabilitációra szorult, ám felesége kitartása átsegítette a nehéz időszakon. „Nagyon szerencsés voltam, hogy Nic közbelépett, és barátaim körülvettek. Akkor sikerült megszabadulnom a függőségemtől” – mondta később.