Valaki szedje fel az állunkat a földről: Demi Moore pikáns fotósorozata alapján a 60 az új 30

Újra az őt megillető helyen áll Hollywoodban Demi Moore. A 62 éves színésznő tavaly óta reneszánszát éli: elsőként a kritikusoknak és a szakmának bizonyította tehetségét A szer című filmjében, azóta pedig hatalmas energiával dolgozik aktivistaként is. A filmsztár ugyanis a középkorú nők deszexualizációja elleni harc vezéralakjává nőtte ki magát az elmúlt hónapokban. Legutóbb például egy pikáns fotósorozattal hívta fel a figyelmet rá, hogy az idősödő nők is tudnak magabiztosak és szexik lenni.

Pikáns fotósorozattal jelentkezett Demi Moore: a középkorú nők deszexualizációja ellen lépett fel

Demi Moore új filmje csak a kezdet volt

A színésznő tavaly nemzetközi elismerésben részesült A szer című filmjéért, amely egy középkorú sztárról szólt, aki nem tudja elfogadni az öregedést, és foggal-körömmel ragaszkodik a múló fiatalságához. A film tökéletesen bemutatta, hogy az idősödő nők mennyire a társadalom peremére szorulhatnak, és hogy a showbiznisz mennyire megbünteti azt, ha valaki túllépi a fiatal éveit. Legutóbb a filmben és a való életben nyújtott múlhatatlan érdemei miatt a Glamour magazin Az év nőjének választotta Demi Mooret, és felkérték, hogy vegyen részt a címlapfotózásukon. Ebből az alkalomból a színésznő úgy döntött, hogy egy sokat mutató ruhát vesz magára, amely bemutatja, hogy a társadalom hogyan próbálja meg keretek közé szorítani az idősödő nőket, és hogyan próbálja meg eltakarni őket és a testüket a világ elől.

