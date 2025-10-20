Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kim Kardashian homokóraként, Demi Moore istennőként vonult: íme, az Academy Museum gála legmerészebb ruhái

FilmMagic - John Shearer
Kim Kardashian extravagáns ruhakompozícióban, Jenna Ortega villantós felsőben, Demi Moore pedig elképesztő formában! Nézd meg mit viseltek kedvenc világsztárjaink az Academy Museum gála 2025-ös vörös szőnyegén.

Az Academy Museum gála visszatért Los Angelesbe, és vele együtt a hollywoodi sztárok is. Az esemény az Academy Museum of Motion Pictures munkája előtt tisztelgett, amely a filmtörténet pillanatait őrzi a jövő generációi számára. Hollywood a zene- és a divatipar legnagyobb neveit hozta össze egy ünnepi estére. Világsztárok léptek a vörös szőnyegre, hogy kifejezzék a filmipar iránti támogatásukat. Nézd meg mit viseltek kedvenc hírességeink!

Az Academy Museum gála legszebb estélyi ruhái
Forrás: FilmMagic

A 2025-ös Academy Museum gála legszebb megjelenései

A gála nívós eseményére mindenki hosszú, alkalmi ruhát viselt, ami tökéletesen beleillett a dress code-ba. Az eseményen vörös szőnyeg helyett, mély, szürkéskék szőnyeg volt, ami az estély dekorációjában is visszaköszönt. A vendéglistán olyan nevek is szerepeltek, mint Penelope Cruz, aki díjat is nyert az este folyamán, illetve Bruce Springsteen, aki nemcsak díjazott volt, de élő koncertet is adott. A következőkben összegyűjtöttük azokat a ruhákat, amelyek felrobbantották a közösségi médiát.

Amanda Seyfried

Amanda egy fekete, csipkés Prada estélyi ruhát viselt, amihez érzéki Tiffany & Co. ékszereket párosítottak. A ruha hosszú uszálya és nyitott dekoltázsa izgalmat vitt a fekete ruhába. 

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried az Academy Museum Gala vörös szőnyegén
Forrás: FilmMagic

Kim Kardashian

Ismételten Kim Kardashian ruhájától hangos az internet, ugyanis a celeb egy bézs összeállításban lépett a kamerák elé. Kim arcát egy lepel takarta, így nehéz volt számára az esemény követése, de a megjelenése így divattörténelmet írt. A ruhát Maison Margiela tervezte. 

Kim Kardashian
Kim Kardasian az Academy Museum Gala vörös szőnyegén
Forrás: WireImage

Demi Moore

Demi Moore egy burgundi, Prada estélyi ruhában volt, amit Cartier ékszerekkel koronáztak meg. A ruha kifinomult stílusa és kiemelt csípőszabása elképesztő megjelenést kölcsönzött a színésznőnek. 

Demi Moore
Demi Moore az Academy Museum Gala vörös szőnyegén
Forrás: FilmMagic

Zoë Kravitz

Zoë Kravitz egy bronzos Saint Laurent estélyi ruhában volt, amelynek puffos ujjai és mély hátkivágása különleges hatást kölcsönzött. 

zoe kravitz
Zoe Kravitz az Academy Museum Gala vörös szőnyegén
Forrás: FilmMagic

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney egy fekete, bársony Armani Privé ruhában volt, amelynek magas nyakát egy masnival díszítették. A ruha dekoltázsa és szűk fazonja kiemelte a fiatal színésznő minden testi adottságát. 

sydney sweeney
Sydney Sweeney az Academy Museum Gala vörös szőnyegén
Forrás: WireImage

Charli XCX

Charli XCX egy bőrhatású, fekete estélyiben volt, amit finom fekete csipkével fűszereztek meg. Az elképesztő ruhát Saint Laurent tervezte, és remekül állt az énekesnőnek. 

charli xcx
Charli XCX az Academy Museum Gala vörös szőnyegén
Forrás: FilmMagic

Hailey Bieber

Hailey Bieber egy faerezet mintájú Schiaparelli ruhában volt, amit Tiffany & Co. ékszerekkel egészítettek ki. Hailey alakját egy csípőbetétes, nude fűző hangsúlyozta ki. 

Hailey Bieber
Hailey Bieber az Academy Museum Gala vörös szőnyegén
Forrás: FilmMagic

Jenna Ortega

Jenna Ortega egy barna, szatén szoknyát viselt, hozzá pedig egy futurisztikus, ezüst, 3D levél formájú felsőt. A felső finoman szólva is bevállalós volt, hiszen hátul csak egy fekete zsinór tartotta meg. 

Jenna ortega
Jenna Ortega az Academy Museum Gala vörös szőnyegén
Forrás: FilmMagic

