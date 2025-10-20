Kim Kardashian homokóraként, Demi Moore istennőként vonult: íme, az Academy Museum gála legmerészebb ruhái

Az Academy Museum gála visszatért Los Angelesbe, és vele együtt a hollywoodi sztárok is. Az esemény az Academy Museum of Motion Pictures munkája előtt tisztelgett, amely a filmtörténet pillanatait őrzi a jövő generációi számára. Hollywood a zene- és a divatipar legnagyobb neveit hozta össze egy ünnepi estére. Világsztárok léptek a vörös szőnyegre, hogy kifejezzék a filmipar iránti támogatásukat. Nézd meg mit viseltek kedvenc hírességeink!

Az Academy Museum gála legszebb estélyi ruhái

Forrás: FilmMagic

A 2025-ös Academy Museum gála legszebb megjelenései

A gála nívós eseményére mindenki hosszú, alkalmi ruhát viselt, ami tökéletesen beleillett a dress code-ba. Az eseményen vörös szőnyeg helyett, mély, szürkéskék szőnyeg volt, ami az estély dekorációjában is visszaköszönt. A vendéglistán olyan nevek is szerepeltek, mint Penelope Cruz, aki díjat is nyert az este folyamán, illetve Bruce Springsteen, aki nemcsak díjazott volt, de élő koncertet is adott. A következőkben összegyűjtöttük azokat a ruhákat, amelyek felrobbantották a közösségi médiát.

Amanda Seyfried

Amanda egy fekete, csipkés Prada estélyi ruhát viselt, amihez érzéki Tiffany & Co. ékszereket párosítottak. A ruha hosszú uszálya és nyitott dekoltázsa izgalmat vitt a fekete ruhába.

Amanda Seyfried az Academy Museum Gala vörös szőnyegén

Forrás: FilmMagic

Kim Kardashian

Ismételten Kim Kardashian ruhájától hangos az internet, ugyanis a celeb egy bézs összeállításban lépett a kamerák elé. Kim arcát egy lepel takarta, így nehéz volt számára az esemény követése, de a megjelenése így divattörténelmet írt. A ruhát Maison Margiela tervezte.

Kim Kardasian az Academy Museum Gala vörös szőnyegén

Forrás: WireImage

Demi Moore

Demi Moore egy burgundi, Prada estélyi ruhában volt, amit Cartier ékszerekkel koronáztak meg. A ruha kifinomult stílusa és kiemelt csípőszabása elképesztő megjelenést kölcsönzött a színésznőnek.

Demi Moore az Academy Museum Gala vörös szőnyegén

Forrás: FilmMagic

Zoë Kravitz

Zoë Kravitz egy bronzos Saint Laurent estélyi ruhában volt, amelynek puffos ujjai és mély hátkivágása különleges hatást kölcsönzött.

Zoe Kravitz az Academy Museum Gala vörös szőnyegén

Forrás: FilmMagic

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney egy fekete, bársony Armani Privé ruhában volt, amelynek magas nyakát egy masnival díszítették. A ruha dekoltázsa és szűk fazonja kiemelte a fiatal színésznő minden testi adottságát.