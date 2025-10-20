Kim Kardashian homokóraként, Demi Moore istennőként vonult: íme, az Academy Museum gála legmerészebb ruhái

Az Academy Museum gála visszatért Los Angelesbe, és vele együtt a hollywoodi sztárok is. Az esemény az Academy Museum of Motion Pictures munkája előtt tisztelgett, amely a filmtörténet pillanatait őrzi a jövő generációi számára. Hollywood a zene- és a divatipar legnagyobb neveit hozta össze egy ünnepi estére. Világsztárok léptek a vörös szőnyegre, hogy kifejezzék a filmipar iránti támogatásukat. Nézd meg mit viseltek kedvenc hírességeink!
A 2025-ös Academy Museum gála legszebb megjelenései
A gála nívós eseményére mindenki hosszú, alkalmi ruhát viselt, ami tökéletesen beleillett a dress code-ba. Az eseményen vörös szőnyeg helyett, mély, szürkéskék szőnyeg volt, ami az estély dekorációjában is visszaköszönt. A vendéglistán olyan nevek is szerepeltek, mint Penelope Cruz, aki díjat is nyert az este folyamán, illetve Bruce Springsteen, aki nemcsak díjazott volt, de élő koncertet is adott. A következőkben összegyűjtöttük azokat a ruhákat, amelyek felrobbantották a közösségi médiát.
Amanda Seyfried
Amanda egy fekete, csipkés Prada estélyi ruhát viselt, amihez érzéki Tiffany & Co. ékszereket párosítottak. A ruha hosszú uszálya és nyitott dekoltázsa izgalmat vitt a fekete ruhába.
Kim Kardashian
Ismételten Kim Kardashian ruhájától hangos az internet, ugyanis a celeb egy bézs összeállításban lépett a kamerák elé. Kim arcát egy lepel takarta, így nehéz volt számára az esemény követése, de a megjelenése így divattörténelmet írt. A ruhát Maison Margiela tervezte.
Demi Moore
Demi Moore egy burgundi, Prada estélyi ruhában volt, amit Cartier ékszerekkel koronáztak meg. A ruha kifinomult stílusa és kiemelt csípőszabása elképesztő megjelenést kölcsönzött a színésznőnek.
Zoë Kravitz
Zoë Kravitz egy bronzos Saint Laurent estélyi ruhában volt, amelynek puffos ujjai és mély hátkivágása különleges hatást kölcsönzött.
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney egy fekete, bársony Armani Privé ruhában volt, amelynek magas nyakát egy masnival díszítették. A ruha dekoltázsa és szűk fazonja kiemelte a fiatal színésznő minden testi adottságát.
Charli XCX
Charli XCX egy bőrhatású, fekete estélyiben volt, amit finom fekete csipkével fűszereztek meg. Az elképesztő ruhát Saint Laurent tervezte, és remekül állt az énekesnőnek.
Hailey Bieber
Hailey Bieber egy faerezet mintájú Schiaparelli ruhában volt, amit Tiffany & Co. ékszerekkel egészítettek ki. Hailey alakját egy csípőbetétes, nude fűző hangsúlyozta ki.
Jenna Ortega
Jenna Ortega egy barna, szatén szoknyát viselt, hozzá pedig egy futurisztikus, ezüst, 3D levél formájú felsőt. A felső finoman szólva is bevállalós volt, hiszen hátul csak egy fekete zsinór tartotta meg.