Denise Richards exe óvadék ellenében szabadult: ilyen csúnya válásról nem hallhatunk mindennap

Ahogy megírtuk, október 17-én pénteken őrizetbe vették Aaron Phyperst, Denise Richards válófélben lévő férjét a Los Angeles-i bíróságon. A színészt még aznap óvadék ellenében kiengedték. Richards családon belüli erőszakkal vádolja a férfit.

Denise Richards és Aaron Phypers

Forrás: GC Images

Denise Richards exférje 200 ezer dollárt fizetett, hogy szabaduljon

Letartóztatták Denise Richards exférjét, Aaron Phyperst a Los Angeles megyei bíróságon, miközben a színésznő kezdeményezte távoltartási végzés ügyében zajlott a meghallgatás. Phypers ellen érvényes elfogatóparancsot adtak ki, amely a korábbi családon belüli erőszakkal kapcsolatos vádakhoz köthető. Phyperst a tárgyalás után a Malibu közelében található Lost Hills seriffőrségre szállították. A bírósági iratok szerint Kalifornia állam négy vádpontban emelt ellene vádat: két rendbeli házastárs, élettárs vagy partner bántalmazása, valamint két rendbeli tanú erőszakkal vagy fenyegetéssel való lebeszélése miatt. Az állítólagos bántalmazások 2022 januárjára és májusára datálhatók. A férfi 200 ezer dolláros óvadék ellenében még aznap este szabadult − értsült a RadarOnline. A bíró a pénteki meghallgatáson meghosszabbította az 54 éves Denise Richards ideiglenes távoltartási végzését, amely november 7-ig marad hatályban. „Amikor büntetőeljárást indítanak, a bizonyítékokat nem vizsgálják meg teljeskörűen” – nyilatkozta Michael Finley Phypers ügyvédje. „Csak azért, mert egy ügyet benyújtanak, még nem jelenti azt, hogy meg is nyerik. Én személy szerint Aaronnak hiszek, Denise-nek vagy a tanúinak nem. Bebizonyítjuk, hogy Richards a családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyben felhozott állításai hamisak” – tette hozzá.

Mindkét fél komoly vádakat fogalmazott meg

A hónap elején Denise Richards a bíróságon azt vallotta, hogy Phypers többször is bántalmazta őt. Kijelentette, hogy a fizikai támadások miatt háromszor volt egyrázkódása, 2022 januárjában pedig Phypers akkorát behúzott neki, hogy monoklija lett. Richards ezt az alábbi fotókkal támasztotta alá. Phypers azonban azt állítja, felesége részegen esett el az irodájában. Denise Richards volt férje nemcsak a bántalmazási vádakat cáfolta, hanem hűtlenséggel és súlyos fájdalomcsillapító-függőséggel vádolta meg Richardst, aki férje állítása szerint ötszázasával szerzi be a Vicodint.