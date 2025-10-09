Őszi hideglelésre vágysz? Felejtsd el a horrort! — Nézz nyomasztó retró fantasy gyerekfilmeket!

A nyolcvanas években készült fantasy filmek díszletei, élethű maszkjai egy semmihez sem fogható, hátborzongató atmoszférát teremtettek, amelyek nemcsak a gyermeki elmét teszik próbára, de a felnőtteknek is képesek rémálmokat okozni. Aki őszre hangolódva egy kis nosztalgiával vegyes borzongásra vágyik, érdemes leporolnia a retró videókazettákat, mert igazi csemegéket fedezhet fel. Feltúrtuk az emlékeinket, és összeszedtük kedvenc gyerekkori misztikus filmjeinket.

Semmi nem lehet olyan rémisztő, mint a nyomasztó retró fantasy filmek

Ezek a gyerek fantasy filmek még a horrorrajongókat is megijesztik

1. A csengő-bongó fácska (1957)

A kivétel erősíti a szabályt, így kaphat helyet a listán A csengő-bongó fácska című, az ötvenes években készült német fantasy film. A történet kevésbé ijesztő, dióhéjban annyi, hogy melyik herceg nyeri el egy makrancos hercegnő szívét azzal, hogy megleli a címben szereplő fát. Élünk azonban a gyanúperrel, hogy aki megtekinti ezt a filmet, nem a történetre, hanem a szürreális lázálomra emlékeztető díszletekre, rémisztő jelmezekre fog emlékezni. Bár kiindulva abból, hogy egy Grimm-mesét dolgoztak fel, már nem is olyan meglepő, hogy ilyen félelmetes lett a végeredmény.

Az pedig, hogy mindezzel az akkor első virágkorát élő Disney-meséket rajzfilmeket akarták kihívni, még furcsább kontextust ad a dolgoknak.

2. A sötét kristály (1982)

Minden idők egyik legijesztőbb gyerekfilmjének tartják az 1982-es A sötét kristályt, amelyben a bájos koboldok bolygójának magját szipolyozza egy madárszerű faj, a skeksisek, a főhős feladata pedig megtalálni az utolsó szilánkot. A kedves történet horrorgúnyát öltött, ugyanis a stúdiószagú, mégis gazdag, kreatív díszletek, illetve az élethű bábok rémisztő elegye a mai napig rémálmokat okoz. Mindezek ellenére már csak azért is érdemes megtekinteni a filmet, mert egy olyan kor dokumentuma, amelyben a technikai korlátokat találékonysággal törték át. A filmet sorozat formájában újraélesztették, a Netflixen tekinthető meg.

3. Végtelen történet (1984)

Ez a misztikus fantasy film az évek során a zsáner klasszikusává nőtte ki magát. A történet főhőse egy kisfiú, aki egy könyv lapjain keresztül menekül nehéz életéből egy fantáziavilágba, ahol mindenféle mágikus lénnyel találkozik, kalandokba keveredik. Változatos, igényesen kialakított jelmezek, látványos díszletek és egy szerethető főhős tölti meg élettel a nyomasztó atmoszférát, a kicsit kopottas képi világ pedig csak hozzáad az élményhez.

Az ikonikus fehér sárkány, a megrendítő lovas jelenet pedig a popkultúrába is beitta magát.

4. Visszatérés Óz földjére (1985)

Ennek a gyerekfilmnek nem csak a képi világa, hanem a története is nyomasztó. Ugyanis ott kezdődik a történet, hogy az Óz világából visszatérő Dorothyt egy elmegyógyintézetbe zárják, ahonnan megszökik, majd visszatér a varázsló világába, ahol minden az életére tör. A rebootként is felfogható folytatás kisebb költségvetésből készült, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy az egész olyan, mintha egy pszichopata gyermeteg játékába csöppentünk volna. A fantasy filmek rémisztő képviselőjében a vidám technicolor világot szürke, szomorú karakterekre cserélték. Vajon tényleg gyerekeknek szánták?