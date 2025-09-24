20 éves A halott menyasszony: 5 érdekesség Tim Burton kísérteties klasszikusáról

Amerikában 2005. szeptember 23-án mutatták be Tim Burton zseniális stop-motion-animációs filmjét, ezért összegyűjtöttünk 5 érdekességet A halott menyasszony című filmmel kapcsolatban. Ha kicsit jobban bele szeretnél látni a film kulisszatitkaiba, akkor mindenképp olvass tovább!

Ha érdekel, mennyi bábot mozgattak az animátorok A halott menyasszony című film forgatása során, olvass tovább!

Forrás: Getty Images Europe

5 érdekesség A halott menyasszony című filmről, ami idén ünnepli a 20 éves jubileumát

Tim Burton számos remek filmet és sorozatot alkotott, például az Ollókezű Edwardot (1990), a Karácsonyi lidércnyomást (1993) és a Charlie és a csokigyárat (2005). Későbbi alkotásai az Alice Csodaországban (2012), a Beetlejuice, Beetlejuice (2024) és a Wednesday-sorozat 2. évada (2025). Neki köszönhetjük a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei című könyv filmadaptációját is. A halott menyasszonynak 2005 szeptemberében volt a premiere, Magyarországon pedig novemberben debütált.

Olyan nagy nevű sztárok, mint Johnny Depp, Helena Bonham Carter, és Christopher Lee voltak az eredeti film szinkronhangjai.

Röpül az idő és már 20 év telt el azóta, hogy a 19. századi szívszorító, fantáziadús történet megszületett. A cselekmény során a fiatal úriember, Victor szövevényes módon igyekszik kikeveredni a halottak világából. Eközben három igencsak fontos nő is bonyolítja az életét: Emily, a halott menyasszony, aki az igaz szerelme; Victoria, akihez először szánták a szülei és Lord Barkis, a jómódú hölgy, akit szintén feleségnek nézett ki a család.

Az egyszerre megható és félelmetes látványvilágú mű, azonnal berobbant a mozikba és azóta is benne van a kedvenc őszi, „újranézős” kultfilmjeink között.

Tim Burton-rajongók figyelem, 5 érdekességgel készültünk az egyik legsikeresebb és legvarázslatosabb halloweeni filmmel kapcsolatban. Lássuk a kulisszatitkokat, hogy miként tudtak 40 millió dollárból 120 millió dolláros bevételt és egy azóta is imádott filmet csinálni!

Forradalmi bábok

A halott menyasszony karakterei precízen megmunkált 25-28 centiméteres bábok voltak, amiket a manchesteri székhelyű MacKinnon and Saunders készített. A bábok különlegessége az volt, hogy nem cserélhető arcokkal voltak felszerelve − mint a Karácsonyi lidércnyomásban − hanem állítható volt (svájci óraművek segítségével) a mimikájuk. Ez hihetetlen, forradalmi technikának számított, amivel finomabb arckifejezéseket tudtak megformálni a bábművészek. Egy bábanimátor, aki részt vett a forgatáson, azzal viccelődött, hogy rémálmai voltak arról, hogy a saját arcát kell igazítania. Hátránya azonban az volt, hogy végtelenül időigényes volt ez a módszer.

Pont azért, mert hosszadalmas volt a forgatás, több bábot is készítettek, hogy gyorsítsák a folyamatot: 14 Victort, 14 Emily-t és 13 Victoriát is mozgattak a művészek. Összesen a harminc szereplőt háromszáz bábbal játszották el.

A varjakat, pillangókat és egyéb elemeket pedig számítógéppel rajzolták meg.

Danny Elfman kimerítő alakítása

Danny Elfman amerikai zeneszerző komponálta a kísérteties dalokat több Tim Burton filmhez is, hogy megteremtse a lenyűgöző látványvilághoz a kellő atmoszférát. Danny az egyik karakter szinkronhangját is adta a filmhez, ugyanis ő volt Bonejangles. Az érdekesség az, hogy Burton és Elfman eredetileg más hangot terveztek a játékos csontvázhoz, de nem találták meg a tökéletes hangot. Miután sokáig tanakodtak, hogy mit tegyenek, Burton rábeszélte kedvelt alkotótársát, hogy énekelje el ő maga. Így Danny énekelte Bonejangles dalait, aminek már a végén egészen rekedtnek tűnik.

Danny Elfman amerikai zeneszerző komponálta a kísérteties dalokat több Tim Burton filmhez is, hogy megteremtse a lenyűgöző látványvilághoz a kellő atmoszférát. Danny az egyik karakter szinkronhangját is adta a filmhez, ugyanis ő volt Bonejangles. Az érdekesség az, hogy Burton és Elfman eredetileg más hangot terveztek a játékos csontvázhoz, de nem találták meg a tökéletes hangot. Miután sokáig tanakodtak, hogy mit tegyenek, Burton rábeszélte kedvelt alkotótársát, hogy énekelje el ő maga. Így Danny énekelte Bonejangles dalait, aminek már a végén egészen rekedtnek tűnik. Legendák előtt tisztelegve

A film számos, Tim Burton által kedvelt művész előtt tiszteleg. Ezek az apró jelek első nézésre fel sem tűnhetnek a mozirajongóknak. Az Emily fejében lévő kukac egy klasszikus horrorszínész, Peter Lorre hangját és modorát utánozza, így ez egy elismerő gesztus Peter Lorre előtt, ami még egy kis plusz vintage bájt is hozzáad a műhöz. Egy másik alázatos hódolás, hogy az 1929-es Csontváztánc című rajzfilm és Cab Calloway nevű dzsesszlegenda ihlette a filmben hallható Bonejangles és csontvázzenekarát. A film emléket állít a premier előtt egy hónappal elhunyt nagy animátor legenda, Joe Ranft előtt is.

Az egyik legérdekesebb „easter egg” az, amikor Victor leül a zongorához, hogy eljátsszon egy darabot, a hangszeren pedig a Harryhausen nevét vehetjük észre. Ugyanis Ray Harryhausen volt a régi stop- motionok nagymestere.

Dupla film, dupla sikerek

Tim Burton nem fél nagyokat álmodni és valószínűleg teljesen elfelejthette a szabadidőt a 2005-ös év során, ugyanis A halott menyasszony gyártása mellett a Charlie és a csokigyár forgatását is kiviteleznie kellett. A két nagyszabású szuperprodukcióban nemcsak a rendezőnek, hanem más alkotótársaknak is tökéletesen kellett teljesíteniük: például mindkét filmben Johnny Depp volt a főszereplő, aki mellett Helena Bonham Carter és Christopher Lee jelent meg. Emellett Tim Burton egyik kedvenc zeneszerzője, Danny Elfman is mindkét produkció alkotásában részt vett. Burton a két kasszasikert csak szigorú időbeosztással tudta megrendezni. Nappal a Charlie és a csokigyárat forgatta éjszaka pedig a másik film szinkronját vették fel.

A halott menyasszonyt végül több mint egy évig (55 hétig) forgatta, melynek során összesen 109 440 képkockát rögzítettek.

Mi volt a történet inspirációja?

A halál, a szerelem, az elköteleződés és az elengedés témaköreit bejáró film ugyan kiválóan bemutatják a rendező egyedi stílusát, a történet nem eredeti. Bár az alvilági szerelmes ténykedésről könnyen eszünkbe juthatna, a görög mitológiából Orfeusz és Euridiké, mégsem ez adta az ötletet, hanem egy 17. vagy 19. századi orosz-zsidó népmese. Joe Ranft, a Pixar egyik művésze már korábban hallott Az ujj című orosz meséről, ezért elmesélte barátjának a felcsigázó legendát.