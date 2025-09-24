20 éves A halott menyasszony: 5 érdekesség Tim Burton kísérteties klasszikusáról

Amerikában 2005. szeptember 23-án mutatták be Tim Burton zseniális stop-motion-animációs filmjét, ezért összegyűjtöttünk 5 érdekességet A halott menyasszony című filmmel kapcsolatban. Ha kicsit jobban bele szeretnél látni a film kulisszatitkaiba, akkor mindenképp olvass tovább!
Tim Burton számos remek filmet és sorozatot alkotott, például az Ollókezű Edwardot (1990), a Karácsonyi lidércnyomást (1993) és a Charlie és a csokigyárat (2005). Későbbi alkotásai az Alice Csodaországban (2012), a Beetlejuice, Beetlejuice (2024) és a Wednesday-sorozat 2. évada (2025). Neki köszönhetjük a Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei című könyv filmadaptációját is. A halott menyasszonynak 2005 szeptemberében volt a premiere, Magyarországon pedig novemberben debütált.
Olyan nagy nevű sztárok, mint Johnny Depp, Helena Bonham Carter, és Christopher Lee voltak az eredeti film szinkronhangjai.
Röpül az idő és már 20 év telt el azóta, hogy a 19. századi szívszorító, fantáziadús történet megszületett. A cselekmény során a fiatal úriember, Victor szövevényes módon igyekszik kikeveredni a halottak világából. Eközben három igencsak fontos nő is bonyolítja az életét: Emily, a halott menyasszony, aki az igaz szerelme; Victoria, akihez először szánták a szülei és Lord Barkis, a jómódú hölgy, akit szintén feleségnek nézett ki a család.
Az egyszerre megható és félelmetes látványvilágú mű, azonnal berobbant a mozikba és azóta is benne van a kedvenc őszi, „újranézős” kultfilmjeink között.
Tim Burton-rajongók figyelem, 5 érdekességgel készültünk az egyik legsikeresebb és legvarázslatosabb halloweeni filmmel kapcsolatban. Lássuk a kulisszatitkokat, hogy miként tudtak 40 millió dollárból 120 millió dolláros bevételt és egy azóta is imádott filmet csinálni!
Pont azért, mert hosszadalmas volt a forgatás, több bábot is készítettek, hogy gyorsítsák a folyamatot: 14 Victort, 14 Emily-t és 13 Victoriát is mozgattak a művészek. Összesen a harminc szereplőt háromszáz bábbal játszották el.
A varjakat, pillangókat és egyéb elemeket pedig számítógéppel rajzolták meg.
Az egyik legérdekesebb „easter egg” az, amikor Victor leül a zongorához, hogy eljátsszon egy darabot, a hangszeren pedig a Harryhausen nevét vehetjük észre. Ugyanis Ray Harryhausen volt a régi stop- motionok nagymestere.
A halott menyasszonyt végül több mint egy évig (55 hétig) forgatta, melynek során összesen 109 440 képkockát rögzítettek.
A halál, a szerelem, az elköteleződés és az elengedés témaköreit bejáró film ugyan kiválóan bemutatják a rendező egyedi stílusát, a történet nem eredeti. Bár az alvilági szerelmes ténykedésről könnyen eszünkbe juthatna, a görög mitológiából Orfeusz és Euridiké, mégsem ez adta az ötletet, hanem egy 17. vagy 19. századi orosz-zsidó népmese. Joe Ranft, a Pixar egyik művésze már korábban hallott Az ujj című orosz meséről, ezért elmesélte barátjának a felcsigázó legendát.
Burton-t azonnal érdekelni kezdte a mai horrorokat megszégyenítő történet és azonnal munkához látott, hogy a képernyőn láthassák az emberek a fiatal vőlegényről szóló tragikus históriát.
