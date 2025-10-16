Te felvennéd? Megérkezett a hívás második része, vagyis a Fekete telefon 2

2021-ben a horrorrajongók egy furcsa, mégis zseniálisan nyomasztó történetbe szerethettek bele. A Fekete telefon nemcsak Ethan Hawke hidegrázós maszkos alakításával vált igazi klasszikussá, hanem azzal is, hogy képes volt a természetfeletti rémület mögött megmutatni a valóságot. Az elhanyagolt gyerekeket, a családon belüli erőszakot, és azokat az „apákat”, akik sosem tanulták meg, mit jelent valójában szeretni. Most, négy évvel később, újra megcsörren a telefon – és ha hinni lehet az előzeteseknek, ezúttal erre a hívásra senki sem akar majd válaszolni. megérkezett a mozikba a Fekete telefon 2.

Ethan Hawke újra maszk mögé bújik a Fekete telefon 2-ben. A Blumhouse legújabb horrorfilmje ismét felborzolja a kedélyeket.

A Fekete telefon 2 ismét Scott Derrickson rendezésében készült, aki −nagy örömünkre − visszatért a Doctor Strange és a Sötétség után a gyökereihez. Vagyis a Blumhouse-féle, vértől kevésbé tocsogó, lélekkel viszont annál jobban átitatott horrorhoz.

A történet ezúttal ott folytatódik, ahol az első film abbamaradt.

Finney (Mason Thames) megpróbál normális életet élni a borzalmak után, de a múlt – és a fekete telefon – nem engedi el csak úgy. Új eltűnések rázzák meg a kisvárost, és a főszereplőnek ismét szembe kell néznie azzal, amit már egyszer legyőzött. Csakhogy most a hívás nem a túlvilágról jön, hanem sokkal közelebbről.

A híres könyvadaptáció

A történet Joe Hill, azaz a horror koronázatlan királyának, Stephen King fiának 2004-es novelláján alapul, amely a 20th Century Ghosts antológiában jelent meg. Hill neve ma már önállóan is garancia a hideglelős minőségre – ő jegyzi pl. a Netflixen futó Locke & Key-t, a Szarvak című filmet Daniel Radcliffe főszereplésével, és az A magas fűben című, szintén nyomasztó, passzív-agresszív családi drámát.

Míg apja a kisvárosi gonosz, az elfojtott múlt és a szörnyek pszichológiáját boncolgatja, Hill modernebb, vizuálisan intenzívebb, de ugyanolyan emberi horrort teremtett.

A Fekete telefon 2 pontosan ezt a vonalat viszi tovább. A gyerekkori traumát és a felnövés fájdalmát mutatja be, miközben a túlvilág szellemei újra és újra megszólalnak a vonal végén. Hogy vajon honnan merítette Hill az inspirációt? Arra szerintem mindenkinek van egy tippje...