Te felvennéd? Megérkezett a hívás második része, vagyis a Fekete telefon 2

Stephen King fia újra rettegéssel tölti meg a mozikat. Négy év után ismét megcsörren a telefon – és ezúttal senki sem akarja felvenni... Október 16-án érkezik a Fekete telefon 2. része.

2021-ben a horrorrajongók egy furcsa, mégis zseniálisan nyomasztó történetbe szerethettek bele. A Fekete telefon nemcsak Ethan Hawke hidegrázós maszkos alakításával vált igazi klasszikussá, hanem azzal is, hogy képes volt a természetfeletti rémület mögött megmutatni a valóságot. Az elhanyagolt gyerekeket, a családon belüli erőszakot, és azokat az „apákat”, akik sosem tanulták meg, mit jelent valójában szeretni. Most, négy évvel később, újra megcsörren a telefon – és ha hinni lehet az előzeteseknek, ezúttal erre a hívásra senki sem akar majd válaszolni. megérkezett a mozikba a Fekete telefon 2.

Ethan Hawke Fekete telefon 2 horrorfilm főgonosz Blumhouse
Ethan Hawke újra maszk mögé bújik a Fekete telefon 2-ben. A Blumhouse legújabb horrorfilmje ismét felborzolja a kedélyeket.
Forrás: arhiv

Megérkezett a mozikba a Fekete telefon 2. része − Te felveszed a következő hívást?

A Fekete telefon 2 ismét Scott Derrickson rendezésében készült, aki −nagy örömünkre − visszatért a Doctor Strange és a Sötétség után a gyökereihez. Vagyis a Blumhouse-féle, vértől kevésbé tocsogó, lélekkel viszont annál jobban átitatott horrorhoz.

A történet ezúttal ott folytatódik, ahol az első film abbamaradt.

Finney (Mason Thames) megpróbál normális életet élni a borzalmak után, de a múlt – és a fekete telefon – nem engedi el csak úgy. Új eltűnések rázzák meg a kisvárost, és a főszereplőnek ismét szembe kell néznie azzal, amit már egyszer legyőzött. Csakhogy most a hívás nem a túlvilágról jön, hanem sokkal közelebbről.

A híres könyvadaptáció

A történet Joe Hill, azaz a horror koronázatlan királyának, Stephen King fiának 2004-es novelláján alapul, amely a 20th Century Ghosts antológiában jelent meg. Hill neve ma már önállóan is garancia a hideglelős minőségre – ő jegyzi pl. a Netflixen futó Locke & Key-t, a Szarvak című filmet Daniel Radcliffe főszereplésével, és az A magas fűben című, szintén nyomasztó, passzív-agresszív családi drámát.

Míg apja a kisvárosi gonosz, az elfojtott múlt és a szörnyek pszichológiáját boncolgatja, Hill modernebb, vizuálisan intenzívebb, de ugyanolyan emberi horrort teremtett. 

A Fekete telefon 2 pontosan ezt a vonalat viszi tovább. A gyerekkori traumát és a felnövés fájdalmát mutatja be, miközben a túlvilág szellemei újra és újra megszólalnak a vonal végén. Hogy vajon honnan merítette Hill az inspirációt? Arra szerintem mindenkinek van egy tippje...

Ethan Hawke ismét a főgonosz szerepében tér vissza

Bár meg kell hagyni, hogy a rendező ügyesen árnyalja a karaktert. A maszk mögött ezúttal nem csupán a gonosz, hanem a fájdalom is felsejlik. Hawke alakítása egyszerre emlékeztet minket a Halloween és a Fekete karácsony negatív hőseire, mégis ott van az a valami, hátborzongatóan emberi morzsa, ami megadja a pikantériáját. Persze, a fiatal Mason Thames és Madeleine McGraw párosa most is működik, Arianna Rivas, Jeremy Davies és Demián Bichir pedig új színt visznek a történetbe.

Blumhouse, mint védjegy

A kritikusok és a Rotten Tomatoes korai értékelései szerint a Fekete telefon 2 nem egyszerű folytatás lesz. Sokkal inkább egy pszichológiai dráma, horrorköntösbe csomagolva. Scott Derrickson rendezése finoman egyensúlyoz a klasszikus horrorelemek és a lélektani mélység között – a film egyszerre hoz szívszorító és gyomorszorító pillanatokat. 

De ez nem is csoda, hisz a Blumhouse produkciós cég ismét bebizonyítja, hogy a Halloween (2018) és az Öt éjjel Freddy pizzázójában után is tud újat mutatni a horrorban, ami már nemcsak megijeszt, hanem el is gondolkodtat. Ami talán még ijesztőbbé varázsolja. 

És hogy mikor csörren meg újra a fekete telefon a mozikban? Október 16-án, vagyis pont időben ahhoz, hogy a Halloween-hangulatot egy jó adag rettegéssel indítsuk. Szóval a kérdés már csak az: te felvennéd?

