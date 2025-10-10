Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Amikor az apád Amerika egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosa – Apám, a BTK-gyilkos című film a Netflixen

A héten érkezik a Netlfix műsorára a BTK-gyilkosról szóló dokumentumfilm.
Getty Images North America - Pool
dokumentumfilm film rendőrség Netflix nyomozás sorozatgyilkos premier
Kővári F. Luca
2025.10.10.
Bírod a hátborzongató, véres és emberi gyarlóságokat bemutató filmeket és sorozatokat? Már csak egyet kell aludni és érkezik a Netflixre a BTK-gyilkosról szóló dokumentumfilm.

Érkezik az Apám, a BTK-gyilkos című dokumentumfilm a Netflixre, ezért most adunk egy kis ízelítőt, hogy miért nem érdemes lemaradnod róla.

Ezeket tudjuk eddig az Apám, a BTK-gyilkos című filmről

Skye Borgman rendezőnő olyan filmekkel lett híres, mint az Ismeretlen szám: Középiskolai botrány vagy A lány a képen című alkotás. A true crime, vagyis valóságos bűntényeken alapuló filmek és sorozatok kifejezetten felkapottak lettek az utóbbi években. Így, aki lelkesen rajong ezekért a tartalmakért, az nem fog csalódni, hiszen a rendező új netflixes dokumentumfilmje egy sorozatgyilkosról szól. 

A filmben a bűnöző lánya, Kerri Rawson meséli el a történetet, tehát az ő nézőpontjából követhetjük az eseményeket, miközben nyomozási interjúkkal és archív felvételekkel teszik színesebbé a képi világot.

Kerri megpróbál válaszokat keresni arra, hogyan élhetett az apja, Dennis Rader kettős életet: vagyis szerető családapából, hogyan válhatott az egyik leghírhedtebb sorozatgyilkossá. A filmben Kerri a mentális gyógyulására összpontosít, hogy miként tudja feldolgozni ezt az elképesztően nagy terhet.

El tudod képzelni, hogy egyik nap kiderül, hogy az apád a Föld leggonoszabb embere?

 − hallható a film előzetesében.

Ki volt a BTK-gyilkos?

Dennis Rader több szerepet is megtestesített. Egyszerre volt elektronikával foglalkozó szakember, családfő, a helyi egyház és a cserkészcsapat vezetője, miközben titokban tartotta, hogy egy véres sorozatgyilkos. Gondoskodó családapaként nevelte lányát Kerrit, akit teljesen ledöbbentett, amikor 2005-ben letartóztatták az apját. 

Innentől kezdve a fiatal élete egy rémálommá változott, hiszen kiderült számára, hogy az az ember, aki után a hatóságok 31 évig nyomoztak, a saját családtagja.

Hány embert ölt meg a BTK-gyilkos?

Az idén 80 éves férfi a rendőrség szerint 1974 és 1991 között 10 gyilkosságot követett el. Dennis Rader áldozatai közt főleg nők voltak, akiken kiélte a beteges szexuális vágyait. Legkegyetlenebb tette az volt, amikor egy meggyilkolt nő holttestét a templomba vitte, majd képeket készített az áldozatáról. 

A wichitai tárgyaláson a BTK-gyilkos szembenézett az áldozatok hozzátartozóival és a bibliából idézve, könnyek között kért bocsánatot tőlük, ám a családtagok elvetemült szörnynek nevezték a férfit.

Mit jelent a BTK-gyilkos név rövidítése? 

A rendőrségnek és a sajtóhoz küldött provokáló üzeneteiben azért nevezte el így magát, mert a BTK mozaikszó a technikájára utal. A BTK azt jelenti angolul, hogy bondage, torture és kill, vagyis megkötözni, megkínozni és megölni.

Hogyan kapták el a BTK-gyilkost?

Dennis rendszeresen üzeneteket küldött a sajtónak és a rendőrségnek, ám ezek megszűntek a ’90-es években, így a nyomozás teljesen lehetetlenné vált. Ám, a sorozatgyilkosban annyira buzgott az elismerés iránti vágy, hogy 2004-ben újra elkezdte az üzenetküldést. 

A rendőrség sikeresen követni tudott egy floppylemezt, ami végül felfedte a gyilkos kilétét.

Milyen büntetést kapott a BTK-gyilkos?

Mivel Kansas államban akkor jogszabályellenes volt a halálbüntetés, ezért a legnagyobb kiszabható büntetési tételre ítélte tettei miatt a bíró: 175 év börtönt.

Ha kíváncsi vagy az Apám, a BTK-gyilkos (My Father, the BTK Killer) című filmre, akkor 2025.10.10-én megtekintheted a Netflix oldalán. 

Ha érdekel a film előzetese, akkor kattints a videóra!

