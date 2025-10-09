A Holt költők társasága 2025-ös köntösben — Megérkezett a Steve, Cillian Murphyvel

A rejtélyes, bonyolult karakterek és a lírai pillanatok új kombinációja érkezik a Netflixre. De vajon tényleg olyan elbűvölő Steve, mint ahogy ígérik?

Cillian Murphy Steve-ként a Netflix legújabb filmjében

Forrás: IMDb

A Holt költők társasága életre kelt a Netflix új filmjében: itt a Steve

Amikor először megnéztük a Steve című film előzetesét, az első gondolatunk egy, és ugyanaz volt:

„Holt költők társasága, de egy kicsit sötétebb, modernizált kiadásban?”

És bizony, nem tévedtünk nagyot. Cillian Murphy ismét megmutatja, hogy nem csak a posztapokaliptikus zombistílusban tud dominálni: ezúttal egy bonyolult, szinte lírai karaktert formál meg, aki egyszerre karizmatikus és félelmetes.

A film rendezője, Tim Mielants, a Netflix Tudum interjújában elmondta, hogy a célja az volt, hogy egy olyan történetet meséljen el, ami egyszerre feszült, pszichológiai és váratlanul humoros. És tényleg, már az előzetes első perceiben érezni lehet a Holt költők társaságából ismert lírai, introspektív hangulatot, de egy csavarral: a humor és a dráma keveredése néha inkább idegőrlő, mint megnyugtató.

Ki az a Steve?

Cillian Murphy karaktere, Steve, nem tipikus hős. Titokzatos, rétegzett és minden gesztusában ott lapul egy kis sötétség. A történet végkifejlete pedig egyszerre meglepő és elgondolkodtató.

A rendező, Mielants interjújában hangsúlyozza, hogy a film nem akar minden kérdésre választ adni, hanem inkább arra ösztönöz, hogy a néző saját magának rakja össze a történetet. Murphy mellett a mellékszereplők is remekelnek, a karakterek dinamikája hiteles, a párbeszédek életszerűek és gyakran szórakoztatóan szarkasztikusak. Mintha a Holt költők társaságából ismert baráti kötelék új köntöst kapott volna, ahol a régi szabadságérzés és a modern társadalmi nyomás feszül egymásnak.

A Steve nem próbálja megismételni a Holt költők társasága sikerét, hanem újraértelmezi azt. A 2025-ös nézők számára releváns problémákat hoz a felszínre: identitáskeresés, barátság, morális dilemmák és a személyes szabadság kérdései. Mindezt úgy, hogy közben nem veszti el a könnyedséget, ami miatt Murphy karakterét, a meggyötört tanárt könnyű szeretni, még ha néha idegesítő is.