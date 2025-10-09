A Holt költők társasága 2025-ös köntösben — Megérkezett a Steve, Cillian Murphyvel

A rejtélyes, bonyolult karakterek és a lírai pillanatok új kombinációja érkezik a Netflixre. De vajon tényleg olyan elbűvölő Steve, mint ahogy ígérik?
Amikor először megnéztük a Steve című film előzetesét, az első gondolatunk egy, és ugyanaz volt:
„Holt költők társasága, de egy kicsit sötétebb, modernizált kiadásban?”
És bizony, nem tévedtünk nagyot. Cillian Murphy ismét megmutatja, hogy nem csak a posztapokaliptikus zombistílusban tud dominálni: ezúttal egy bonyolult, szinte lírai karaktert formál meg, aki egyszerre karizmatikus és félelmetes.
A film rendezője, Tim Mielants, a Netflix Tudum interjújában elmondta, hogy a célja az volt, hogy egy olyan történetet meséljen el, ami egyszerre feszült, pszichológiai és váratlanul humoros. És tényleg, már az előzetes első perceiben érezni lehet a Holt költők társaságából ismert lírai, introspektív hangulatot, de egy csavarral: a humor és a dráma keveredése néha inkább idegőrlő, mint megnyugtató.
Cillian Murphy karaktere, Steve, nem tipikus hős. Titokzatos, rétegzett és minden gesztusában ott lapul egy kis sötétség. A történet végkifejlete pedig egyszerre meglepő és elgondolkodtató.
A rendező, Mielants interjújában hangsúlyozza, hogy a film nem akar minden kérdésre választ adni, hanem inkább arra ösztönöz, hogy a néző saját magának rakja össze a történetet. Murphy mellett a mellékszereplők is remekelnek, a karakterek dinamikája hiteles, a párbeszédek életszerűek és gyakran szórakoztatóan szarkasztikusak. Mintha a Holt költők társaságából ismert baráti kötelék új köntöst kapott volna, ahol a régi szabadságérzés és a modern társadalmi nyomás feszül egymásnak.
A Steve nem próbálja megismételni a Holt költők társasága sikerét, hanem újraértelmezi azt. A 2025-ös nézők számára releváns problémákat hoz a felszínre: identitáskeresés, barátság, morális dilemmák és a személyes szabadság kérdései. Mindezt úgy, hogy közben nem veszti el a könnyedséget, ami miatt Murphy karakterét, a meggyötört tanárt könnyű szeretni, még ha néha idegesítő is.
Összességében a Steve egy elegáns keverék. Akik a Holt költők társasága nosztalgiáját keresik, de nem riadnak vissza a sötétebb hangulattól, azok imádni fogják. A Netflix új filmje bizonyítja, hogy a klasszikus témák új köntösben is képesek megszólítani, sőt, néha sokkal mélyebbek, mint az elődeik.
Ha kész vagy egy olyan történetre, ami egyszerre szórakoztat, megdöbbent és gondolkodóba ejt, a Steve lesz az idei egyik kötelező stream. És persze, ne feledd: mindig van egy lírai pillanat a sötétben, még akkor is, ha éppen az élet legkegyetlenebb csavarját kapod.
