Megérkezett a visszatérő Szívek szállodája előzetese: rengeteg kulisszatitokra fog fény derülni

2025 a Szívek szállodája-rajongók számára rengeteg újdonságot tartogat. A színészek egyre gyakrabban idézik fel az emlékeiket a sorozatról és boldogan mesélnek róluk az interjúkban. Most pedig úgy tűnik, hogy már nem kell sokat várni arra, hogy újra a képernyőkön lássuk kedvenceinket, hiszen egy vadonatúj dokumentumfilm keretein belül térnek vissza. A Drink Coffee, Talk Fast eddig Searching for Stars Hollow néven volt ismert és talán közelebb van, mint gondolnánk.

A Szívek szállodája dokumentumfilm formájában tér vissza

Forrás: Northfoto

Visszatér a Szívek szállodája

A popkultúrába már teljesen beleivódott a Szívek szállodája, aminek a népszerűsége 25 évvel később is töretlen. Amy Sherman-Palladino, a széria megálmodója, olyat alkotott, ami a mai kor számára is szórakoztató. A rajongók nem tudják és nem is szeretnék elengedni a sorozatot és a hírnevet meglovagolva elkészítették a legújabb dokumentumfilmet, amiben több színész is meg fog szólalni.

A Drink Coffee, Talk Fast dokumentumfilmet már leforgatták az Ink on Papers Studios gondozásában, ami azt jelenti, hogy sem a Warner Bros.-nak, sem az eredeti készítőknek nincs hozzá köze.

A produkció arra fókuszál, hogy egy vadonatúj, eddig soha nem látott interjúkat mutassanak be a szereplőkkel, akik kulisszatitkokat és személyes történeteket mesélnek el a sorozatról. Az előzetes alapján a színészek olyan a rajongókat is lázban tartó kérdésekre válaszolnak majd, hogy mennyire értenek egyet Rory főiskolai választásával és hogy Deannek, Jessnek vagy Logannek szurkoltak.

Az ikonikus sorozat a mai napig lázban tartja a rajongókat

Forrás: NORTHFOTO

Sok színész fog szerepelni a dokumentumfilmben

Ugyan Lauren Graham (Lorelai Gilmore), Alexis Bledel (Rory Gilmore) és Scott Patterson (Luke Danes is kimaradnak, akik a főszerepeket játszották, de rengetegen visszatérnek a stábból.

Jared Padalecki (Dean Forrester), Kelly Bishop (Emily Gilmore), Liz Torress (Miss Patty), Keiko Agena (Lane Kim) és Chad Michael Murray (Tristan Dugray) is szerepelni fognak.

A történetben Lorelai és lánya, Rory életét követhettük végig, akik a végletekig kiálltak egymás mellett, ezzel az egyik legkülönlegesebb anya-lánya kapcsolatot megalkotva a televízió történelmében.