Megérkezett a visszatérő Szívek szállodája előzetese: rengeteg kulisszatitokra fog fény derülni

2025 a Szívek szállodája-rajongók számára rengeteg újdonságot tartogat. A színészek egyre gyakrabban idézik fel az emlékeiket a sorozatról és boldogan mesélnek róluk az interjúkban. Most pedig úgy tűnik, hogy már nem kell sokat várni arra, hogy újra a képernyőkön lássuk kedvenceinket, hiszen egy vadonatúj dokumentumfilm keretein belül térnek vissza. A Drink Coffee, Talk Fast eddig Searching for Stars Hollow néven volt ismert és talán közelebb van, mint gondolnánk.
A popkultúrába már teljesen beleivódott a Szívek szállodája, aminek a népszerűsége 25 évvel később is töretlen. Amy Sherman-Palladino, a széria megálmodója, olyat alkotott, ami a mai kor számára is szórakoztató. A rajongók nem tudják és nem is szeretnék elengedni a sorozatot és a hírnevet meglovagolva elkészítették a legújabb dokumentumfilmet, amiben több színész is meg fog szólalni.
A Drink Coffee, Talk Fast dokumentumfilmet már leforgatták az Ink on Papers Studios gondozásában, ami azt jelenti, hogy sem a Warner Bros.-nak, sem az eredeti készítőknek nincs hozzá köze.
A produkció arra fókuszál, hogy egy vadonatúj, eddig soha nem látott interjúkat mutassanak be a szereplőkkel, akik kulisszatitkokat és személyes történeteket mesélnek el a sorozatról. Az előzetes alapján a színészek olyan a rajongókat is lázban tartó kérdésekre válaszolnak majd, hogy mennyire értenek egyet Rory főiskolai választásával és hogy Deannek, Jessnek vagy Logannek szurkoltak.
Ugyan Lauren Graham (Lorelai Gilmore), Alexis Bledel (Rory Gilmore) és Scott Patterson (Luke Danes is kimaradnak, akik a főszerepeket játszották, de rengetegen visszatérnek a stábból.
Jared Padalecki (Dean Forrester), Kelly Bishop (Emily Gilmore), Liz Torress (Miss Patty), Keiko Agena (Lane Kim) és Chad Michael Murray (Tristan Dugray) is szerepelni fognak.
A történetben Lorelai és lánya, Rory életét követhettük végig, akik a végletekig kiálltak egymás mellett, ezzel az egyik legkülönlegesebb anya-lánya kapcsolatot megalkotva a televízió történelmében.
Alexis Bledel és Scott Patterson nem nyilatkozott a dokumentumfilmmel kapcsolatban, de Lauren Graham nemrégiben kifejtette a véleményét a vörös szőnyegen. Nem szeretne semmi olyan produkcióban szerepelni, aminek köze van a Szívek szállodájához és nem az eredeti alkotók készítik. A színésznő így szeretne tisztelegni a sorozat előtt.
A színészek mellett néhány szerencsés rajongó is szerepet kapott a Drink Coffee, Talk Fast dokumentumfilmben, ahol ők is megoszthatták érzéseiket a sorozattal kapcsolatban. Egy teljesen új perspektívát mutatnak be, amilyet eddig még nem láthattunk.
A napokban jött ki a dokumentumfilm előzetese, amiben Jared Padaleckit (Dean) és Keiko Agenát (Lane Kim) is meghatódva láthatjuk, miközben megosztják a történeteiket.
Rory kényszerített rá!
- poénkodik Padalecki a trailerben, aki karaktere legmegosztóbb történetszálára utal vissza, amiben Dean megcsalja a feleségét, hogy újra Roryval lehessen. Chad Michael Murray is egyből rákontráz, hiszen Tristan lett volna az a karakter, aki mellett kiköt Rory a sorozat végén, azonban a színész főszerepet kapott a Tuti Gimi című sorozatban, aminek köszönhetően otthagyta a Szívek szállodáját.
Pontos dátum sajnos még nincs, azonban az eredeti tervek szerint most októberben érkezett volna a dokumentumfilm, hogy ezzel is tisztelegjenek a sorozat 25. születésnapja előtt. Ha igazak a pletykák, akkor már kell nem sokat várnunk.
A dokumentumfilm lényege, hogy egy olyan szemszögből mutassa be a kultikus sorozatot, ahogyan eddig még nem láthattuk, hiszen ez a humoros, csupa szív alkotás több generációt is szórakoztatott. Több mint 100 órányi anyagot vettek fel, amiből biztosan egy nagyon ütős produkciót fognak összeállítani az összes rajongó legnagyobb örömére!
Ha felkeltette az érdeklődésed, akkor itt van az előzetes:
