Forgatási tragédiák, amelyeket Hollywood megpróbált kitörölni az emberek emlékezetéből

Nem is hinnéd, hogy mennyi áldozattal és tragédiával járt, hogy a kedvenc filmjeid elkészülhessenek? Olyan megrázó baleseteket és tragédiákat gyűjtöttünk össze, amelyek filmforgatások alatt történtek, és a külföldi stúdiók megpróbáltak eltitkolni, hiába.
Egy filmforgatás hatalmas izgalmakkal és sürgés-forgással jár, minden stábtag azon munkálkodik, hogy időben elkészülhessen a nagy mű, mert bizony a filmgyártásban minden másodperc akár dollármilliókat is érhet. Előfordultak olyan esetek a filmtörténetben, amikor hatalmas áldozatokkal járt egy-egy film elkészítése. A listánkon olyan közkedvelt filmek állnak, amelyeknek forgatásán megrázó balesetek történtek.
A 2012-es A hobbit: Váratlan utazás című film forgatásán nem kevesebb, mint 27 állat vesztette életét egy farmon. Az eset különlegessége, hogy úgy tűnt, hogy az állatok − a lovak, juhok, kecskék és csirkék − többféle ok miatt pusztultak el. Az okok közé sorolták a kiszáradást, a kimerültség és a fulladást is, ám a valóság nem ez. Állítólag a filmben dolgozó állattartók többször jelezték a produkció felé, hogy nem biztonságos a terület, tele van sziklákkal, víznyelőkkel a farm, de a producerek nem vették komolyan az aggodalmaikat. Chris Langridge állattenyésztő, így nyilatkozott az esetről:
Amikor reggel munkába érkeztem, a póni még élt, de a gerince eltört, mert nagy sebességgel lezuhant egy lejtőről.
Azután döntött úgy a csapat, hogy felmondanak, hogy egy másik lónak felvágta egy kerítés a lábát. Ezután egy új állatidomár érkezett, aki sajnos hasonló szörnyű eseteknek volt a tanúja. Hat kecske és hat juh esett a víznyelőbe és férgesek is lettek. A csirkéket gyakran kint felejtették a kifutójukból, így több tucatot is halálra marcangoltak a kutyák. Hiába jelentették az esetet az Amerikai Állatvédő Egyesületnek (AHA) és indultak tüntetések is az ügyben.
Bizonyítékok híján végül az a hamis állítás került a stáblista végére, hogy „Az Amerikai Állatvédő Egyesület figyelemmel kísérte a forgatást és egyetlen állat sem sérült meg”.
A Transformers: Sötét hold (2011) című film statisztája, Gabriela Cedillo maradandó agykárosodást szenvedett, miután az autóját eltalálta egy hatalmas fémdarab. A kaszkadőrmutatványban a nőnek vezetnie kellett, de egy fémrúd kiszabadult, és a szélvédőn keresztül a szereplő fejébe csapódott.
A nő 2012-ben 18,5 millió dolláros kártérítést kapott a film producereitől az őt ért tragikus incidens miatt.
2010-ben forgatták a Másnaposok 2. című filmet, amelynek forgatása alatt egy ausztrál kaszkadőr, Scott McLean, majdnem meghalt. A kaszkadőrnek egy olyan koreográfiát kellett véghezvinnie, amelyben egy autó ablakán hajol ki. A kaszkadőr jól teljesített, de a szembejövő autó megcsúszott és elütötte. Scott súlyos agykárosodást szenvedett.
Évekkel később, 2013-ban McLean még mindig harcolt a Warner Bros stúdióval az orvosi költségek miatt, miközben a rehabilitációja mellett állítólag rohamai voltak a stressztől, emellett 24 órás ápolásra szorult.
A 2018-as Deadpool 2. forgatása során is történt egy tragikus baleset, egy mutatvány közben életét vesztette Joi Harris. A motoros kaszkadőrmutatvány során egy nagy teljesítményű Ducati motorral hajtott le egy lépcső tetejére helyezett rámpán, de elveszítette a jármű feletti uralmát. A motor átlendült a korláton, és a szereplő azonnal szörnyet halt. A Harrisszel dolgozók közül többen úgy vélték, hogy a kaszkadőr nem volt eléggé felkészülve a mutatványra.
A Deadpool sztárja, Ryan Reynolds a baleset idején részvétét fejezte ki a stábtag családjának és szeretteinek.
A 2010-ben gyártott Harry Potter és a Halál ereklyéi című film első része alatt a főszereplőnek, Daniel Radcliffenek a kaszkadőre, David Holmes törte el a nyakát. David sérülése olyan súlyos volt, hogy mellkastól lefelé lebénult. A 2023-as A fiú, aki túlélte című HBO dokumentumfilmben magyarázták el, hogyan történt a baleset. Egy kaszkadőrmutatvány során túl erősen rántották hátra, így David egy falnak ütközött. A férfi így emlékszik vissza:
Emlékszem, hogy a falnak ütődtem, a mellkasom az orromba préselődött, végig teljesen eszméletemnél voltam.
Azonnal tudta, hogy eltört a nyaka. Holmes Daniel Radcliffel közösen kiadott egy podcastot 2020-ban, amelyben kiemelték, hogy mennyire tiszteletreméltó, hogy a kaszkadőrök az életüket kockáztatják azért, hogy egy csodálatos alkotás megszülethessen.
