Forgatási tragédiák, amelyeket Hollywood megpróbált kitörölni az emberek emlékezetéből

Nem is hinnéd, hogy mennyi áldozattal és tragédiával járt, hogy a kedvenc filmjeid elkészülhessenek? Olyan megrázó baleseteket és tragédiákat gyűjtöttünk össze, amelyek filmforgatások alatt történtek, és a külföldi stúdiók megpróbáltak eltitkolni, hiába.

Rengeteg tragédia történik egy-egy forgatáson, amelyet a filmkészítők igyekeznek eltitolni a nézők elől

Filmforgatások eltitkolt tragédiái

Egy filmforgatás hatalmas izgalmakkal és sürgés-forgással jár, minden stábtag azon munkálkodik, hogy időben elkészülhessen a nagy mű, mert bizony a filmgyártásban minden másodperc akár dollármilliókat is érhet. Előfordultak olyan esetek a filmtörténetben, amikor hatalmas áldozatokkal járt egy-egy film elkészítése. A listánkon olyan közkedvelt filmek állnak, amelyeknek forgatásán megrázó balesetek történtek.

A hobbit című film gyártása alatt több állat is elpusztult.

A hobbit

A 2012-es A hobbit: Váratlan utazás című film forgatásán nem kevesebb, mint 27 állat vesztette életét egy farmon. Az eset különlegessége, hogy úgy tűnt, hogy az állatok − a lovak, juhok, kecskék és csirkék − többféle ok miatt pusztultak el. Az okok közé sorolták a kiszáradást, a kimerültség és a fulladást is, ám a valóság nem ez. Állítólag a filmben dolgozó állattartók többször jelezték a produkció felé, hogy nem biztonságos a terület, tele van sziklákkal, víznyelőkkel a farm, de a producerek nem vették komolyan az aggodalmaikat. Chris Langridge állattenyésztő, így nyilatkozott az esetről:

Amikor reggel munkába érkeztem, a póni még élt, de a gerince eltört, mert nagy sebességgel lezuhant egy lejtőről.

Azután döntött úgy a csapat, hogy felmondanak, hogy egy másik lónak felvágta egy kerítés a lábát. Ezután egy új állatidomár érkezett, aki sajnos hasonló szörnyű eseteknek volt a tanúja. Hat kecske és hat juh esett a víznyelőbe és férgesek is lettek. A csirkéket gyakran kint felejtették a kifutójukból, így több tucatot is halálra marcangoltak a kutyák. Hiába jelentették az esetet az Amerikai Állatvédő Egyesületnek (AHA) és indultak tüntetések is az ügyben.