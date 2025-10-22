Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 22., szerda Előd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
titok

Kiderült Adele visszavonulásának oka - Videó!

titok visszavonulás Adele
Komáromi Bence
2025.10.22.
Már lassan egy éve, hogy nem ad ki új zeneszámokat és nem is turnézik az énekesnő. De vajon mi az oka Adele visszavonulásának? A világsztár most tiszta vizet öntött a pohárban.

Még felsorolni is nehéz mennyi díjat zsebelt be az évek során Adele: 16 Grammy-díj, egy Oscar-, Emmy-, és Golden Globe-díj és számtalan más elismerés érte az énekes-dalszerzőt. Ezek ellenére Adele mindössze 37 évesen úgy döntött, hogy visszavonul a reflektorfénytől és abbahagyja a zenélést. Egészen mostanában nem lehetett tudni, hogy mi áll Adele visszavonulásának hátterében. Most azonban nyilvánosságra került, hogy miért döntött úgy az énekesnő, hogy háttérbe szorítja a színpadot.

Adele visszavonulása mögött egy gyerekkori álom megvalósítása áll
Adele visszavonulása mögött egy gyerekkori álom megvalósítása áll
Forrás: Getty Images Europe

Adele visszavonulásának oka: az énekesnő civil szakmát szeretne tanulni

Sajtóértesülések szerint Adele azért tűnt el a nyilvánosság elől, mert visszaült az iskolapadba. Ismerősei szerint az énekesnő jelenleg az önmegvalósítás egy új útját követi, ugyanis jelenleg azért tanul, hogy egy bizonyos polgári foglalkozást űzhessen életvitelszerűen. 

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mi Adele gyerekkori álma, amelyet éppen most valósít meg, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official

Kiderült, miért tűnt el teljesen Adele A tizenhatszoros Grammy-díjas énekesnő már egy éve eltűnt a nyilvánosság elől. #life #Adele #énekesnő #visszavonulás #Grammydíj

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Nincsen titok: Adele a válásának köszönheti, hogy megszabadult 44 kilótól

A világhírű énekesnő mindössze néhány év alatt több mint 40 kilótól szabadult meg.

Adele félév kihagyás után mutatkozott a nyilvánosság előtt: az énekesnő szexibb, mint valaha! – FOTÓ

Az énekesnő tavasszal Las Vegas-i koncertsorozata után jelentette be, hogy hosszabb időre visszavonul a reflektorfénytől. Adele most váratlan helyen tűnt fel újra.

Adele szívszorító vallomása: életének egy fejezete most lezárult

Az énekesnő befejezi Las Vegas-i fellépéseit, és ezzel érzelmes fejezetet zár le az életében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu