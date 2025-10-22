Kiderült Adele visszavonulásának oka - Videó!

Még felsorolni is nehéz mennyi díjat zsebelt be az évek során Adele: 16 Grammy-díj, egy Oscar-, Emmy-, és Golden Globe-díj és számtalan más elismerés érte az énekes-dalszerzőt. Ezek ellenére Adele mindössze 37 évesen úgy döntött, hogy visszavonul a reflektorfénytől és abbahagyja a zenélést. Egészen mostanában nem lehetett tudni, hogy mi áll Adele visszavonulásának hátterében. Most azonban nyilvánosságra került, hogy miért döntött úgy az énekesnő, hogy háttérbe szorítja a színpadot.

Adele visszavonulása mögött egy gyerekkori álom megvalósítása áll

Forrás: Getty Images Europe

Adele visszavonulásának oka: az énekesnő civil szakmát szeretne tanulni

Sajtóértesülések szerint Adele azért tűnt el a nyilvánosság elől, mert visszaült az iskolapadba. Ismerősei szerint az énekesnő jelenleg az önmegvalósítás egy új útját követi, ugyanis jelenleg azért tanul, hogy egy bizonyos polgári foglalkozást űzhessen életvitelszerűen.

Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mi Adele gyerekkori álma, amelyet éppen most valósít meg, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat: