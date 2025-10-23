Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 23., csütörtök Gyöngyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Fokozódik a botrány András herceg körül: „Nem is a balett érdekelte, hanem a táncosnők”

brit királyi család balett botrány András herceg
Virág Emília
2025.10.23.
Újabb megdöbbentő részletek láttak napvilágot András herceg életéről. Életrajzírója, Andrew Lownie szerint a brit királyi család tagjának éveken át voltak emberei arra, hogy nőket szervezzenek be neki – lehetőleg szőke hajúakat vagy balerinákat.

Andrew Lownie Entitled: The Rise and Fall of the House of York című könyvében azt írja, András herceg rendszeresen kérte meg alkalmazottait és barátait, hogy találjanak neki partnereket. A szerző szerint a királyi testőrség tagjai is részt vettek az akciókban.

András herceg az alkamlazottai segítségével szerzett magának partnereket
András herceg az alkamlazottai segítségével szerzett magának partnereket
Forrás: AFP

András herceg a táncosnőkre bukott

A beszámoló szerint András különösen vonzódott a táncosnőkhöz. „Előfordult, hogy kiszemelt egy balerinát a Királyi Balettből, majd elküldte valamelyik emberét, hogy hívja meg hozzá”írja Lownie. Máskor londoni éjszakai klubokban, például a Chinawhite-ban kért meg barátokat arra, hogy hívják az asztalához a neki tetsző nőket, vagy hogy külföldi útjain a hotelszobájába szervezzék őket. Egy egykori diplomata arról számolt be, hogy a herceg munkatársai gyakran kértek vonzó, lehetőleg szőke nőket a rendezvényekre. „Én diplomata vagyok, nem kerítő” – reagált állítólag az egyik meghívott. 

Életrajzírója szerint a herceg gyakran utazott női kísérettel, és szívesebben szállt meg hotelekben, mint királyi rezidenciákon – így ugyanis szabadabban intézhette privát ügyeit. Lownie szerint András az English National Ballet támogatójaként is visszaélt pozíciójával. Egy, az intézményhez közel álló forrás szerint „nem a balett érdekelte, hanem a táncosnők”, és rendszerint ő döntötte el, ki ülhet mellé a királyi páholyban. Azt is megjegyezte, hogy a herceg kíséretében gyakran tűntek fel fiatal nők, jógatanárok és üzletemberek.

András herceg 2011-ben kényszerült lemondani az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízotti posztjáról, miután nyilvánosságra került, hogy baráti viszonyt ápolt a pedofil bűncselekmények miatt elítélt milliárdossal, Jeffrey Epsteinnel. A napokban aztán újra robbant a bomba. Virginia Giuffre – Epstein egyik ismert áldozata – a halála után megjelent memoárjában leírta: fiatalkorában három alkalommal is kényszerítették szexre Andrással. A herceg 2022-ben több millió dollárt fizetett neki egy peren kívüli megállapodás keretében, de a vádakat mindvégig tagadta. A könyv megjelenése előtti napokban András herceg bejelentette, hogy lemond minden címéről, köztük a York hercege rangról is, arra hivatkozva, hogy a körülötte kialakult botrány elvonja a figyelmet a királyi család munkájáról.

A Buckingham-palota mindeddig nem kommentálta az új könyv állításait, András herceg pedig továbbra is tagadja a vele szemben felhozott vádakat.

Soha nem látott interjú: Katalin és Vilmos miatt nem adták le Virginia Giuffre terhelő vallomását András hercegről

Az Epstein-ügy egyik áldozata posztumusz megjelent memoárjában azt állítja, hogy a 2019-es televíziós interjúját a Buckingham-palota befolyása miatt nem sugározták. Virginia Giuffre úgy véli, az ABC attól tartott, ha a brit királyi család bármelyik tagját rossz színben tünteti fel, akkor a rendkívül népszerű és nézettségnövelő Vilmos herceghez és Katalin hercegnéhez sem lesz hozzáférése.

Lesül a bőr a képükről: András herceg lányai szégyenükben képtelenek nyilvánosság elé állni

András herceg múlt pénteken bejelentette, az Epstein-botrány új fejleményei miatt lemond a minden rangjáról, többé nem használja York hercege címet sem. A döntést testvére III. Károly király is támogatta. Ezt követően András herceg lányai, Beatrix és Eugénia hercegnők látványosan visszavonultak a nyilvánosságtól.

Hivatalos nyomozás indult András herceg ellen: kiszivárgott e-mailek buktatták le

Újabb fordulatot vett a botrány, amely évek óta kísérti a brit királyi családot: András herceg ellen hivatalos nyomozás indult, miután nyilvánosságra került, hogy egy rendőrtiszttől bizalmas információkat próbált beszerezni vádlójáról, Virginia Giuffre-ről és annak múltjáról.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu