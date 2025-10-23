Fokozódik a botrány András herceg körül: „Nem is a balett érdekelte, hanem a táncosnők”

Andrew Lownie Entitled: The Rise and Fall of the House of York című könyvében azt írja, András herceg rendszeresen kérte meg alkalmazottait és barátait, hogy találjanak neki partnereket. A szerző szerint a királyi testőrség tagjai is részt vettek az akciókban.

András herceg az alkamlazottai segítségével szerzett magának partnereket

Forrás: AFP

András herceg a táncosnőkre bukott

A beszámoló szerint András különösen vonzódott a táncosnőkhöz. „Előfordult, hogy kiszemelt egy balerinát a Királyi Balettből, majd elküldte valamelyik emberét, hogy hívja meg hozzá” – írja Lownie. Máskor londoni éjszakai klubokban, például a Chinawhite-ban kért meg barátokat arra, hogy hívják az asztalához a neki tetsző nőket, vagy hogy külföldi útjain a hotelszobájába szervezzék őket. Egy egykori diplomata arról számolt be, hogy a herceg munkatársai gyakran kértek vonzó, lehetőleg szőke nőket a rendezvényekre. „Én diplomata vagyok, nem kerítő” – reagált állítólag az egyik meghívott.

Életrajzírója szerint a herceg gyakran utazott női kísérettel, és szívesebben szállt meg hotelekben, mint királyi rezidenciákon – így ugyanis szabadabban intézhette privát ügyeit. Lownie szerint András az English National Ballet támogatójaként is visszaélt pozíciójával. Egy, az intézményhez közel álló forrás szerint „nem a balett érdekelte, hanem a táncosnők”, és rendszerint ő döntötte el, ki ülhet mellé a királyi páholyban. Azt is megjegyezte, hogy a herceg kíséretében gyakran tűntek fel fiatal nők, jógatanárok és üzletemberek.

András herceg 2011-ben kényszerült lemondani az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízotti posztjáról, miután nyilvánosságra került, hogy baráti viszonyt ápolt a pedofil bűncselekmények miatt elítélt milliárdossal, Jeffrey Epsteinnel. A napokban aztán újra robbant a bomba. Virginia Giuffre – Epstein egyik ismert áldozata – a halála után megjelent memoárjában leírta: fiatalkorában három alkalommal is kényszerítették szexre Andrással. A herceg 2022-ben több millió dollárt fizetett neki egy peren kívüli megállapodás keretében, de a vádakat mindvégig tagadta. A könyv megjelenése előtti napokban András herceg bejelentette, hogy lemond minden címéről, köztük a York hercege rangról is, arra hivatkozva, hogy a körülötte kialakult botrány elvonja a figyelmet a királyi család munkájáról.