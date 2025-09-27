Harry herceg közleményben visszautasítja a pletykákat: szerinte szándékosan akadályozzák az apjával való békülést

Harry herceg szeptember elején négy napot töltött Nagy-Britanniában, és másfél év után először találkozott személyesen apjával. Sokan úgy gondolták, a Clarence House-ban zajló, közel egyórás megbeszélés az első lépés a béke felé.

Sokan azt remélték, Károly király és Harry herceg végre békét köt

Forrás: Getty Images

Harry herceg cáfol: a találkozó jó hangulatban zajlott

Egy névtelen forrás a találkozó utána azt állította, hogy Harry herceg zavarba ejtőnek találta a találkozó hivatalos hangulatát. A herceg szóvivője azonban közleményben utasította ezt vissza: „A találkozó hangulatáról szóló hírek teljesen valótlanok. A hercegnek tulajdonított idézetek kitalációk, amelyeket olyan források terjesztenek, akik tudatosan akadályozni akarják az apa és fia közti megbékélést.”

A szóvivő megerősítette, hogy valóban megajándékozták egymást, de cáfolta azt a sajtóban megjelent állítást, hogy Harry egy közös családi fotót adott volna át, amelyen Meghan is szerepel. A bekeretezett képen csak a gyermekeik, Archie és Lilibet láthatók. A király születésnapi ajándékkal lepte meg kisebbik fiát, Harry herceg ugyanis szeptemberben ünnepelte 41. születésnapját. Úgy tudni, Károly király nyitott lenne egy újabb találkozóra is, amikor Harry legközelebb Londonba látogat.

Harry herceg csak az apjával békül

A békülés egyelőre csak Károly király és Harry herceg között körvonalazódik: Vilmos herceggel nem találkozott londoni látogatása alkalmával. A konfliktus még Meghan Markle esküvője előtt kezdődött, majd az Oprah-interjú, a Netflix-dokumentumfilm és Harry önéletrajzi könyve, a Tartalék csak tovább mélyítette a szakadékot. Harry herceg a könyvben azt állította, hogy bátyja egyszer fizikailag is bántalmazta, valamint gúny tárgyává tette a félelmeit.

Harry herceg májusban beszélt először arról, hogy békülni szeretne a családjával: „Szeretnék kibékülni a családommal. Nem tudom, mennyi ideje van még apámnak.”