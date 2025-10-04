Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Zavaros fejű és paranoiás Harry herceg: királyi szakértők szerint bizalmatlanság mérgezi a lelkét

brit királyi család Károly király Harry herceg
A sussexi herceg és Károly király találkozása után egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot. Harry szerint ezek veszélyeztetik az apjával való kibékülését, ráadásul már nem tudja kinek és mit higgyen.

Károly király és Harry több mint másfél év után találkozott ismét szeptemberben a Clarence House-ban. A találkozót sokan a kapcsolat rendezésének első lépéseként értékelték. Nem sokkal később azonban állítólag belső források részleteket szivárogtattak ki az eseményről, amelyek szerint Harry a viszontlátást „kifejezetten formálisnak” találta, és egy bekeretezett családi fényképet adott át apjának Meghanról, valamint gyermekeikről, a hatéves Archie-ról és a négyéves Lilibetről. A herceg azt állítja, semmi ilyet nem mondott, sőt... 

Forrás: Getty Images Europe

Harry herceg cáfol

Harry herceg és PR-csapata közleményben cáfolta ezeket az állításokat. „A neki tulajdonított idézetek puszta kitalációk, csak feltételezhetjük, olyan forrásokból származnak, amelyek az apa és fia közötti kibékülés szabotálására törekednek” – állt a nyilatkozatban. Hozzátették: „Feltehetően ugyanezek a források hozták azt is nyilvánosságra, hogy megajándékozták egymást. Bár jobban szerettük volna, ha az ilyen részletek bizalmasak maradnak, az egyértelműség kedvéért megerősíthetjük, hogy Harry átadott egy bekeretezett fényképet, azonban a képen nem szerepelt sem a herceg, sem a hercegné.” Egy másik újságcikk egy, a Harry herceghez közel álló forrást idézett: „Harry és apja kapcsolata kettejük ügye, és minden hivatalos elemnek ki kell maradnia belőle.”

„Nem tudja, kiben bízhat”

Duncan Larcombe királyi szakértő szerint a találkozó utáni újságcikkek mélyen érintették Harryt. „A csapata markáns nyilatkozata világossá tette, mennyire frusztrált volt, és hogy nem tudta, kiben bízhat. Harry mindig is nehezen viselte a hivatal embereit, ezt az édesanyjától örökölte” – mondta. Larcombe szerint a herceg célja, hogy népszerűségét növelje az Egyesült Királyságban és rendezze viszonyát a családjával, de ez nehezebben megy, mint gondolta. „Lehet, hogy aggódik, hogy reménytelen az ügy, és az apjával való kibékülésre irányuló erőfeszítései kudarcba fulladtak. Nehéz Harrynek. Bizalmatlan, olykor paranoid. Hogyan békülhetsz ki az apáddal, ha attól tartasz, hogy nem bízhatsz benne és a környezetében?” – fogalmazott a szakértő.

